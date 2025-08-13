Najavljeno posljednjih šest glazbenika koji će s mladim talentima podijeliti znanje i inspiraciju

Ponta Lopud Jazz Festival, koji se održava od 28. do 30. kolovoza, zaključuje svoj mentorski program predstavljanjem završnog seta iznimnih glazbenika s međunarodnom karijerom i prepoznatljivim doprinosom suvremenom jazzu, čiji će rad s mladim talentima zaokružiti jedinstvenu festivalsku priču o glazbenoj inovaciji i kreativnoj razmjeni.

Na Lopud dolazi Shai Maestro, jedan od najistaknutijih pijanista svoje generacije, koji je nakon debija s vlastitim triom 2011. razvio prepoznatljiv autorski rukopis i blisku ansambl-igru, što ga je dovelo do dva albuma za ECM u produkciji Manfreda Eichera. Uz kvartet s Ofrijem Nehemyom (bubnjevi) i Jorgeom Roederom (bas), nastupa na koncertima snažne energije, gdje se improvizacija i emotivna naracija stapaju u jedinstveni zvuk. Maestro potpisuje filmsku glazbu, piše i aranžira za velike orkestre te producira, među ostalima, i album Gilada Hekselmana "Fast Moving Century". Povodom dolaska na festival, Maestro ističe: „Radujem se što ću svirati s nekima od svojih najdražih glazbenika – Benom Wendelom, Joeom Sandersom i Antoniom Sánchezom – zajednički muzicirati na koncertima i jam sessionima te uživati u izvrsnoj hrvatskoj hrani, vinu i kreativnoj energiji.“

Američki kontrabasist, multiinstrumentalist i skladatelj Joe Sanders poznat je po svojoj virtuoznoj svestranosti – od jazza i sambe do bluesa, R&B-a, afro-latinskih grooveova i klasične glazbe. Stalni je član bendova Bena Wendela, Joshue Redmana, Kendricka Scotta, Geralda Claytona i Logana Richardsona. Kao vođa, debitirao je albumom "Introducing Joe Sanders" (2011.), a hvaljeni "Humanity" (2017.) i "Parallels" (2023.) potvrdili su njegov ugled kao jednog od najznačajnijih basista svoje generacije. Studirao je s Christianom McBrideom na Thelonious Monk Institute pod mentorstvom Terencea Blancharda, Johna Claytona i Roberta Hursta, a još tijekom školovanja svirao je s Geri Allen, Royem Hargroveom, Herbiejem Hancockom, Wayneom Shorterom i Johnom Claytonom. O sudjelovanju na festivalu kaže: „Moja obitelj i ja radujemo se boravku na mirnom otoku Lopudu te uživanju u prekrasnoj hrvatskoj kuhinji i krajoliku. Jedva čekam vidjeti kako se pred našim očima, u svega nekoliko dana, oblikuje budućnost glazbene scene pod vodstvom sjajnih mentora i prijatelja festivala.“

Nick Campbell istaknuti je predstavnik suvremene losanđeleske scene, poznat po svom osebujnom pristupu električnom basu i iznimnoj sviračkoj virtuoznosti. Nastupao je, između ostalih, s Charliejem Puthom, Meghan Trainor i Michaelom Mayom. Kao autor djeluje pod imenom Nick Campbell Destroys, a svoj debitantski album "Art" (2022.) opisuje kao energičan i dinamičan spoj modala s dozom humora i egzistencijalnim prizvukom. Suvoditelj je projekata Shrek Is Love i Bear Attack, glazbenih sastava poznatih po energičnim izvedbama i originalnom spoju jazza, funka i suvremenih glazbenih stilova.

Skladatelj, pijanist, gitarist, glazbenik specijaliziran za elektroničku glazbu, producent i aranžer Jean-Christophe “JC” Maillard na Lopud donosi svoje dvadesetogodišnjo iskustvo u području world musica i world jazza. Radio je kao glazbeni direktor, producent i studijski glazbenik s dobitnicima Grammyja kao što su Lisa Fischer, Angélique Kidjo, Richard Bona i Touré Kunda. Njegov projekt Grand Baton, jedinstveni spoj rocka, elektronike i karipskih perkusija, donio mu je globalne pohvale i reputaciju hrabrog glazbenog inovatora. Maillard je poznat i kao prvi majstor SazBassa, novog instrumenta turskog podrijetla s osam struna, kojim širi tonsku paletu između gitare i basa. „Kao umjetnik koji stalno putuje, najviše cijenim trenutke susreta i istinsku povezanost među ljudima. Veselim se što ću uroniti u duh Hrvatske i otkriti što će izrasti iz glazbe koju ćemo zajedno stvarati”, navodi Maillard.

Američki bubnjar Robin Baytas razvio je prepoznatljiv glazbeni izraz na spoju tradicije i suvremenih stilova. Glazbeno se oblikovao od djetinjstva, kada je učio zapadnoafričke perkusije i koreografiju s legendarnim Reggiejem Workmanom i Mayom Milenović, a potom nastavio studirati s Charliem Persipom i Mattom Wilsonom, uz mentorstvo Billyja Harta. Kao jedan od dvojice srednjoškolskih bubnjara izabranih za Ensembles Grammy Jazz 2010., nastupio je na dodjeli Grammyja u Los Angelesu. Diplomirao je na New England Conservatoryju i Manhattan School of Music, svirao na festivalima North Sea, Monterey i Playboy Jazz, a pozornicu je dijelio s Claudiom Roditijem, Rachel Z i Michaelom Mayom. Uz jazz, istražuje i indie rock, elektroniku, rad na sintesajzerima te spaja akustične i elektroničke elemente u svojim izvedbama.

Program zaokružuje Andrew Freedman, američki pijanist, improvizator, producent i multiinstrumentalist iz Los Angelesa. Školovan na Los Angeles County High School for the Arts i The New School for Jazz and Contemporary Music, surađivao je s Henryjem Jamisonom, Michaelom Mayom, Ryanom Beattyjem, Sirintip i bendom Zusha. Djeluje na spoju jazz improvizacije i suvremenih produkcijskih praksi, donoseći sudionicima festivala iskustvo rada u prostoru gdje se susreću studijska produkcija i živa izvedba.

Lopud tako treću godinu postaje domaćin susreta svjetskih glazbenika i mladih talenata, pružajući svima platformu za osobni i umjetnički rast. Inspirirani bogatstvom različitih iskustava i novih prijateljstava, festival ostaje upisan na glazbenoj mapi kao nezaobilazno odredište za ljubitelje jazza i kreativnog stvaranja.



Ulaznice za večernje koncerte tijekom festivala dostupne su putem sustava Entrio.