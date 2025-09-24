Otvoren osmi Mediteranski festival knjige u Splitu

Svečano je otvoreno osmo izdanje Mediteranskog festivala knjige, manifestacije koja u Splitu od srijede okuplja nakladnike, knjižare, autore i tisuće posjetitelja, promičući već osam godina kulturu čitanja, obrazovanje i izdavaštvo, s ovogodišnjim naglaskom na mlade čitatelje.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da Ministarstvo kontinuirano ulaže u razvoj kulturnih i kreativnih industrija, s naglaskom na knjigu i nakladništvo. "Ministarstvo godišnje ulaže više od 10 milijuna eura u knjigu i izdavaštvo, a od sljedeće godine pokrećemo program kulturne iskaznice, kojom će svi 18-godišnjaci dobiti sredstva za kupnju knjiga, odlazak u kazalište i kino“, rekla je.

Istaknula je i važnost nacionalnog programa "Rođeni za čitanje", koji podupire razvoj čitateljskih navika od najranije dobi. "U program je uključeno više od 80 posto pedijatara u Hrvatskoj, koji roditeljima već na prvom pregledu uručuju slikovnicu i ukazuju na važnost čitanja. Uz to razvijamo i programe za djecu svih uzrasta, te ulažemo u dostupnost knjige kroz knjižnice i bibliobuse", dodala je.

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina istaknuo je kako je prošlogodišnje izdanje festivala privuklo oko 20 tisuća posjetitelja, a i ove se godine očekuje porast. Prema njegovim riječima, više od 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj redovito prati književne sajmove i festivale.

"Ovakve manifestacije čine naše društvo boljim. One nisu samo prodajnog karaktera, ovdje se daje prostor svim aspektima knjige, od beletristike i publicistike do stručne literature", izjavio je.

Pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije i županov izaslanik Tomislav Đonlić izrazio je zadovoljstvo što Županija od početka podržava festival. "Festival je mjesto gdje nakladnici i knjižari razmjenjuju iskustva i predstavljaju nove naslove, a osobito je važna njegova obrazovna komponenta kojom želimo približiti knjigu mladima", poručio je.

Dodao je da Županija osigurava prijevoz i logističku podršku za više od tisuću učenika iz cijele regije, kako bi mogli sudjelovati u festivalskim radionicama i programima. "U vremenu digitalne dominacije, ovakve manifestacije pružaju priliku mladima da razvijaju čitateljske navike i prepoznaju knjigu kao vrijedan izvor znanja i inspiracije", rekao je.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je važnost kontinuiteta festivala i podrške Grada. "Kao otac troje djece svjestan sam koliko je važno da čitanje bude prioritet, a ovaj festival, zajedno s edukativnim programima, tome snažno doprinosi. Grad će i dalje pružati financijsku i institucionalnu podršku svim sudionicima", poručio je.

Osmi Mediteranski festival knjige traje do 28. rujna. Ulaz je slobodan, a radno vrijeme je u srijedu, četvrtak i nedjelju od 10 do 20 sati, te u petak i subotu od 10 do 21 sat.