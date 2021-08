Najdulje live izdanje New Ordera podsjetit će vas na vremena koncerata uživo

U londonskoj dvorani Alexandra Palace imao sam prilike 2013. gledati koncert grupe Suede, a sličan eruptivan odaziv domaće publike dočekao je i New Order na koncertu 2018.

Riječ je o jednoj od najvećih londonskih dvorana -–do koje se treba popeti busom jer je na londonskom “brdu”, a unutar je nalik velesajamskoj hali – u koji dolaze prvotimci sposobni okupiti najviše publike. I kao što je krajem ožujka 2013. vladala najhladnija zima u Londonu (izmjerena je najniža temperatura za Uskrs otkad je mjerenja), tako je i krajem 2018. oko dvorane bilo podjednako mračno i kišno, rekli bismo savršeno za koncert grupe koja vas u dvorani prodrma katarzom nakon koje se čini da niti mentalno crnilo nije tako loša opcija.

Primjereno taman početak s Wagnerovom “Das Rheingold – Vorspiel” puštenom s razglasa nagovještaj je svega što će biti “pušteno s lanca” u gotovo dva i pol sata trajanja koncerta. Omiljeni post punk bend oformljen nakon Joy Division jaka je britanska nacionalna valuta u svijetu pop-glazbe već desetljećima. Do te mjere da su u zadnjih deset godina objavili četiri koncertna zapisa, ali to svejedno ne umanjuje privlačnost petog, novog “Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace)” (Warner/ Dancing Bear).

U dva sata i dvadeset minuta trajanja na dva diska u audioverziji, ili na Blue rayu sa slikom, možete uživati u nastupu koji trasira čitavu putanju grupe, od vremena Joy Division do danas. Zapravo obrnuto, jer su od osam objavljenih albuma svirali pjesme sa svih osim s “Movement”, a završili triptihom klasika Joy Division (“Atmosphere”, “Decades” i “Love Will Tear Us Apart”).

Iako je kraj ekstatičan i frenetičan kakav samo može biti na domaćem terenu, nekoliko puta tijekom najduljeg koncertnog izdanja New Ordera (ukupno 21 pjesma), događaju se masovni izljevi oduševljenja publike koji vidljivo pogone članove grupe kao i oni nju. I sjajna vizualna prezentacija usuglašena sa svirkom i retrospektivni štih nastupa New Ordera i kod kuće će vas podsjetiti na ne tako davno vreijeme kad ste ovakve koncerte (još) mogli gledati uživo.