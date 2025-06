Počeci domaćeg hip-hopa s valova Radija 101

Velika izložba "Memory Lane – 40 godina hip-hopa" održana prije nekoliko mjeseci u Zagrebu podsjetila je na pionirske dane domaćeg hip-hopa, a autor izložbe Filip Ivelja, poznatiji pod kodnim imenom Phat Phillie i Slavin Balen tom su prilikom najavili i skorašnju kompilaciju "Zagreb Rap Demo (1985. – 1992.)".

Uz katalog izložbe upravo će ovo izdanje na dvostrukom vinilu ostati trajni dokaz njihove hvalevrijedne kulturološke akcije. Naime, tijekom pandemije Ivelja je digitalizirao snimke koje je davno snimao s Radija 101, na kojemu će uskoro i sam dobiti važnu ulogu DJ-a, promotora i člana reperske ekipe, i time spasio čitavu scenu, ili barem zvuk iz osamdesetih godina.

Kompilacija sadrži i njegovo prvo gostovanje u eteru kod Slavina Balena 1992., kad je došao kao slušatelj i hip-hop entuzijast. Riječ je o nemjerljivom arhivskom pothvatu, naime, do sada su najraniji objavljeni snimci bili oni s kompilacije Radija 101 "Blackout Project" iz 1997., a zbirka "Zagreb Rap Demo (1985. – 1992.)" pomiče to vremensko razdoblje u osamdesete, kad se kalio prvi domaći hip-hop. Presudne su bile emisije Slavina Balena "Electro-Funk Premijera" i "Rap Attack" na Radiju 101, na koje su stizale nove snimke zagrebačkih repera jednako brzo kako su stvarane. Čuje se to iz Balenovih radijskih najava koje je Phat Phillie ostavio na kompilaciji kao uvod u pojedine snimke, a strast i aktualnost kojom Balen, a onda i DJ FRX, najavljuju nove hip hop "stvari" govore o važnosti radijskog etera u vrijeme dok nije bilo streaminga ili interneta.

Osim toga ni domaći diskografi nisu bili na vidiku, pa radijska najava jasno kaže: "Riječ je o tome da se dečke ponudi negdje vani, u inozemstvo. A za sada zadovoljni smo i sa Jugotonom, Jugoton, javi se." Naravno, nitko se nije javio. Uključeni MC Be-Bop Dodo, ET, The Silent Bomb, Master Keops (kasnije Renman), DIFFO, W.F.P. i Fresh Style snimali su u kućnoj radinosti, kao što i svakoj supkulturi dolikuje, i snimke slali na Radio 101 na kojemu bi se puštale u noćnim satima.