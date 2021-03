Lažljivi Barun Münchhausen leti, mašta i plovi na dasci za glačanje

Kada netko hrvatskom ljubitelju kazališta spomene legendarno djelo “Pustolovine baruna Münchhausena”, prva asocijacija uvijek je legendarna predstava Teatra Exit u kojoj briljira Vili Matula. No sada je najpoznatiji lažljivac iz svijeta kazališta, u Žar ptici, dobio svoju inačicu za djecu, predstavu koja laži i laganje pretvara u maštu i maštanje.

Riječ je o nadasve kreativnoj predstavi, dokazu da za odličnu kazališnu zabavu (ali i poduku) ne treba mnogo toga. Tek dobar tekst, dobra ideja i nekoliko predanih kreativaca. Ovdje priča počinje tako da se jedan glumac predstavlja djeci u publici, priča im o vlastitoj djeci koja ga čekaju kod kuće, kao i o činjenici da on obavlja i kućne poslove. Naravno, u njima ne uživa previše, a najmrskije mu je glačanje. No on je savjesni tata koji ne želi da njegova obitelj uokolo šeće zgužvana i zato je našao spas. Dok glača, on postaje barun Münchhausen, a njegova daska za glačanje središnji je rekvizit nevjerojatnih pustolovima.

Ovog Münchhausena dramatizirala je Dunja Fajdić, režirao Aleksandar Švabić, a igra ga Marko Hergešić. Ujedno je to i predstava kojom je ovaj glumac obilježio svojih deset godina u glumačkom ansamblu popularnog dječjeg kazališta Žar ptica. Svi su obavili sjajan posao, o čemu su najbolje svjedočile reakcije djece iz publike, koje su dopirale i do nas koji smo premijeru pratili putem YouTube-kanala kazališta. Tim imenima svakako treba dodati i kostimografkinju Dženisu Pecotić, koja ne samo da je glumca vješto pretvorila u baruna nego je kreirala i raskošan kostim koji spada među najljepše koje smo vidjeli u dječjim kazalištima.