Pedeset je godina najpoznatijeg isplaženog jezika Rolling Stonesa

Nakon što je grupa Manntra posljednjim albumom “Oyka!” najcjelovitije do tada krenula s pokušajem proboja na inozemno tržište, novi “Monster Mind Consuming” još je jedan korak dalje. Otpjevan na engleskom jeziku prijetećim baritonom između Rammsteina i Laibacha, izuzev posljednje pjesme “Lipa”, pravi je pompozan, bombastičan, ali ponekad i patetičan eurosongovski, zvučni udar na moguću publiku. I to izveden izuzetno dosljedno i profesionalno pa i ako niste ljubitelj ovakve glazbe cijenit ćete uložen trud i poznavanje zakonitosti žanra. Manntra već godinama nastupa u inozemstvu, poglavito Njemačkoj, a vođa grupe Marko Matijević-Sekul uz temeljito usviran bend, jedan je od većih profesionalaca domaće scene koji između rada na tuđim albumima pokušava otkriti dobitnu kombinaciju za Manntru. Bend koji uživo zvuči sjajno i nimalo inferiorno usporedivim inozemnim protagonistima žanra “mača i sandala”, nastupao je pred tisućama ljudi u EU. Na albumu “Monster Mind Consuming” uspjeli su ponovno pohvatati sve konce bajkovitog izričaja, poput glazbenog ekvivalenta serijala “Vikinzi” ili “Igre prijestolja”. Manntra gotovo filmski i stripovski veže žestoki hard rock i industrial s elektronikom, narodnim napjevima i efektnim povremenim korištenjem tradicijskih instrumenata i vokala naslonjenih na narodne napjeve. No albumi Manntre nisu sat etnografije, već pokušaj da se inozemnom tržištu proda nešto s čim Rammstein i slični uspijevaju već godinama. Manntra dobro razumije današnje brzinsko i pojednostavljeno funkcioniranje europske rock-scene na kojoj pažnju slušatelja treba uhvatiti što prije i jednostavnije. A to rade i mnogi stranci koje slušate po domaćim radiostanicama, jednako kao i Manntra. Znamo koliko je domaće tržište nesklono glazbi ovakvog internacionalnog karaktera pa bi od objavljivanja albuma u Njemačkoj mogli imati više koristi nego u Hrvatskoj.