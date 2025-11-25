Naši Portali
Milena Zajović
Autor
Milena Zajović

Ako su Nijemci ponovno stali na pogrešnu stranu povijesti, na kojoj je strani Oliver Frljić?

Zagreb: Kazališni redatelj Oliver Frljić
Sandra Simunovic/PIXSELL
25.11.2025. u 11:27

Njemački je slučaj tu posebno zanimljiv jer je Frljić upravo u Berlinu gostovao sa svojim najkontroverznijim djelima, uključujući “Kletvu”, a u kazalištu Maxim Gorki, koje ga sada otkazuje, postavio je sezonu posvećenu nasljeđu Jugoslavije

Konzervativci u barem nekoliko zemalja ovih se dana naslađuju otkazivanjem predstave “Mala stvar” Olivera Frljića u poznatom berlinskom kazalištu Maxim Gorki. U službenom priopćenju kao razlog se navode “dinamika i nesuglasice unutar glumačke postave i umjetničkog tima”, zbog kojih redatelj “ne vidi da može nastaviti rad na produkciji”. Kazalište je izrazilo “duboko žaljenje”, naglasivši kako zbog kraja sezone za Frljićevu predstavu nije bilo moguće pronaći novi termin.

Neslužbeni, ali mnogo jasniji razlog otkazivanja leži čini se u samoj temi predstave, koja je adaptacija romana “Mala stvar” palestinske autorice Adanie Shibli i bavi se izraelsko-palestinskim sukobom. Navodno je točka prijepora bila scena u kojoj pripadnici elitne postrojbe Izraelskih obrambenih snaga siluju Palestinku. Sam Frljić, kako prenose mediji, na otkazivanje je reagirao ustvrdivši da je u Njemačkoj na djelu “lov na propalestinske vještice”, čime je cijelom slučaju dao dodatnu političku dimenziju i ponovno potvrdio svoju poziciju umjetnika koji ne bježi od konfrontacije.

Ključne riječi
kultura genocid Njemačka otkazana predstava predstava kazalište Oliver Frljić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
11:53 25.11.2025.

Frljić je naklonjen tim arapsko turskim vjerama tako da ništa nije čudno sobzirom koliko jeftino proda obraz

VA
VanjaPlank
11:46 25.11.2025.

Užas od članka

