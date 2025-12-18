Naši Portali
Kulinarski Bestseler

Knjiga po kojoj kuhaju i jedu dr. Oz i Gwyneth Paltrow prevedena na hrvatski

18.12.2025.
Knjiga dr. Marka Hymana "Što bismo trebali kuhati?", u izdanju Školske knjige, nije samo kuharica nego pozivnica u svijet u kojemu je pripremanje hrane izvor zdravlja, kreativnosti i radosti te zabavan i revolucionaran čin koji utječe na zdravlje pojedinca. Knjiga je namjenjena svima bez obzira na to jeste li vegan, slijedite li paleo ili pegansku prehranu, ili izbjegavate žitarice i laktozu

Nakon što je u svojoj uspješnici Hrana: Što bismo trebali jesti? razotkrio dugogodišnje mitove o prehrani koji su nas udaljili od namirnica koje su zapravo zdrave za nas, dr. Mark Hyman u novom izdanju Školske knjige donosi zbirku recepata koji će oduševiti nepce i nahraniti tijelo.

Knjiga Hrana: Što bismo trebali kuhati? (koju je prevela Sara Zobel), nudi više od 100 ukusnih i hranjivih recepata koji ističu prednosti prehrane koja obiluje zdravim mastima, svježim povrćem, orašastim plodovima i mahunarkama te organski uzgojenim namirnicama. Bez obzira na to jeste li vegan, slijedite li paleo ili pegansku prehranu, ili izbjegavate žitarice i laktozu, u njoj ćete pronaći jela koja odgovaraju vašem načinu života, od osvježavajućih salata do raskošnih slastica.

Dr. Mark Hyman zavolio je kuhanje još kao mladić, u doba kad je prehrambena industrija počela zagovarati prerađenu hranu i zamrznuta jela. Unatoč tomu što se zapadni svijet sve više opredjeljivao za komociju, njegova je obitelj uglavnom nastojala jesti svježu, izvornu, neprerađenu hranu.

„Kuhanje sam oduvijek povezivao s pripadnošću zajednici. Moja prva sjećanja povezana s hranom tiču se kuhanja pileće juhe petkom navečer te prženja latkesa (palačinki od krumpira) za Hanuku. Majka me naučila osnovama kuhanja – kako gnječiti češnjak, oguliti luk, kada početi pripremati obrok ako želimo da sve ispadne savršeno te bude gotovo u isto vrijeme. Time je nastavila tisućljetni međugeneracijski proces prenošenja vještina sakupljanja i pripreme hrane unutar zajednice”, navodi autor u uvodu svoje knjige.

Pripremanje hrane za druge uveseljavalo je njegovu majku – uživala je u promatranju sretnih izraza lica ljudi koji su jeli njezine slasne obroke, slaveći time život, obitelj i pripadnost zajednici. Nažalost, taj je osjećaj većini ljudi nepoznat. „U današnje je vrijeme prehrambena industrija preotela naše kuhinje, što se nije dogodilo slučajno. Kuhanje je pretvorila u posao, teret i dosadu. Ne nasjedajte na poruku: 'Danas zaslužuješ odmor'. Riječ je o prijevari koja bi nas trebala navesti da kupujemo unaprijed pripremljenu, prerađenu hranu”, ističe dr. Hyman.

Kuhanje i jedenje hrane nužne su aktivnosti i neizostavan su dio naše ljudskosti te nas povezuju sa svime što je stvarno i važno: sa Zemljom, prirodom, našom obitelji i zajednicom. Pripremanje hrane izvor je radosti, ispunjenja, povezanosti i kreativnosti, smatra autor knjige. Poručuje da kuhanje jednostavne, neprerađene hrane zapravo i nije toliko naporno – često traje manje od jedan sat na dan. Uz nešto planiranja i poneki korisni savjet možete naučiti kod kuće pripremati jednostavne, hranjive peganske obroke koji su ukusni i priuštivi.

Cijeli je sadržaj knjige usklađen sa smjernicama peganske prehrane. Riječ je o mješavini paleo i veganske prehrane, bogatoj neprerađenom hranom biljnog podrijetla s niskim glikemijskim indeksom koja obiluje dobrim mastima, vlaknima i ostalim korisnim sastojcima. Peganska prehrana je inkluzivni, održivi režim prehrane bogat hranjivim tvarima. Zabavna je i neodoljiva.

Neke su recepte dodali prijatelji i kolege dr. Marka Hymana koji su iskusili pozitivne učinke peganske prehrane. Među njima su, primjerice, istaknuti liječnik i popularizator zdrave prehrane dr. Mehmet Oz, glumica Gwyneth Paltrow te jedan od najutjecajnijih svjetskih chefova i humanitaraca – José Andrés.

U svim se receptima nalaze sastojci koji ne sadržavaju gluten i nezdrave masti te imaju niski glikemijski indeks. Većina njih, uz nekoliko iznimaka, ne sadržava žitarice i laktozu. Mnogi su i veganski. Svaki je recept vrlo jasno kategoriziran, s napomenom o tome sadržava li žitarice, laktozu i veganske sastojke.

Hrana: Što bismo trebali kuhati? nije samo kuharica, nego pozivnica u svijet zdravijeg, ispunjenijeg kuhanja koje hrani i tijelo i dušu. Pridružite se dr. Hymanu u kulinarskoj avanturi koja će vas potaknuti da kuhanje shvatite kao ključ za postizanje zdravog načina života i dugovječnosti.

„Neka vam ova knjiga bude vodič za pripremanje hrane koja dobro izgleda i miriše, ukusna je i zdrava. Neka vam pomogne da svoje najmilije, ili ljude koje biste htjeli bolje upoznati, okupite za ukusnim obrocima i u zanimljivim razgovorima. Kuhanje je revolucionaran čin koji može ozdraviti vas, vašu zajednicu, pa čak i cijeli planet. Svijet možemo promijeniti zalogaj po zalogaj”, poručuje dr. Mark Hyman.

