19. izdanje festivala

Ovogodišnji Pričigin okupit će više od 50 pripovjedača iz Hrvatske i regije, a najavljeni su i novi inkluzivni programi

Split: Predstavljen program 19. izdanja festivala Pričigin
Autor
Hina
03.03.2026.
u 14:36

Festival, koji je postao jedno od najvažnijih kulturnih događanja u Splitu, ove godine donosi brojne novitete, među kojima su program „priča u paru“ u izvedbi domaćih autorica i autora, program za slijepe i slabovidne te večer posvećena pričama doseljenika u Hrvatsku

Devetnaesto izdanje festivala pričanja priča Pričigin, koji će se održati od 17. do 21. ožujka na tri lokacije u Splitu, okupit će više od 50 pripovjedača iz Hrvatske i regije, uz besplatan ulaz i nove inkluzivne programe, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare.

Izvršna direktorica festivala Maja Vrančić istaknula je da Pričigin ostaje posvećen “ljudima, smijehu i dijeljenju doživljaja”. Festival će se održati na tri različite lokacije u Splitu - Domu mladih, Hrvatskom domu i Gradskoj knjižnici Marka Marulića, gdje će u subotu biti održan Dječji Pričigin.

Festival, koji je postao jedno od najvažnijih kulturnih događanja u Splitu, ove godine donosi brojne novitete, među kojima su program „priča u paru“ u izvedbi domaćih autorica i autora, program za slijepe i slabovidne te večer posvećena pričama doseljenika u Hrvatsku. „Želimo da publika čuje iskustva ljudi koji su našu zemlju odabrali za svoj drugi dom“, poručila je Vrančić, dodajući da će festival biti dostupan i putem prijenosa uživo. "Pričigin i ove godine gostuje diljem Hrvatske - na Hvaru, u Trogiru, Korčuli, Komiži, a novost su gostovanja u Lopudu i Sarajevu. Osiguran je i live stream, no pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže uživo", poručila je Vrančić. Naglasila je da je pristup festivalu besplatan jer je to “temeljna filozofija festivala”. Dodala je da festival duguje veliku zahvalnost pokroviteljima i partnerima, koji omogućuju da se Pričigin održava s besplatnim ulazom za sve posjetitelje.

Voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita Marina Kuzmanić Petreš istaknula je kako festival svake godine raste i sve više se povezuje s kulturnim institucijama grada. "Od početka festivala ispričano je više od 950 autorskih priča, a festival prate deseci tisuća ljudi putem digitalnih kanala", rekla je Kuzmanić-Petreš. Dodala je da se posebno veseli rastu Dječjeg i srednjoškolskog Pričigina, koji, prema njezinim riječima, jamči dugoročnu budućnost festivala.

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić naglasila je važnost Pričigina za identitet grada i njegovu turističku prepoznatljivost. Prema njezinim riječima, festival ima ključnu ulogu u spajanju lokalne zajednice i turista. "Festival spaja lokalnu zajednicu i goste, čime daje Splitu posebnu, vedru, autentičnu i duhovitu atmosferu. To je ono što posjetitelji prepoznaju i cijene", rekla je.

Ravnateljica Multimedijalnog kulturnog centra Stefana Došen istaknula je kako je MKC dugogodišnji partner festivala i domaćin programa u amfiteatru Doma mladih. "Ova suradnja temelji se na povjerenju i partnerstvu u stvaranju sadržaja koji je dostupan svima", kazala je Došen, dodajući da je Pričigin posebno vrijedan jer potiče publiku na smijeh, razmišljanje i emocije. 

Ulaznice za programe festivala bit će dostupne od srijede, a detaljan program može se pronaći na službenim kanalima festivala.

