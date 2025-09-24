Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
najveći do sada

Otvoren osmi Mediteranski festival knjige u Splitu

Split: Otvoren 8. Mediteranski festival knjige
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Hina
24.09.2025.
u 14:52

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek svečano je otvorila osmo izdanje Mediteranskog festivala knjige

Svečano je otvoreno osmo izdanje Mediteranskog festivala knjige, manifestacije koja u Splitu od srijede okuplja nakladnike, knjižare, autore i tisuće posjetitelja, promičući već osam godina kulturu čitanja, obrazovanje i izdavaštvo, s ovogodišnjim naglaskom na mlade čitatelje.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da Ministarstvo kontinuirano ulaže u razvoj kulturnih i kreativnih industrija, s naglaskom na knjigu i nakladništvo. "Ministarstvo godišnje ulaže više od 10 milijuna eura u knjigu i izdavaštvo, a od sljedeće godine pokrećemo program kulturne iskaznice, kojom će svi 18-godišnjaci dobiti sredstva za kupnju knjiga, odlazak u kazalište i kino“, rekla je.

Istaknula je i važnost nacionalnog programa "Rođeni za čitanje", koji podupire razvoj čitateljskih navika od najranije dobi. "U program je uključeno više od 80 posto pedijatara u Hrvatskoj, koji roditeljima već na prvom pregledu uručuju slikovnicu i ukazuju na važnost čitanja. Uz to razvijamo i programe za djecu svih uzrasta, te ulažemo u dostupnost knjige kroz knjižnice i bibliobuse", dodala je.

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina istaknuo je kako je prošlogodišnje izdanje festivala privuklo oko 20 tisuća posjetitelja, a i ove se godine očekuje porast. Prema njegovim riječima, više od 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj redovito prati književne sajmove i festivale.

"Ovakve manifestacije čine naše društvo boljim. One nisu samo prodajnog karaktera, ovdje se daje prostor svim aspektima knjige, od beletristike i publicistike do stručne literature", izjavio je.

Pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije i županov izaslanik Tomislav Đonlić izrazio je zadovoljstvo što Županija od početka podržava festival. "Festival je mjesto gdje nakladnici i knjižari razmjenjuju iskustva i predstavljaju nove naslove, a osobito je važna njegova obrazovna komponenta kojom želimo približiti knjigu mladima", poručio je.

Dodao je da Županija osigurava prijevoz i logističku podršku za više od tisuću učenika iz cijele regije, kako bi mogli sudjelovati u festivalskim radionicama i programima. "U vremenu digitalne dominacije, ovakve manifestacije pružaju priliku mladima da razvijaju čitateljske navike i prepoznaju knjigu kao vrijedan izvor znanja i inspiracije", rekao je.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je važnost kontinuiteta festivala i podrške Grada. "Kao otac troje djece svjestan sam koliko je važno da čitanje bude prioritet, a ovaj festival, zajedno s edukativnim programima, tome snažno doprinosi. Grad će i dalje pružati financijsku i institucionalnu podršku svim sudionicima", poručio je.

Osmi Mediteranski festival knjige traje do 28. rujna. Ulaz je slobodan, a radno vrijeme je u srijedu, četvrtak i nedjelju od 10 do 20 sati, te u petak i subotu od 10 do 21 sat.

Ključne riječi
Split Slavko Kozina Nina Obuljen Koržinek književnost knjige Mediteranski festival knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
13
Aleksandar Hemon

Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom

Uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964., a s adresom u Chicagu, najčitaniji je književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. Esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom, a njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Svoju prvu zbirku poezije “Bogolov”, upravo objavljene u izdanju V.B.Z-a prošli je tjedan predstavio na Vrisku

Etaf Rum
Premium sadržaj
Ekskluzivni intervju s književnicom Etaf Rum

Žene sudjeluju u održavanju patrijarhata jer nudi svojevrsnu sigurnost, društvenu pripadnost i iluziju kontrole u opasnom svijetu

Etaf Rum glavna je zvijezda ovogodišnjeg izdanja Vriska, riječkog sajma knjiga, a hrvatsko izdanje njezinog bestselera "Žena nije muškarac" upravo su objavile Petrine knjige. Roman donosi potresnu priču o palestinskim ženama koje žive pod teretom stoljetne patrijarhalne tradicije te kroz živote majke i kćeri, čiji se životi odvijaju u Palestini i New Yorku, prikazuje univerzalnu borbu za slobodu i dostojanstvo

Ponta Lopud Book Bridge
od 18. do 20. rujna

Ponta Lopud Book Bridge otvara dijalog o književnosti i njezinim izazovima u suvremenom svijetu

Program će otvoriti radionica "Kreativno pisanje i književnost" s uglednim autoricama Dortom Jagić i Stašom Aras, nakon čega nas očekuje monodrama "The Dead House" u izvedbi Martina Beanza Warda. Drugog dana Zlatan Stipišić Gibonni i Staša Aras čitati će zbirku tekstova "Drvo", a završnica festivala posvećena je predstavljanju novog romana "Usta puna mora" Jurice Pavičića i nastupu Gormflaith Ní Shíocháin Ní Bheoláin

Učitaj još