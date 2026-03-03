Naši Portali
Edo Maajka

Nikada se nisam autocenzurirao. Više ne idem đonom u neke teme kao prije, ali to je stvar sazrijevanja

VL
Autor
Tia Špero
03.03.2026.
u 10:54

Legendarni reper predstavlja novi album u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a: 'Bit će to svojevrsni best of mojih pjesama – sa svakog albuma po jedna-dvije stvari. Već na drugoj probi shvatio sam da će to biti odlično. Sjetili su se nekih pjesama koje nikada ne bih predložio, recimo “Bomba”. Bio sam uvjeren da je to baš tipično reperska pjesma u kojoj nema mjesta za orkestar. Međutim, oni su to fantastično odradili. Kad sam to čuo na probi... Oduševilo me'

Edo Maajka netko je koga ne treba posebno predstavljati. Nema puno izvođača koji se na ovim prostorima mogu pohvaliti takvom karijerom i fan bazom, glazbom koja je jednako popularna i među širokim masama i rap puristima, pa i među onima koji rap inače i ne slušaju. S više od dvadeset godina na sceni i sedam albuma iza sebe, Edo Maajka i dalje nas uspijeva iznenaditi, i to ovog puta – izletom u jazz. Nakon nekoliko sjajnih koncerata koje je posljednjih godina održao s Jazz orkestrom HRT-a, sada nam je, singlom i spotom “Izdajničko kolo”, najavio i novi album, best of njegovih hitova u tom sasvim novom ruhu.

David Byrne
piše Hrvoje Horvat

Inovativan spektakl Davida Byrnea mora se pogledati u pulskoj Areni. Njegovi koncerti životne situacije i dvojbe preslikavaju na scenu

David Byrne sve to okrenuo je naglavačke, a nova turneja u povodu zadnjeg albuma "Who Is the Sky?" srećom dolazi i u pulsku Arenu 28. lipnja, pa će domaća publika i turisti opet imati prilike posvjedočiti genijalnosti – da dobro ste pročitali, jer radi se o doista genijalnom potezu – autora koji je pop-koncert pretvorio u dramatično drukčije iskustvo

Ana Rucner na najzahtjevnijoj pozornici svijeta

'Kina je red, rad i disciplina – uvijek moraš biti u top formi, stalno radiš i nema stajanja'

Poznata violončelistica vratila se iz Šangaja nakon četveromjesečne turneje i otkrila nam kako je od intuicije i slučajnog nastupa došla do razrađene strategije i vlastitog brenda koji danas punopravno živi na Istoku. Govori o izazovima, kulturološkim razlikama, poslovnim pravilima koja vrijede “samo u Kini”, ali i o emotivnim trenucima, vlastitoj izdržljivosti i obiteljskim temeljima na kojima je sve izgrađeno

