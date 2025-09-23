Naši Portali
nakon dva mjeseca

Splitski poteštat Tomislav Šuta imenovao novo Kazališno vijeće HNK Split

Split: Slikar Zvonimir Mihanović
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
23.09.2025.
u 16:08

Splitski gradonačelnik upravo je imenovao pet novih članova Kazališnog vijeća u koje su ušli Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović, Marija Boban, Lidija Bekavac i Antonia Tomas

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta imenovao je članove novog Kazališnog vijeća HNK Split nakon što je prije dva mjeseca razriješio staro. 

U novo vijeće ušli su: Sanja Erceg Vrekalo, profesorica pjevanja koja je prije nekoliko godina već bila u Kazališnom vijeću teatra i ima najviše iskustva u tom tijelu, svjetski poznati slikar Zvonimir Mihanović, profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu Marija Boban, gradska vijećnica stranke Željka Keruma HGS Lidija Bekavac i glazbena pedagoginja i klapska voditeljica Antonia Tomas iz Omiša.

Ova imena zasigurno će izazvati pozornost i reakcije splitske kulturne javnosti, a neslužbeno se doznaje kako će se Kazališno vijeće sastati na prvoj, konstituirajućoj sjednici već do kraja ovog tjedna. Jer, prvog dana listopada trebala bi početi prodaja karata za kazališnu sezonu 2025/2026. čiji je repertoar pripremio intendant Vicko Bilandžić. Taj program nove kazališne sezone, nitko mu od mjerodavnih nije verificirao. 

Novo Kazališno vijeće HNK Split definitivno će imati "pune ruke posla" budući da teatar već mjesecima nema svoje "upravljačko" tijelo. A, dobro je poznato da o kulturi, o kojoj političari obično malo znaju, ali o njoj odlučuju, može biti presudna za uspjeh i karijeru. 

