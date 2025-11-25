Ako su Nijemci ponovno stali na pogrešnu stranu povijesti, na kojoj je strani Oliver Frljić?

Konzervativci u barem nekoliko zemalja ovih se dana naslađuju otkazivanjem predstave “Mala stvar” Olivera Frljića u poznatom berlinskom kazalištu Maxim Gorki. U službenom priopćenju kao razlog se navode “dinamika i nesuglasice unutar glumačke postave i umjetničkog tima”, zbog kojih redatelj “ne vidi da može nastaviti rad na produkciji”. Kazalište je izrazilo “duboko žaljenje”, naglasivši kako zbog kraja sezone za Frljićevu predstavu nije bilo moguće pronaći novi termin.



Neslužbeni, ali mnogo jasniji razlog otkazivanja leži čini se u samoj temi predstave, koja je adaptacija romana “Mala stvar” palestinske autorice Adanie Shibli i bavi se izraelsko-palestinskim sukobom. Navodno je točka prijepora bila scena u kojoj pripadnici elitne postrojbe Izraelskih obrambenih snaga siluju Palestinku. Sam Frljić, kako prenose mediji, na otkazivanje je reagirao ustvrdivši da je u Njemačkoj na djelu “lov na propalestinske vještice”, čime je cijelom slučaju dao dodatnu političku dimenziju i ponovno potvrdio svoju poziciju umjetnika koji ne bježi od konfrontacije.