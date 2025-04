Otvoren je 33. zagrebački biennale: "Dobrodošli u zvjerinjak!"

Trideset i treće izdanje Muzičkog biennala Zagreb službeno je u otvoreno u subotu u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje smo imali prilike vidjeti praizvedbu baleta "Prekinute veze", točnije tri baletne izvedbe, ujedno i suradnje mladih koreografa i skladatelja - "The Most Familiar Stranger", "Flicker Out" te "Black Puzzle - Still, I Rise".

Temama otuđenja te izdvanja od društva, ali i samih sebe, plesači su nas savršeno uveli u temu ovogodišnjeg zagrebačkog biennala, temu prekinutih veza, inspiriranu sada već i zagrebačkim brendom, Muzejem prekinutih veza, dok je Davor Vincze, jedan od tri umjetnička direktora festivala, publici poželio dobrodošlicu uz rečenicu "Dobrodošli u zvjerinjak!"

Prepuno gledalište HNK još jednom je pokazalo kako biennale uspjeva u svom dugogodišnjem cilju da publici približi suvremenu glazbu, no najveći utisak ipak je ostavila posljednja baletna izvedba, "Black Puzzle - Still, I Rise", djelo sklateljice Veronike Reutz Drobnić i koreografa Takuya Sumitorma (inače prvaka baleta HNK), koji je, uz 24-ogodišnjeg solista Baleta zagrebačkog HNK Yuhu Yushioka, zaslužio najveće ovacije publike.

U narednih nekoliko dana, točnije do subote, 12. travnja, na programu 33. zagrebačkog Muzičkog biennala očekuje nas još mnogo žanrovski različitih glazbenih izvedbi, izložbi, multimedijskih intalacija, radionica za sve uzraste, ali i razgovora sa svjetskim umjetnicima i gostima biennala koji će se održati na raznim gradskim lokacijama.