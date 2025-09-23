Naši Portali
Jasen Boko

Hrvati su mali narod koji pati od velike mitomanije, ali u njoj nas ipak prestižu Srbi

Jasen Boko
Milan Sabic/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
23.09.2025.
u 11:06

U povodu predstavljanja njegove nove slikovnice "Kako je Nevica kupovala kruh" razgovarali smo s književnikom i svjetskim putnikom Jasenom Bokom, koji nam je ispričao kakve nove projekte sprema te što je vidio na svojim brojnim putovanjima

Dramaturg, književnik, novinar, kazališni producent, svestrani Jasen Boko na Mediteranskom festivalu knjige koji se u četvrtak otvara u SC Gripe predstavit će svoju novu slikovnicu "Kako je Nevica kupovala kruh", a priprema i nove knjige.

Odakle inspiracija za novu slikovnicu, o čemu uopće priča?

Ideja za slikovnicu došla je iz mog dramskog teksta koji je prije 20-ak godina s uspjehom (izvedbe su se brojile u stotinama) igran u zagrebačkoj Maloj sceni i nešto kasnije u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića. Jedino što je Tonkica 20 godina kasnije postala Nevica, jer je u međuvremenu ime Tonkica postalo popularno u slikovnicama. Kako je Nevica kupovala kruh govori o onom mitskom, prvom samostalnom susretu djeteta sa svijetom izvan obiteljskih vrata. Odluka da sama, bez najave, ode kupiti kruh – ne bi li je konačno primijetili roditelji okupirani svojim poslovima – uvodi je u niz neobičnih situacija svijeta izvan zone komfora.

