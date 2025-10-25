Naši Portali
Bljesak zlatnog zuba

Gastarbajterska priča s technom i gangom u HNK Varaždin

VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 13:33

U glumačkom je ansamblu više od 20 glumaca, scenografkinja predstave je Ljubica Petrović, kostimografkinja: Petra Pavičić, a skladatelji Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević

Na Velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Varaždinu u petak je premijerno izvedena predstava 'Bljesak zlatnog zuba' koju je režirala Snežana Trišić prema tekstu dramskog pisca, scenarista, skladatelja i glazbenika Mate Matišića.

Riječ je o svojevrsnoj gastarbajterskoj kronici, slojevitoj priči o promjenama u novijoj Hrvatskoj, o sukobu starog i novog svijeta, predrasudama, društvenim normama, identitetu i obitelji, a radnja se odvija u selu Ričice.

„Ovdje postoji povijesni kontekst gdje Mate u tri sloja sjajno piše o raspadu, o stradanju sela i Ričičana u tri faze - kroz gastarbajterske migracije, kroz potop sela te kroz rat devedesetih. Kroz sve te faze dolazimo do stradanja, odnosno egzodusa sela, ali i države”, izjavila je redateljica Trišić.

Dodala je kako je riječ o temama koje se kreću od onog najosobnijeg u obiteljskim, intimnim i ljubavnim odnosima, do širih društveno-političkih tema.

„Taj raspon od jednog do drugog bio mi je najzanimljiviji kao redateljski postupak, kao potraga za uzrocima i posljedicama i kuda nas je to u određenim fazama novije povijesti odvelo”, rekla je Trišić. Napominje da su glumci fantastični i da su iznijeli priču kao snažnu, punokrvnu komediju.

U glumačkom je ansamblu više od 20 glumaca, scenografkinja predstave je Ljubica Petrović, kostimografkinja: Petra Pavičić, a skladatelji Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević. 

Martinović Mrle rekao je da su "techno spajali s gangom, tako da je sve vrlo veselo i plesno”.

Predstava 'Bljesak zlatnog zuba' na rasporedu je varaždinskog kazališta i u subotu, nedjelju i ponedjeljak od 19.30 sati.

Ključne riječi
bljesak zlatnog zuba mate matišić HNK Varaždin

Kupnja