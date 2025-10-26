Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Hosjak & Novosel

Neobični spoj kontrabasa i tambure ulazi u novo glazbeno poglavlje

Autor
Milena Zajović
26.10.2025.
u 14:23

Deset godina glazbene suradnje obilježit će novim albumom, te koncertom u čast hrvatskoj jazz tradiciji u HNK Zagreb

U intimnom ambijentu zagrebačkog Kulturno-informativnog centra (KIC) prošloga su tjedna Tihomir Hojsak i Filip Novosel, međunarodno priznati jazz duo poznat po spoju kontrabasa i tambure, najavili veliko slavljeničko razdoblje povodom deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja. Događajem je moderirao redatelj i jazz entuzijast Hrvoje Hribar.

Središnji trenutak najavljenog jubileja, moglo se čuti na predstavljanju, bit će veliki koncert u listopadu 2026. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će se Hojsak & Novosel na pozornici okupiti s brojnim glazbenicima s kojima su surađivali tijekom proteklih deset godina. Publiku očekuje presjek njihovog dosadašnjeg rada, ali i hommage bogatoj povijesti hrvatskog jazza, koji ove godine obilježava stotu obljetnicu postojanja.

Prvi jazz sastavi u Zagrebu osnovani su 1926., zahvaljujući pionirima poput Oktavijana Miletića, a Hojsak & Novosel odlučili su to simbolično obilježiti odavanjem počasti velikanima poput Boška Petrovića i Matije Dedića. Kako su istaknuli, želja im je povezati vlastito stvaralaštvo s glazbenim nasljeđem koje ih je oblikovalo.

Uz najavu koncerta, duo je predstavio i svoj šesti studijski album, nastao u suradnji s Tamburaškim orkestrom HRT-a pod ravnanjem maestra Matije Fortune te legendarnim bugarskim kavalistom Theodosijem Spassovom. Album je sniman u Studiju Bajsić, pod producentskim vodstvom Krešimira Seletkovića, a izdat će ga Cantus.

Na albumu će se, uz nove autorske skladbe, naći i obrade Spassovljevih djela za tamburaški orkestar, čime Hojsak & Novosel nastavljaju svoj prepoznatljiv dijalog između lokalnog i globalnog, tradicije i suvremenosti. Album će biti dostupan na streaming servisima, CD-u i vinilu.

„Sretni smo što imamo priliku surađivati s jedinim profesionalnim tamburaškim orkestrom u Hrvatskoj. Mladost i energija tih glazbenika donijeli su posebnu svježinu i zvuk koji će publika zasigurno osjetiti,“ izjavio je Filip Novosel, dok je Tihomir Hojsak dodao: „Za naših deset godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni.“

Od samih početaka, Hojsak & Novosel poznati su po hrabrom glazbenom eksperimentu koji je tamburu i kontrabas postavio u suvremeni kontekst jazza. Njihov autorski pristup, u kojem se prepliću elementi hrvatske tradicije i improvizacije, prepoznala je domaća i međunarodna publika, a nastupi na festivalima diljem svijeta potvrdili su ih kao jedno od najzanimljivijih imena regionalne glazbene scene. 

Ključne riječi
Vid Hribar HNK Zagreb kic Hosjak & Novosel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Max Cenčić
Premium sadržaj
Max Emanuel Cenčić

U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Hrvatski kontratenor, redatelj i producent Max Emanuel Cenčić jedan je od vodećih svjetskih interpreta barokne glazbe danas u svijetu. Godine 2020. pokrenuo je Barokni operni festival Bayreuth, koji je u samo nekoliko godina postao jedno od najvažnijih okupljališta ljubitelja barokne glazbe i operne umjetnosti, a samim time njegov cilj – stvoriti internacionalni festival koji će privlačiti publiku iz cijelog svijeta – je postignut

Dražen Kokanović
Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala

Govorili su mi da nisam normalan, a ja sam u 20 godina organizirao 260 jazz koncerata

Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala i Jazzarelle od Zagreba je napravio meku jazza, a 23. siječnja u Lisinski dovodi jednog od najpopularnijih vokala današnjice, Gregoryja Portera. Što nas još očekuje na narednom Zagreb Jazzu, kako je nastala ideja za festival te s kojim se izazovima susreće u organizaciji ispričao nam je upravo Dažen Kokanović

Učitaj još

Kupnja