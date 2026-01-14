FOTO Održana svjetska premijera horora '28 godina kasnije: Hram kostiju'. Evo kada ovaj filmski spektakl dolazi u hrvatska kina

Održana je svjetska premijera filma "28 godina kasnije: Hram kostiju" koja je okupila glavne zvijezde franšize, a u elegantnom sivom odijelu pojavio se i Cillian Murphy, glumac čija je karijera lansirana upravo originalnim filmom "28 dana kasnije" iz 2002. godine. Iako sada u ulozi izvršnog producenta, Murphy je potvrdio da će se nakratko pojaviti i u ovom nastavku, čime se postavlja pozornica za njegovu veću ulogu u finalu planirane trilogije. Pridružili su mu se i drugi članovi impresivne glumačke postave, uključujući Jacka O'Connella, mladog Alfieja Williamsa, Erin Kellyman i Emmu Laird, koja je plijenila pažnju u upečatljivoj svijetloplavoj haljini.

Novi film, koji režira Nia DaCosta prema scenariju Alexa Garlanda, nastavlja se točno tamo gdje je stao njegov prethodnik iz 2025. godine, "28 godina kasnije". Priča prati mladog Spikea (Alfie Williams) koji, nakon smrti majke, napušta sigurnost izoliranog otoka i upada u ralje sadističkog kulta poznatog kao "Jimmys". Na čelu ove bizarne skupine je karizmatični, ali i zastrašujući vođa Sir Jimmy Crystal, kojeg tumači Jack O’Connell. Odjeveni u šarene trenirke, s platinasto plavim perikama i kičastim nakitom, članovi kulta svoj izgled temelje na zloglasnom britanskom televizijskom voditelju i seksualnom predatoru Jimmyju Savileu, a ta kontroverzna odluka, koja je zbunila i šokirala gledatelje još na kraju prošlog filma, sada postaje središnji dio radnje, istražujući najmračnije kutke ljudske prirode u svijetu bez zakona i poretka.

Dok se Spike bori za preživljavanje unutar kulta čiji članovi nasumično muče i ubijaju preživjele u ime "milosrđa", paralelna radnja prati znanstvenika dr. Iana Kelsona, kojeg maestralno glumi Ralph Fiennes. Potpuno sam, premazan jodom kako bi se zaštitio od virusa bijesa, Kelson živi u svojevrsnom hramu od kostiju i provodi dane pokušavajući pronaći lijek. Njegovo jedino društvo je teško sedirani "alfa" zaraženi Samson, s kojim razvija neobičan i složen odnos. Upravo taj sukob između Kelsonove znanosti i vjere te Crystalovog demonskog sotonizma koji se hrani kaosom čini okosnicu filma. Redateljica Nia DaCosta, poznata po radu na filmovima "Candyman" i "The Marvels", vješto isprepliće brutalno nasilje s trenucima iznenađujuće poezije i tišine, stvarajući napetost koja ne popušta do samoga kraja.

Premijeri su prisustvivali redateljica Nia DaCosta, Cillian Murphy, Jack O'Connell, mladi Alfie Williams, Erin Kellyman i Emma Laird...

Iako je njegova uloga u "Hramu kostiju" opisana kao kratko pojavljivanje, povratak Cilliana Murphyja kao Jima, protagonista prvog filma, ono je što obožavatelji najviše iščekuju. Sam glumac, koji je nedavno osvojio Oscara, izjavio je kako se nada da će njegov lik dobiti zasluženi prostor u trećem, završnom filmu, te je pozvao publiku da obavezno pogleda drugi dio jer je "stvarno, stvarno dobar". Njegovo pojavljivanje u samoj završnici filma opisano je kao trenutak koji će oduševiti stare fanove i zajamčiti da će s nestrpljenjem iščekivati veliko finale sage o svijetu koji je poharao virus bijesa.

Prema prvim kritikama, "28 godina kasnije: Hram kostiju" mnogo je više od običnog horora. Film je opisan kao duboko sjetan, prožet nostalgijom i specifičnim britanskim kulturnim referencama - od Teletubbiesa i glazbe sastava Duran Duran do mračne ostavštine Jimmyja Savilea. Kritičari hvale izvanredne izvedbe, posebno Ralpha Fiennesa, čiji lik unosi neočekivanu dozu humora i duboke emocije, te Jacka O'Connella kao zastrašujućeg vođe kulta. Iako neki zamjeraju da je motiv kulta inspiriranog Savileom pomalo zamoran, većina se slaže da film uspijeva biti istovremeno veličanstven i brutalan, uzdižući franšizu na novu razinu.

Ovaj filmski spektakl, koji istražuje jesu li u postapokaliptičnom svijetu veća prijetnja zaraženi ili pak preživjeli ljudi i njihova nečovječnost, uskoro stiže i pred domaću publiku. Kako je najavljeno, film "28 godina kasnije: Hram kostiju" u hrvatska kina dolazi 22. siječnja 2026. godine, pružajući gledateljima priliku da urone u mračan, ali vizualno zapanjujući svijet u kojem je preživljavanje tek početak borbe.