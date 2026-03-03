Ovi filmovi trenutno su najgledaniji u kinima. Pogledajte koje naslove Hrvati obožavaju

Domaća kina ovih dana nude šarolik filmski meni – od napetih horora koji testiraju živce, preko romantičnih drama za sve koji vole malo emocija, pa do domaćih komedija koje pune dvorane smijehom. Publika očito traži uzbuđenje, ali i priče u kojima se može prepoznati, bilo da je riječ o velikim svjetskim produkcijama ili filmovima bližima našem mentalitetu.

U nastavku vam donosimo listu pet trenutno najgledanijih filmova u Hrvatskoj.

1. Svadba Žanr: komedija Režija: Igor Šeregi Glumci: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić Foto: IMDb Dugometražni igrani film "Svadba", redatelja i scenarista Igora Šeregija, donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi. Čak i prije početka redovne kinodistribucije, "Svadba" se upisala u povijest hrvatske kinematografije. S više od 40 tisuća prodanih ulaznica, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, a nešto više od mjesec dana nakon premijere, koja je 20. siječnja održana u čak 13 dvorana CineStar Branimir Mingle Malla, "Svadba" je i službeno postala najgledaniji i najuspješniji film svih vremena u Hrvatskoj.

2. Vrisak 7 Žanr: horor Režija: Kevin Williamson Glumci: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Foto: IMDb Kultna horor franšiza "Vrisak" vraća se svojim korijenima i u središte radnje ponovno stavlja ultimativnu finalnu djevojku, Sidney Prescott (Neve Campbell). Duhovi prošlosti ponovno je progone kada novi ubojica pod maskom Ghostfacea počne terorizirati njezinu kćer, podižući time osobne uloge na najvišu moguću razinu. Serijal, koji je još 1996. godine pokrenuo legendarni Wes Craven, oduvijek je bio poznat po svom meta humoru i dekonstrukciji žanrovskih pravila, a novi nastavak, u režiji scenarista originala Kevina Williamsona, nastavlja tu tradiciju. Unatoč kontroverzama koje su pratile promjene u glumačkoj postavi, film "Vrisak 7" ostvario je najbolje otvaranje u povijesti cijelog serijala, zaradivši u prvom vikendu prikazivanja gotovo sto milijuna dolara na globalnoj razini i dokazavši da je glad publike za dobrim starim slasherom i dalje nezasitna.

3. Glavonja Žanr: dječja avantura Režija: Marina Andree Škop, Vanda Raýmanová Glumci: Marta Mihanović, Maks Kleončić Foto: IMDb Na ljestvici najgledanijih našao se i još jedan domaći uradak, dječja avantura "Glavonja" kojeg su režirale Marina Andree Škop i Vanda Raýmanová. Riječ je o prvom hrvatskom dugometražnom igranom filmu s neurodivergentnim protagonistom, a prati desetogodišnju Alisu i njezinog starijeg brata Milana, dječaka s autizmom kojeg sestra od milja zove Glavonja. Kada njihovi roditelji misteriozno nestanu, Alisa se udružuje s trojicom dječaka detektiva, a upravo Milanov jedinstven i drugačiji pogled na svijet postaje ključan za rješavanje zagonetke. Film na iznimno topao i vizualno maštovit način spaja napetost dječje detektivske priče s važnom porukom o inkluziji, prijateljstvu i prihvaćanju različitosti, a njegovu vrijednost prepoznalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje ga je preporučilo za školske projekcije.

4. Orkanski visovi Žanr: romantična drama Režija: Emerald Fennell Glumci: Margot Robbie, Jacob Elordi Foto: IMDb Veliku pozornost publike privukla je i nova, vizualno raskošna adaptacija književnog klasika Emily Brontë, "Orkanski visovi". Oskarovka Emerald Fennell, poznata po svom provokativnom stilu, donosi moderniji i hrabriji pristup bezvremenskoj priči o fatalnoj i destruktivnoj ljubavi između Cathy (Margot Robbie) i Heathcliffa (Jacob Elordi). Smještena na surove vjetrovite visoravni Engleske, njihova strast prkosi društvenim normama i klasnim razlikama, no ubrzo se pretvara u mračnu opsesiju koja tragično obilježava generacije. Film je još prije premijere izazvao brojne rasprave zbog svoje stilizirane, gotovo "campy" estetike i glumačke postave, no upravo je ta kontroverza, uz ogromnu popularnost glavnih glumaca, privukla mlađu publiku u kina, dokazavši da klasici i dalje mogu biti relevantni i uzbudljivi.