Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
'moja domovina'

Smatraju je 'rezervnom himnom': Ovo je najznačajnija hrvatska pjesma u posljednjih 80 godina

HRT
VL
Autor
Tia Špero
10.12.2025.
u 12:08

Omiljena pjesma autora Zrinka Tutića i Rajka Dujmića u izvedbi Hrvatskog Band Aida, prvi put je izvedena 15. rujna 1991. godine, a postala je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih simbola suvremene hrvatske povijesti.

Na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada Hrvatskog društva skladatelja, održanoj u povodu obilježavanja 80. obljetnice HDS-a, dodijeljena je nagrada za Najznačajniju hrvatsku pjesmu u posljednjih osam desetljeća. To je posebno priznanje dodijeljeno pjesmi "Moja domovina", kao jednom od najprepoznatljivijih glazbenih simbola suvremene hrvatske povijesti.

"Objavljena 1991. godine, pjesma 'Moja domovina' nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru.

Pjesmu potpisuju Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, autorski dvojac čiji je rad obilježio hrvatsku popularnu glazbu, dok je aranžman priredio Nikša Bratoš. Zrinko Tutić, autor, skladatelj i producent, autorski je stajao iza niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od 1980-ih do danas. Rajko Dujmić (1954.–2020.), skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, ostavio je opus koji je obilježio generacije, stvarajući neke od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je 'Moja domovina' jedno od njegovih najtrajnijih djela", kazali su iz HDS-a dodavši da su dodjelom nagrade pjesmi "Moja domovina", željeli istaknuti djelo koje je, snažnije od svih drugih, obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe.

Pjesmu je snimio Hrvatski Band Aid, sastavljen od više od 150 hrvatskih glazbenika svih generacija, među kojima i Doris Dragović, Oliver Dragojević, Jasna Zlokić, Danijela Martinović, Dino Dvornik,  Severina Vučković, Arsen Dedić, Zorica Kondža, Ivo Robić, Gabi Novak, Tereza Kesovija, Tajči, Josipa Lisac, Mišo Kovač, Davor Gobac, Zdenka Vučković. Jura Stublić, Mladen Bodalec i mnogi drugi. Prvi put je emitirana 15. rujna 1991., a u danima Domovinskog rata postala je simbol otpora i domoljublja, koristila se za podizanje morala te postala toliko omiljena da su je mnogi Hrvati počeli smatrati "rezervnom himnom". 

Ključne riječi
hds Nikša Bratoš Rajko Dujmić zrinko tutić Hrvatski Band Aid Hrvatsko društvo skladatelja glazba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

John Lennon
Premium sadržaj
Buntovnik protiv sustava

'Privremeno sam se okrenuo religiji u vrijeme kada sam redovito koristio LSD. To je bila direktna posljedica života koji sam vodio kao superstar'

John Lennon, legendarni gitarist, pjevač i skladatelj još legendarnijih Beatlesa, zauvijek će ostati upamćen kao autor mnogih nenadmašnih pjesama, ali i beskompromisni i slobodoumni umjetnik i buntovnik bez razloga, duhoviti cinik nesklon konformizmu i uvijek spreman iskreno reći, o kojoj god temi se radilo, ono što zapravo misli

Tidal Pull
tidal pull

Osvojili su nagradu Rock&Off za najbolje novo ime, napunili Vintage i KSET, a sada su izdali svoj treći album

Nakon drugog, "Kad imamo mirne glave" postava se promijenila, ali novi album "Sve isto kao svaki put do sad" već u naslovu poručuje da nema mjesta zabrinutosti, barem ne s njihove strane. Publike očito imaju,kritičarske podrške ne nedostaje, a s Mirnom Bralić na glavnom vokalu, koja se sjajno snašla (ima i dueta), napravili su promjenu koja može pojačati pažnju promatrača i ove sezone

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!