Čeka nas najbolje od hrvatskog kiparstva, izlažu nasljednici Augustinčića i Marije Ujević

Kako se Zagreb od potresa suočava s deficitom izložbenih prostora koji su mahom u procesu obnove, i novo izdanje Trijenala hrvatskog kiparstva večeras se otvara u MSU jer njezin domaćin – Gliptoteka HAZU – također dijeli postpotresnu sudbinu s većinom galerija u gradu.

– I dok je Trijenale hrvatskog kiparstva već tradicionalno naš prepoznatljiv projekt, ovogodišnje XV. po redu izdanje napušta jedinstveni prostor matične mu Gliptoteke zbog radova obnove. Članovi ovogodišnjeg ocjenjivačkog suda, za odabir radova i nagrada XV. trijenala djelovali su u sastavu akademik Zlatan Vrkljan, voditelj Gliptoteke HAZU, dr. sc. Martina Munivrana, muzejska savjetnica MSU, doc. art. Nika Radić, akademska kiparica, red. prof. art. Loren Živković Kuljiš, akademski kipar i Tihana Boban, viša kustosica Gliptoteke HAZU. Povjerena im je zahtjevna uloga pregleda, sagledavanja i valorizacije više od 400 zaprimljenih radova od 243 autora te su odradili “lavovski” posao izabravši sedamdeset i tri umjetnička rada. Pri izboru radova misao vodilja im se temeljila na glavnoj odrednici Trijenala kiparstva kojom se prati razvoj suvremene kiparske umjetnosti, daje uvid u stanje i raznolikost kiparske scene otkrivajući nove umjetničke senzibilitete i likovno-oblikovne preokupacije suvremenih umjetnika. I upravo odabir 73 rada koja će biti izložena upućuje na pluralizam oblikovnih mogućnosti u pogledu odabira materijala, tehnika i tehnologija, različitost u poimanju prostornosti, ali i angažiranošću poetike i promišljanjima o društvenim temama i okolnostima – kazala nam je Andrea Šimunić, upraviteljica Gliptoteke HAZU.

Trijenale hrvatskog kiparstva, znamo, pokrenuto je davne 1982. sa željom prezentacije suvremenih kiparskih ostvarenja umjetnika različitih generacija čime je stvorena platforma koja u kontinuitetu prati razvoj tema, poetika, stilova, materijala i medija u kiparstvu, s prvenstvenim ciljem pospješivanja kako produkcije tako i promocije kiparske umjetnosti. U dosadašnjih 40 godina, na četrnaest do sada održanih izložbi izlagalo je više od pet stotina različitih umjetnika, među kojima vrijedi istaknuti velikane hrvatskog modernog kiparstva kao što su Antun Augustinčić, Vanja Radauš, Dušan Džamonja, Zlatko Bourek, Šime Vulas, Stjepan Gračan, Ivan Kožarić, Marija Ujević, a mnogim mladim i neafirmiranim autorima upravo je izlaganje ili priznanje na Trijenalu poslužilo kao odskočna daska i poticaj za daljnje umjetničko stvaralaštvo.

Tako su i ovogodišnji izlagači umjetnici svih generacija, a spomenut ćemo samo neka imena... Željko Beljan, Miran Blažek, Ida Blažičko, Jelena Bogdanić, Alex Brajković, Marko Človek, Matija Čop, Vitar Drinković, Ozren Feller, Ivan Fijolić, Vojin Hraste, Đorđe Jandrić, Paulina Jazvić, Mihael Klanjčić, Alem Korkut, Kuzma Kovačić, Kristian Kožul, Manuela Pauk, Kristijan Popović, Viktor Popović, Igor Ruf, Vlatka Škoro, Mirjana Vodopija, Matej Vuković...

Uz navedenu redovnu izložbu 73 rada, kao zasebni dio programa, samostalnom se izložbom naslova “Bez riječi” predstavlja Loren Živković Kuljiš, dobitnik Velike nagrade prethodnog, XIV. trijenala.

Izložbeni program popratit će i promocija kataloga trijenala, a najbolje ocijenjeni izloženi radovi bit će nagrađeni jednom od sljedećih nagrada; od Velike nagrade trijenala i tri jednakovrijedne nagrade koje dodjeljuje Gliptoteka, zatim posebnog priznanja Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara – AICA-a, nagrade Goranske kiparske radionice Lokve te nagrade Ljevaonice Ujević, do posebne nagrade najboljeg rada izborom djece. Planirana su i brojna stručna vodstva i diskurzivni program. Kustoski koncept izložbe potpisuju Tihana Boban i Filip Turković-Krnjak iz Gliptoteke, te Jasmina Fučkan iz Muzeja suvremene umjetnosti, dok je likovni postav izložbe oblikovao Antun Sevšek. Izložba ostaje otvorena od 1. veljače 2026.