Večeras na HRT 2

Film koji ledi krv u žilama: Strašna istina o ubojstvu novinara Daniela Pearla

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
03.03.2026.
u 12:34

Večeras na Drugom programu HRT-a u 21.18 sati gledamo film "Veliko srce". S Angelinom Jolie u glavnoj ulozi, temeljen na memoarima Mariane Pearl, rekonstruira mučne tjedne potrage za njezinim suprugom, novinarom Wall Street Journala, otetim i ubijenim u Pakistanu

Film "Veliko srce" (A Mighty Heart), večeras gledat ćemo na Drugom programu HRT-a u 21.18 sati. Riječ je o mučnoj rekonstrukciji jednog od najstrašnijih zločina protiv novinara s početka 21. stoljeća. Redatelj Michael Winterbottom, poznat po svom dokumentarističkom pristupu, snimio je film 2007. godine iz perspektive Mariane Pearl, supruge otetog reportera Daniela Pearla, koju tumači Angelina Jolie. Njezina izvedba s pravom je hvaljena kao jedna od najboljih u njezinoj karijeri te joj je donijela nominaciju za Zlatni globus. 

U središtu priče je Daniel Pearl, 38-godišnji šef južnoazijskog dopisništva uglednog Wall Street Journala. Početkom 2002. godine, samo nekoliko mjeseci nakon napada 11. rujna, svijet je bio u stanju povišene napetosti. Pearl je, zajedno sa svojom suprugom Mariane koja je bila u šestom mjesecu trudnoće, boravio u Karachiju, opasnom i kaotičnom pakistanskom gradu. Njegov novinarski zadatak bio je istražiti navodne veze između Richarda Reida, poznatog kao "bombaš s tenisicama" koji je pokušao raznijeti transatlantski let, i terorističke mreže Al-Kaide. Pearl je bio na tragu važne priče, uvjeren da će ga dogovoreni intervju s islamskim klerikom Mubarakom Alijem Gilanijem dovesti do ključnih saznanja.

No, sastanak zakazan za 23. siječnja 2002. bio je smrtonosna zamka. Na putu prema dogovorenom mjestu, Daniela Pearla otela je militantna skupina koja se nazvala "Nacionalni pokret za obnovu pakistanskog suvereniteta". Uskoro su američkim vlastima počele stizati poruke s fotografijama Pearla s pištoljem uperenim u glavu. Otmičari su ga optuživali da je agent CIA-e i postavljali su niz zahtjeva, uključujući oslobađanje pakistanskih zarobljenika iz američkog zatvora u Guantanamu te isporuku borbenih zrakoplova F-16 koje je Pakistan platio, a SAD nikada nije isporučio. Pokrenuta je masovna međunarodna potraga u kojoj su sudjelovali pakistanska policija, agenti FBI-a i američki diplomati, no teroristi su prekinuli svaku komunikaciju.

Tragičan epilog stigao je gotovo mjesec dana kasnije. Otmičari su 21. veljače objavili stravičan video pod naslovom "Pokolj špijuna-novinara, Židova Daniela Pearla". U snimci, Pearl je bio prisiljen izreći svoje posljednje riječi, u kojima je potvrdio svoj identitet: "Moje ime je Daniel Pearl. Ja sam američki Židov... Moj otac je Židov, moja majka je Židovka, ja sam Židov." Nakon tih riječi, brutalno je pogubljen odrubljivanjem glave. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su tek u svibnju te godine, u plitkom grobu u predgrađu Karachija. Tri mjeseca nakon suprugove smrti, Mariane Pearl rodila je njihovog sina, Adama Daniela, dječaka koji nikada neće upoznati svog oca. Svoje memoare "Veliko srce" napisala je upravo kako bi Adam jednog dana mogao saznati tko je bio njegov otac i za što se borio.

Pravosudni proces koji je uslijedio bio je jednako mučan i ispunjen kontroverzama. Glavni organizator otmice, britanski militant pakistanskog podrijetla Ahmed Omar Saeed Sheikh, uhićen je i već 2002. godine osuđen na smrt. Međutim, godinama kasnije dogodio se šokantan preokret. Vrhovni sud Pakistana je 2021. potvrdio odluku nižeg suda o oslobađanju Sheikha od optužbi za ubojstvo, preinačivši mu kaznu na sedam godina zatvora za otmicu, kaznu koju je već bio odslužio.

Ova odluka izazvala je zgražanje obitelji Pearl i oštru osudu američke vlade. Dodatnu pomutnju u slučaj unijelo je priznanje Khalida Sheikha Mohammeda, koji je stajao iza terorističkih napada 11. rujna, koji je tijekom ispitivanja u Guantanamu 2007. godine izjavio da je on osobno odrubio glavu Danielu Pearlu. Unatoč svemu, Omar Saeed Sheikh danas se nalazi u svojevrsnom kućnom pritvoru u Pakistanu, a pravda za obitelj Pearl nikada nije u potpunosti zadovoljena.

 Kroz naslijeđe poput Zaklade Daniel Pearl, koju su osnovali njegovi roditelji s ciljem promicanja međukulturalnog dijaloga, i Zakona o slobodi medija Daniel Pearl, koji je potpisao predsjednik Obama 2010. godine, duh i misija hrabrog novinara nastavljaju živjeti. Film ostaje trajni spomenik njegovoj žrtvi i neuništivoj ljubavi koja stoji iza naslova "Veliko srce".

mariane pearl daniel pearl Angelina Jolie

