Neobični spoj kontrabasa i tambure ulazi u novo glazbeno poglavlje

U intimnom ambijentu zagrebačkog Kulturno-informativnog centra (KIC) prošloga su tjedna Tihomir Hojsak i Filip Novosel, međunarodno priznati jazz duo poznat po spoju kontrabasa i tambure, najavili veliko slavljeničko razdoblje povodom deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja. Događajem je moderirao redatelj i jazz entuzijast Hrvoje Hribar.

Središnji trenutak najavljenog jubileja, moglo se čuti na predstavljanju, bit će veliki koncert u listopadu 2026. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će se Hojsak & Novosel na pozornici okupiti s brojnim glazbenicima s kojima su surađivali tijekom proteklih deset godina. Publiku očekuje presjek njihovog dosadašnjeg rada, ali i hommage bogatoj povijesti hrvatskog jazza, koji ove godine obilježava stotu obljetnicu postojanja.

Prvi jazz sastavi u Zagrebu osnovani su 1926., zahvaljujući pionirima poput Oktavijana Miletića, a Hojsak & Novosel odlučili su to simbolično obilježiti odavanjem počasti velikanima poput Boška Petrovića i Matije Dedića. Kako su istaknuli, želja im je povezati vlastito stvaralaštvo s glazbenim nasljeđem koje ih je oblikovalo.

Uz najavu koncerta, duo je predstavio i svoj šesti studijski album, nastao u suradnji s Tamburaškim orkestrom HRT-a pod ravnanjem maestra Matije Fortune te legendarnim bugarskim kavalistom Theodosijem Spassovom. Album je sniman u Studiju Bajsić, pod producentskim vodstvom Krešimira Seletkovića, a izdat će ga Cantus.

Na albumu će se, uz nove autorske skladbe, naći i obrade Spassovljevih djela za tamburaški orkestar, čime Hojsak & Novosel nastavljaju svoj prepoznatljiv dijalog između lokalnog i globalnog, tradicije i suvremenosti. Album će biti dostupan na streaming servisima, CD-u i vinilu.

„Sretni smo što imamo priliku surađivati s jedinim profesionalnim tamburaškim orkestrom u Hrvatskoj. Mladost i energija tih glazbenika donijeli su posebnu svježinu i zvuk koji će publika zasigurno osjetiti,“ izjavio je Filip Novosel, dok je Tihomir Hojsak dodao: „Za naših deset godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni.“

Od samih početaka, Hojsak & Novosel poznati su po hrabrom glazbenom eksperimentu koji je tamburu i kontrabas postavio u suvremeni kontekst jazza. Njihov autorski pristup, u kojem se prepliću elementi hrvatske tradicije i improvizacije, prepoznala je domaća i međunarodna publika, a nastupi na festivalima diljem svijeta potvrdili su ih kao jedno od najzanimljivijih imena regionalne glazbene scene.