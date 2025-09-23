Hrvati su mali narod koji pati od velike mitomanije, ali u njoj nas ipak prestižu Srbi

Dramaturg, književnik, novinar, kazališni producent, svestrani Jasen Boko na Mediteranskom festivalu knjige koji se u četvrtak otvara u SC Gripe predstavit će svoju novu slikovnicu "Kako je Nevica kupovala kruh", a priprema i nove knjige.



Odakle inspiracija za novu slikovnicu, o čemu uopće priča?



Ideja za slikovnicu došla je iz mog dramskog teksta koji je prije 20-ak godina s uspjehom (izvedbe su se brojile u stotinama) igran u zagrebačkoj Maloj sceni i nešto kasnije u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića. Jedino što je Tonkica 20 godina kasnije postala Nevica, jer je u međuvremenu ime Tonkica postalo popularno u slikovnicama. Kako je Nevica kupovala kruh govori o onom mitskom, prvom samostalnom susretu djeteta sa svijetom izvan obiteljskih vrata. Odluka da sama, bez najave, ode kupiti kruh – ne bi li je konačno primijetili roditelji okupirani svojim poslovima – uvodi je u niz neobičnih situacija svijeta izvan zone komfora.