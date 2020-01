Novi Marvelovi likovi su transrodni anđeo, gay besmrtnik i prva gluha superjunakinja

Kevin Feige, direktor produkcijske kuće Marvel, u govoru koji je održao na Filmskoj akademiji u New Yorku, otkrio je da ćemo uskoro upoznati prvog Marvelovog transrodnog superjunaka.

- Trans superjunak pojavit će se vrlo skoro, u filmu koji se upravo snima - rekao je Feige i dodao da u budućnosti možemo očekivati još LGBT likova u Marvelovim filmovima.

Mnogi obožavatelji pretpostavljaju da će se novi junak ili junakinja pojaviti u filmu "Thor: Love and Thunder", čiji se izlazak očekuje 2021. godine. Svoja predviđanja temelje na tome da u stripovima o Thoru zaista postoji biće, Sera, inače pripadnica rase muških anđela, koja je preuzela ženski identitet.

Novi film o Thoru režirat će proslavljeni redatelj Taika Waititi, a u njemu ćemo ponovno gledati Chrisa Hemswortha, Natalie Portman (koja će navodno postati ženski Thor) i Tessu Thompson, glumicu koja tumači lik Valkyrie, biseksualne ratnice u posljednjem filmu okrunjene za kralja Asgarda.

A prije "Thor: Love and Thunder", u studenom ove godine u kina stiže film "The Eternals" sa zvjezdanom postavom uz Angelinu Jolie, Richarda Maddena, Kita Haringtona i Salmu Hayek. Kevin Feige najavio je i kako će se u tom filmu naći prvi gay superjunak, Ikaris, kojeg će glumiti Madden.

- On je levitirajući besmrtnik s teleportirajućim moćima, ali je i u braku, ima obitelj i to je samo dio onoga što on jest - rekao je Feige. Da je Marvel ozbiljan u svojim namjerama slavljenja različitosti i reprezentacije manjina na velikom platnu, svjedoči i to da će se u nadolazećem filmu "The Eternals" pojaviti i prva gluha superjunakinja, Makkar, a glumi ju Lauren Ridloff, glumica koja je također gluha od rođenja.