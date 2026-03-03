FOTO/VIDEO Kroz bjelovarsko kino prošlo je gotovo 400 tisuća gledatelja, a sada ide u obnovu: 'Sve ide u zamjenu - pod, tepisoni i sjedala'
Kinodvorana bjelovarskog Kulturnog i multimedijskog centra (KMC), kroz koju je u jedanaest i pol godina prošlo gotovo 400.000 gledatelja, dobit će nove fotelje, tepisone i zidne obloge, a investicija je vrijedna 132.000 eura
Ministarstvo kulture i medija odobrilo je 30.000 eura bespovratnih sredstava za taj projekt, Grad Bjelovar izdvojit će 26.400 eura, dok će preostalih oko 44.000 eura KMC pokriti iz vlastitog poslovanja, istaknuto je na konferenciji za medije u utorak
Ravnatelj KMC-a Denis Hladiš rekao je kako je cilj bio reagirati pravodobno. "Nismo željeli čekati da prostor bude potpuno pohaban. Podaci govore da je u proteklih 11 i pol godina kroz kino prošlo gotovo 400 tisuća ljudi. Imali smo 6100 projekcija i radimo u punom kapacitetu, šest dana u tjednu", rekao je Hladiš
Kino je s radom počelo u srpnju 2014. godine, a u dvorani se nalazi 147 fotelja. Prema riječima ravnatelja, materijal na foteljama je istanjen i počeo se odljepljivati, 40-ak stolica već je znatno pohabano, a takve se fotelje više ne proizvode, zbog čega parcijalna zamjena nije opcija
"Mislim da je cjelovita stvar puno bolja nego parcijalna", naveo je Hladiš te dodao kako je KMC godinama planski akumulirao sredstva za tu namjenu. Radovi bi se prema procjeni mogli izvesti tijekom ljetne stanke, kada se inače obavlja kemijsko čišćenje dvorane. Kino bi bilo zatvoreno dva do tri tjedna, što je razdoblje u kojem se održava program ljetnog kina
Obnova kinodvorane predstavlja završnu fazu trogodišnjeg investicijskog ciklusa. Prije tri godine zamijenjeni su projektor, koji je zamijenjen laserskim s vijekom trajanja duljim od deset godina, te kinozvuk. "S ovim dobivamo potpuno novo kino, ne samo vizualno, nego i tehnološki", zaključio je Hladiš. Postojeće fotelje planiraju se ponuditi na prodaju putem mreže kina i partnerskih kanala
"U prva dva mjeseca ove godine kino je zabilježilo 9000 posjetitelja, od čega 5600 samo u veljači, što je rekordan rezultat u dosadašnjem radu. Bjelovarsko je kino peto po posjećenosti među gotovo 60 neovisnih kina u Hrvatskoj", naveo je Hladiš