Neobjavljene snimke Princea i Bowieja pokazuju zašto su bili giganti pop-scene

Neobjavljene koncertne i studijske snimke odavno su zakopano blago mnogih imena s rock-scene. Upravo se prema količini neobjavljenih materijala koje su ostavljali u arhivama kasnije vidi tko je bio bolje inspiriran za posao kojim se bavio. Pogotovo nakon smrti neke pop-zvijezde, “rasprodaja bola” i materijala pospremljenih u ormarima odavno je postala omiljeni model rada svjetske diskografske industrije.

Među njima se Prince i David Bowie, obojica preminula 2016. godine, pokazuju izdašnim primjerima radoholičara čije se snimke svake godine pojavljuju na tržištu. Primjerice, samo na prijelazu iz 2020. u 2021. Bowiejeva diskografska kuća i nasljednici objavili su šest koncertnih albuma pod zajedničkim nazivom “Brilliant Live Adventures”.

Radi se o prvim službenim objavama Bowiejevih koncerata iz devedesetih godina, od turneje albuma “Outside” s Nine Inch Nails iz 1995. do “Earthling i “Hours” iz 1999., razdoblja u kojem je 1997. odsvirao sjajan koncert u polupraznom zagrebačkom Domu sportova, a godinu prije i u ljubljanskoj Hali Tivoli.

O kolikoj se potražnji radi, govori i podatak da se kutija za svih šest CD ili vinilnih izdanja mogla unaprijed kupiti samo na službenom Bowiejevom web-stranici i da je rasprodana u svega nekoliko sati, tjednima prije nego što se pojavio prvi album spomenute serije. Uz pratnju novog pratećeg sastava s kojim je surađivao sve do 2004., radilo se o nekima od najboljih modernih Bowiejevih koncertnih uprizorenja, a valja napomenuti da je isti taj prateći sastav bio okosnica nedavnog all stars koncerta “A Bowie Celebration: Just For One Day” koji je klavirist Mike Garson u siječnju priredio kao gala streaming trosatni program s poznatim pjevačicama i pjevačima raznih generacija povodom pete obljetnice Bowiejeve smrti.

Slična je situacija i s Princeom, kojemu 28. srpnja izlazi novi studijski album “Welcome 2 America”, snimljen 2010. godine, ali neobjavljen. Prvi naslovni single već se može poslušati, a Prince je pjesmu izvodio i na tadašnjoj turneji u sklopu koje je 2011. nastupao u SAD prvi puta nakon šest godina. U paketu sa studijskim albumom koji će se pojaviti na raznim formatima nosača zvuka, u deluxe box set izdanju dolazi i koncert iz iste godine. Prince je, naime, tada u Inglewoodu pokraj Los Angelesa u legendarnoj dvorani Forum održao rekordnih 15 nastupa – ponovivši rekord prethodne serije dvadesetak koncerata u londonskoj O2 areni 2007. - od kojih će onaj od 28. travnja biti objavljen na Blu Rayu skupa s albumom “Welcome to America”.

Prince je krenuo na istoimenu turneju, na kojoj je svaki koncert bio unikatan, s različitim izborom pjesama. Tijekom američke turneje na pozornici, smještenoj u sredini dvorane na kojoj bi nastupao, pridružili bi mu se mnogi u duetima i jam-sessionima – Cassandra Wilson, Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Jamie Foxx, Alicia Keys, Leighton Meester, Questlove, Sherri Shepherd, Whitney Houston, balerina Misty Copeland, Janelle Monáe Cyndi Lauper i drugi.

“Welcome 2 America” bit će prvi cjelovit neobjavljen Princeov studijski rad koji je izvorno zamislio kao integralni album. No, u arhivu su očito ostale velike količine materijala, što je pokazao i prošlogodišnji box set “Sign O The Times” koji je Princeov dvostruki album is 1987. nadopunio s još 45 završenih, a neobjavljenih pjesama. Na pridruženom Blu-rayu nalazila se i prvi put službeno objavljena video snimka novogodišnjeg koncerta s kraja 1987. na kojemu se Princeu kao gost pojavio Miles Davis, s kojim je prethodno snimio jazzy-funk skladbu “Can I Play With U?”, objavljenu na spomenutom box setu.

