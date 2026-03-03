Nikada se nisam autocenzurirao. Više ne idem đonom u neke teme kao prije, ali to je stvar sazrijevanja

Edo Maajka netko je koga ne treba posebno predstavljati. Nema puno izvođača koji se na ovim prostorima mogu pohvaliti takvom karijerom i fan bazom, glazbom koja je jednako popularna i među širokim masama i rap puristima, pa i među onima koji rap inače i ne slušaju. S više od dvadeset godina na sceni i sedam albuma iza sebe, Edo Maajka i dalje nas uspijeva iznenaditi, i to ovog puta – izletom u jazz. Nakon nekoliko sjajnih koncerata koje je posljednjih godina održao s Jazz orkestrom HRT-a, sada nam je, singlom i spotom “Izdajničko kolo”, najavio i novi album, best of njegovih hitova u tom sasvim novom ruhu.