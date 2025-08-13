Naši Portali
Ponta Lopud Jazz Festival

Najavljeno posljednjih šest glazbenika koji će s mladim talentima podijeliti znanje i inspiraciju

Ponta Lopud Jazz Festival
PONTA LOPUD
VL
Autor
vecernji.hr
13.08.2025.
u 12:12

Program Ponta Lopud Jazz Festivala zaokružen je vrhunskim glazbenicima koji su dijelili pozornicu s Charliejem Puthom, Meghan Trainor i Lisom Fischer. Ulaznice za večernje koncerte dostupne su putem sustava Entrio

Ponta Lopud Jazz Festival, koji se održava od 28. do 30. kolovoza, zaključuje svoj mentorski program predstavljanjem završnog seta iznimnih glazbenika s međunarodnom karijerom i prepoznatljivim doprinosom suvremenom jazzu, čiji će rad s mladim talentima zaokružiti jedinstvenu festivalsku priču o glazbenoj inovaciji i kreativnoj razmjeni.  

Na Lopud dolazi Shai Maestro, jedan od najistaknutijih pijanista svoje generacije, koji je nakon debija s vlastitim triom 2011. razvio prepoznatljiv autorski rukopis i blisku ansambl-igru, što ga je dovelo do dva albuma za ECM u produkciji Manfreda Eichera. Uz kvartet s Ofrijem Nehemyom (bubnjevi) i Jorgeom Roederom (bas), nastupa na koncertima snažne energije, gdje se improvizacija i emotivna naracija stapaju u jedinstveni zvuk. Maestro potpisuje filmsku glazbu, piše i aranžira za velike orkestre te producira, među ostalima, i album Gilada Hekselmana "Fast Moving Century". Povodom dolaska na festival, Maestro ističe: „Radujem se što ću svirati s nekima od svojih najdražih glazbenika – Benom Wendelom, Joeom Sandersom i Antoniom Sánchezom – zajednički muzicirati na koncertima i jam sessionima te uživati u izvrsnoj hrvatskoj hrani, vinu i kreativnoj energiji.“ 

Američki kontrabasist, multiinstrumentalist i skladatelj Joe Sanders poznat je po svojoj virtuoznoj svestranosti – od jazza i sambe do bluesa, R&B-a, afro-latinskih grooveova i klasične glazbe. Stalni je član bendova Bena Wendela, Joshue Redmana, Kendricka Scotta, Geralda Claytona i Logana Richardsona. Kao vođa, debitirao je albumom "Introducing Joe Sanders" (2011.), a hvaljeni "Humanity" (2017.) i "Parallels" (2023.) potvrdili su njegov ugled kao jednog od najznačajnijih basista svoje generacije. Studirao je s Christianom McBrideom na Thelonious Monk Institute pod mentorstvom Terencea Blancharda, Johna Claytona i Roberta Hursta, a još tijekom školovanja svirao je s Geri Allen, Royem Hargroveom, Herbiejem Hancockom, Wayneom Shorterom i Johnom Claytonom. O sudjelovanju na festivalu kaže: „Moja obitelj i ja radujemo se boravku na mirnom otoku Lopudu te uživanju u prekrasnoj hrvatskoj kuhinji i krajoliku. Jedva čekam vidjeti kako se pred našim očima, u svega nekoliko dana, oblikuje budućnost glazbene scene pod vodstvom sjajnih mentora i prijatelja festivala.“ 

Nick Campbell istaknuti je predstavnik suvremene losanđeleske scene, poznat po svom osebujnom pristupu električnom basu i iznimnoj sviračkoj virtuoznosti. Nastupao je, između ostalih, s Charliejem Puthom, Meghan Trainor i Michaelom Mayom. Kao autor djeluje pod imenom Nick Campbell Destroys, a svoj debitantski album "Art" (2022.) opisuje kao energičan i dinamičan spoj modala s dozom humora i egzistencijalnim prizvukom. Suvoditelj je projekata Shrek Is Love i Bear Attack, glazbenih sastava poznatih po energičnim izvedbama i originalnom spoju jazza, funka i suvremenih glazbenih stilova.  

Ponta Lopud Jazz Festival zaključuje svoj mentorski program predstavljanjem završnog seta iznimnih glazbenika s međunarodnom karijerom i prepoznatljivim doprinosom suvremenom jazzu
Ponta Lopud Jazz Festival
1/6

Skladatelj, pijanist, gitarist, glazbenik specijaliziran za elektroničku glazbu, producent i aranžer Jean-Christophe “JC” Maillard na Lopud donosi svoje dvadesetogodišnjo iskustvo u području world musica i world jazza. Radio je kao glazbeni direktor, producent i studijski glazbenik s dobitnicima Grammyja kao što su Lisa Fischer, Angélique Kidjo, Richard Bona i Touré Kunda. Njegov projekt Grand Baton, jedinstveni spoj rocka, elektronike i karipskih perkusija, donio mu je globalne pohvale i reputaciju hrabrog glazbenog inovatora. Maillard je poznat i kao prvi majstor SazBassa, novog instrumenta turskog podrijetla s osam struna, kojim širi tonsku paletu između gitare i basa.  „Kao umjetnik koji stalno putuje, najviše cijenim trenutke susreta i istinsku povezanost među ljudima. Veselim se što ću uroniti u duh Hrvatske i otkriti što će izrasti iz glazbe koju ćemo zajedno stvarati”, navodi Maillard. 

Američki bubnjar Robin Baytas razvio je prepoznatljiv glazbeni izraz na spoju tradicije i suvremenih stilova. Glazbeno se oblikovao od djetinjstva, kada je učio zapadnoafričke perkusije i koreografiju s legendarnim Reggiejem Workmanom i Mayom Milenović, a potom nastavio studirati s Charliem Persipom i Mattom Wilsonom, uz mentorstvo Billyja Harta. Kao jedan od dvojice srednjoškolskih bubnjara izabranih za Ensembles Grammy Jazz 2010., nastupio je na dodjeli Grammyja u Los Angelesu. Diplomirao je na New England Conservatoryju i Manhattan School of Music, svirao na festivalima North Sea, Monterey i Playboy Jazz, a pozornicu je dijelio s Claudiom Roditijem, Rachel Z i Michaelom Mayom. Uz jazz, istražuje i indie rock, elektroniku, rad na sintesajzerima te spaja akustične i elektroničke elemente u svojim izvedbama.  

Program zaokružuje Andrew Freedman, američki pijanist, improvizator, producent i multiinstrumentalist iz Los Angelesa. Školovan na Los Angeles County High School for the Arts i The New School for Jazz and Contemporary Music, surađivao je s Henryjem Jamisonom, Michaelom Mayom, Ryanom Beattyjem, Sirintip i bendom Zusha. Djeluje na spoju jazz improvizacije i suvremenih produkcijskih praksi, donoseći sudionicima festivala iskustvo rada u prostoru gdje se susreću studijska produkcija i živa izvedba. 

Lopud tako treću godinu postaje domaćin susreta svjetskih glazbenika i mladih talenata, pružajući svima platformu za osobni i umjetnički rast. Inspirirani bogatstvom različitih iskustava i novih prijateljstava, festival ostaje upisan na glazbenoj mapi kao nezaobilazno odredište za ljubitelje jazza i kreativnog stvaranja. 

Ulaznice za večernje koncerte tijekom festivala dostupne su putem sustava Entrio.  