Koliko je Prince bio marljiv u tonskom studiju, pokazuju i dva nedavna izdanja koja bitno nadopunjuju njegov katalog; kompilacije “Originals” i “Piano & Microphone” donijele su demo izvedbe ogoljelog Pricea, samog za klavirom, i njegove izvedbe pjesama koje je davao drugim izvođačima, poput “Nothing Compares To You” Sinead O’Connor. Ovakva izdanja pomažu shvatiti zašto se, parafrazirajući naziv njegove pjesme, tih godina doista nitko nije mogao uspoređivati s njim. Poput Bowieja, koji je u sedamdesetim godinama izveo sve one brojne stilističke mijene, Prince je na svoj način obilježio osamdesete u kojima je bio nedostižan, a kako vidimo, ostao je atraktivan i u kasnijim desetljećima. Bilo je novih pop-zvijezda po kojima neki pamte osamdesete, od Madonne do Georgea Michaela i Michaela Jacksona, ali Prince je bio posebna kategorija; autor, pjevač, producent, multiinstrumentalist i neusporediv scenski izvođač kojeg se ne treba uspoređivati s njima, nego s onima čiji je put nastavio, a to su James Brown, George Clinton, Sly Stone, Jimi Hendrix i drugi s kojima je dijelio sličan, nezaustavljiv talent.

Koncerti Foto: Srecko Niketic/PIXSELL Darko Rundek i Ekipa dolaze u petak 21. svibnja u dvorište Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Rundek će s Ekipom nastupiti prvi put nakon izlaska sjajnog posljednjeg albuma “Brisani prostor” koji je, nakon objave u prosincu prošle godine, odmah dobio pohvale kritičara, koji su ga svrstali među albume godine, a osvojio je i nominacije za Porin za album godine i najbolji album alternativne glazbe. Dvostruki EP je ispričan kroz dvije priče “Do” i “Od” koje se međusobno nadopunjuju, a album u cjelini sadržajno korespondira s vremenom i turbulencijama sadašnjeg trenutka. Za nastup sam Rundek kaže: “U petak 21. svibnja u dvorištu ALU izlazimo zajedno na brisani prostor. Pa što bude.” U Ekipi je Rundek okupio mlade i već dobro provjerene sviračke snage Anu Kovačić, Silvija Bočića, Miru Manojlovića, Roka Crnića i Igora Pavlicu. U punom sastavu i okružen sjajnim glazbenicima, Darko Rundek predstavit će nove pjesme kao i podsjetiti na neke legendarne klasike iz svog bogatog kataloga. Šest dana poslije, u četvrtak 27. svibnja u dvorište Akademije likovnih umjetnosti dolaze Goran Bare i Majke. Bare i Majke provest će publiku kroz bogat katalog rock-klasika sa svog repertoara. Bit će ovo prilika čuti i singl “Rođen za suze”, kojim se najavljuje novi studijski album planiran ove godine, a koji je nominiran za Porin u kategorijama za pjesmu godine i najbolju izvedbu grupe s vokalom. Prošlu godinu Bare i Majke zaokružili su s Rock&Off Iskonovom nagradom publike, što samo još jednom potvrđuje status koji uživa ova neumorna rock-ikona. Oba koncerta sufinancirana su putem natječaja „Jer svirati se mora” provedenog u suradnji Ministarstva kulture, medija RH i Hrvatske glazbene unije. Koncert će biti održan u izuzetno limitiranom kapacitetu, uz sve mjere i preporuke Stožera civilne zaštite RH, a broj ulaznica ograničen je na 390.