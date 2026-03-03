Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
top 5

Ovi filmovi trenutno su najgledaniji u kinima. Pogledajte koje naslove Hrvati obožavaju

Svadba
Eclectica
Autor
Tea Radović
03.03.2026.
u 10:52

Donosimo vam pregled pet trenutačno najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Od domaćih hitova koji osvajaju publiku humorom i emocijom, preko velikih holivudskih blockbustera, pa sve do intrigantnih i pomalo kontroverznih adaptacija – na ovoj listi svatko može pronaći nešto po svom ukusu

Domaća kina ovih dana nude šarolik filmski meni – od napetih horora koji testiraju živce, preko romantičnih drama za sve koji vole malo emocija, pa do domaćih komedija koje pune dvorane smijehom. Publika očito traži uzbuđenje, ali i priče u kojima se može prepoznati, bilo da je riječ o velikim svjetskim produkcijama ili filmovima bližima našem mentalitetu.

U nastavku vam donosimo listu pet trenutno najgledanijih filmova u Hrvatskoj.

1. Svadba

Žanr: komedija

Režija: Igor Šeregi

Glumci: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić

Svadba
Foto: IMDb

Dugometražni igrani film "Svadba", redatelja i scenarista Igora Šeregija, donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Čak i prije početka redovne kinodistribucije, "Svadba" se upisala u povijest hrvatske kinematografije. S više od 40 tisuća prodanih ulaznica, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, a nešto više od mjesec dana nakon premijere, koja je 20. siječnja održana u čak 13 dvorana CineStar Branimir Mingle Malla, "Svadba" je i službeno postala najgledaniji i najuspješniji film svih vremena u Hrvatskoj.

2. Vrisak 7

Žanr: horor

Režija: Kevin Williamson

Glumci: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May

Vrisak 7
Foto: IMDb

Kultna horor franšiza "Vrisak" vraća se svojim korijenima i u središte radnje ponovno stavlja ultimativnu finalnu djevojku, Sidney Prescott (Neve Campbell). Duhovi prošlosti ponovno je progone kada novi ubojica pod maskom Ghostfacea počne terorizirati njezinu kćer, podižući time osobne uloge na najvišu moguću razinu.

Serijal, koji je još 1996. godine pokrenuo legendarni Wes Craven, oduvijek je bio poznat po svom meta humoru i dekonstrukciji žanrovskih pravila, a novi nastavak, u režiji scenarista originala Kevina Williamsona, nastavlja tu tradiciju. Unatoč kontroverzama koje su pratile promjene u glumačkoj postavi, film "Vrisak 7" ostvario je najbolje otvaranje u povijesti cijelog serijala, zaradivši u prvom vikendu prikazivanja gotovo sto milijuna dolara na globalnoj razini i dokazavši da je glad publike za dobrim starim slasherom i dalje nezasitna.

3. Glavonja

Žanr: dječja avantura

Režija: Marina Andree Škop, Vanda Raýmanová

Glumci: Marta Mihanović, Maks Kleončić

Glavonja
Foto: IMDb

Na ljestvici najgledanijih našao se i još jedan domaći uradak, dječja avantura "Glavonja" kojeg su režirale Marina Andree ŠkopVanda Raýmanová. Riječ je o prvom hrvatskom dugometražnom igranom filmu s neurodivergentnim protagonistom, a prati desetogodišnju Alisu i njezinog starijeg brata Milana, dječaka s autizmom kojeg sestra od milja zove Glavonja. Kada njihovi roditelji misteriozno nestanu, Alisa se udružuje s trojicom dječaka detektiva, a upravo Milanov jedinstven i drugačiji pogled na svijet postaje ključan za rješavanje zagonetke.

Film na iznimno topao i vizualno maštovit način spaja napetost dječje detektivske priče s važnom porukom o inkluziji, prijateljstvu i prihvaćanju različitosti, a njegovu vrijednost prepoznalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje ga je preporučilo za školske projekcije.

4. Orkanski visovi

Žanr: romantična drama

Režija: Emerald Fennell

Glumci: Margot Robbie, Jacob Elordi

"Orkanski visovi"
Foto: IMDb

Veliku pozornost publike privukla je i nova, vizualno raskošna adaptacija književnog klasika Emily Brontë, "Orkanski visovi". Oskarovka Emerald Fennell, poznata po svom provokativnom stilu, donosi moderniji i hrabriji pristup bezvremenskoj priči o fatalnoj i destruktivnoj ljubavi između Cathy (Margot Robbie) i Heathcliffa (Jacob Elordi). Smještena na surove vjetrovite visoravni Engleske, njihova strast prkosi društvenim normama i klasnim razlikama, no ubrzo se pretvara u mračnu opsesiju koja tragično obilježava generacije.

Film je još prije premijere izazvao brojne rasprave zbog svoje stilizirane, gotovo "campy" estetike i glumačke postave, no upravo je ta kontroverza, uz ogromnu popularnost glavnih glumaca, privukla mlađu publiku u kina, dokazavši da klasici i dalje mogu biti relevantni i uzbudljivi.

5. Utočište

Žanr: akcija

Režija: Ric Roman Waugh

Glumci: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach

Utočište
Foto: IMDb

Listu pet najgledanijih filmova zaokružuje napeti akcijski triler "Utočište", u kojem se Jason Statham vraća u vrhunsku formu. U režiji Rica Romana Waugha, Statham glumi povučenog čovjeka koji pokušava pobjeći od nasilne prošlosti na osamljenom škotskom otoku. Njegov mir biva narušen kada iz olujnog mora spasi tajanstvenu djevojku, što ga primorava da ponovno aktivira svoje smrtonosne vještine kako bi zaštitio i nju i sebe od sila koje ih progone.

Uz Stathama, u filmu glume i cijenjeni Bill Nighy te Naomi Ackie, a ističe se napetom atmosferom i spektakularnim akcijskim scenama, smještenima u surovo i vizualno impresivno otočko okruženje, nudeći publici čistu žanrovsku zabavu i dozu adrenalina.

Ključne riječi
kultura Jason Statham Orkanski visovi glavonja svadba najgledanije kino film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Ozzy and Sharon Osbourne smile pose in front of their belongings in Beverly Hills
na dodjeli BRIT awardsa

Sharon Osbourne otkrila detalje dokumentarca o Ozzyju: 'Ne želimo uljepšavati film. Bit će to sirova, nefiltrirana priča o ljubavi'

Projekt je već u poodmakloj fazi razvoja, a iza njega stoje ozbiljna imena. Scenarij potpisuje Lee Hall, poznat po radu na filmu "Rocketman" o životu Eltona Johna, što jamči vješt pristup kompleksnoj glazbenoj biografiji. Produkciju zajednički potpisuju Sony Pictures i Polygram Entertainment u suradnji s obiteljskom tvrtkom Osbourne Media, osiguravajući da će priča ostati vjerna viziji onih koji su je i živjeli

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!