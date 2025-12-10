Smatraju je 'rezervnom himnom': Ovo je najznačajnija hrvatska pjesma u posljednjih 80 godina

Na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada Hrvatskog društva skladatelja, održanoj u povodu obilježavanja 80. obljetnice HDS-a, dodijeljena je nagrada za Najznačajniju hrvatsku pjesmu u posljednjih osam desetljeća. To je posebno priznanje dodijeljeno pjesmi "Moja domovina", kao jednom od najprepoznatljivijih glazbenih simbola suvremene hrvatske povijesti.

"Objavljena 1991. godine, pjesma 'Moja domovina' nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru.

Pjesmu potpisuju Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, autorski dvojac čiji je rad obilježio hrvatsku popularnu glazbu, dok je aranžman priredio Nikša Bratoš. Zrinko Tutić, autor, skladatelj i producent, autorski je stajao iza niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od 1980-ih do danas. Rajko Dujmić (1954.–2020.), skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, ostavio je opus koji je obilježio generacije, stvarajući neke od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je 'Moja domovina' jedno od njegovih najtrajnijih djela", kazali su iz HDS-a dodavši da su dodjelom nagrade pjesmi "Moja domovina", željeli istaknuti djelo koje je, snažnije od svih drugih, obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe.

Pjesmu je snimio Hrvatski Band Aid, sastavljen od više od 150 hrvatskih glazbenika svih generacija, među kojima i Doris Dragović, Oliver Dragojević, Jasna Zlokić, Danijela Martinović, Dino Dvornik, Severina Vučković, Arsen Dedić, Zorica Kondža, Ivo Robić, Gabi Novak, Tereza Kesovija, Tajči, Josipa Lisac, Mišo Kovač, Davor Gobac, Zdenka Vučković. Jura Stublić, Mladen Bodalec i mnogi drugi. Prvi put je emitirana 15. rujna 1991., a u danima Domovinskog rata postala je simbol otpora i domoljublja, koristila se za podizanje morala te postala toliko omiljena da su je mnogi Hrvati počeli smatrati "rezervnom himnom".