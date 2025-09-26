Naši Portali
Liam Óg Ó hAnnaidh iz Kneecapa

Kontroverzni reper oslobođen optužbi za terorizam: 'Samo vam odvlače pozornost od genocida u Gazi'

26.09.2025.
u 14:53

Slučaj protiv Liama Óg Ó hAnnaidha, poznatog kao Mo Chara, odbačen je zbog proceduralne pogreške. Reper tvrdi da je proces bio pokušaj ušutkavanja propalestinskih glasova

Optužbe za terorizam protiv repera kontroverznog irskog hip-hop trija Kneecap, Liama Óg Ó hAnnaidha, odbačene su na sudu Woolwich Crown Court u Londonu. Glavni sudac Paul Goldspring presudio je da je optužba protiv 27-godišnjeg glazbenika, poznatijeg pod umjetničkim imenom Mo Chara, nezakonita i ništavna zbog tehničke pogreške u načinu na koji je pokrenuta.

Sudac je objasnio kako sud nema nadležnost za suđenje po ovoj optužbi, nakon čega je poručio Ó hAnnaidhu da je slobodan čovjek, što je izazvalo erupciju pljeska i odobravanja u javnoj galeriji prepunoj njegovih pristaša. Obrana je od početka tvrdila da je cijeli slučaj politički motiviran.

Ó hAnnaidh je u svibnju optužen prema britanskom Zakonu o terorizmu zbog navodnog isticanja zastave Hezbollaha, organizacije koja je u Ujedinjenom Kraljevstvu zabranjena kao teroristička, tijekom koncerta u londonskom Kentish Townu u studenom 2024. godine. Tužiteljstvo je tvrdilo da je reper podigao zastavu na način koji "izaziva razumnu sumnju da je pristaša zabranjene organizacije". Ó hAnnaidh je od početka negirao optužbu, tvrdeći da mu je zastava bačena na pozornicu iz publike te da je cijeli slučaj samo odvraćanja pažnje od rata u Gazi, protiv kojeg se Kneecap glasno zalaže. 

Nakon izlaska iz sudnice, Ó hAnnaidh se obratio stotinama koje su se okupile kako bi ga podržali, ističući da proces nikada nije bio o njemu, prijetnji javnosti ili terorizmu. "Uvijek se radilo o Gazi. O onome što se dogodi kada se usudite progovoriti. Kao ljudi iz Irske, poznajemo ugnjetavanje, kolonijalizam, glad i genocid. Patili smo i još uvijek patimo pod vašim carstvom. Vaši pokušaji da nas ušutkate su propali, jer mi smo u pravu, a vi ste u krivu. Nećemo šutjeti. Ako je itko na ovom planetu kriv za terorizam, to je britanska država. Slobodna Palestina", poručio je uzvikujući tradicionalni irski republikanski slogan "Tiocfaidh ár lá" (Naš dan će doći). 

Menadžer benda Daniel Lambert poručio je: "Pobijedili smo. Liam Óg je slobodan čovjek. Kneecap je na pravoj strani povijesti. Britanija nije."

Kneecap je hip-hop trio iz Belfasta osnovan 2017. godine, a čine ga Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh), Móglaí Bap (Naoise Ó Cairealláin) i DJ Próvaí (J. J. Ó Dochartaigh). Poznati su po mješavini irskog i engleskog jezika, provokativnim tekstovima koji se bave kulturom radničke klase, irskim republikanizmom i pravima na irski jezik, ali i po otvorenoj podršci palestinskom narodu.  Grupa je postala globalno poznata i po polu-biografskom filmu "Kneecap", u kojem glumi i Michael Fassbender, a koji je osvojio nagradu BAFTA i postao irski kandidat za Oscara.

Ovaj slučaj samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate Kneecap. Grupa je ranije ove godine dobila sudski spor protiv britanske vlade nakon što im je tadašnja ministrica Kemi Badenoch pokušala uskratiti umjetnički poticaj od 14.250 funti jer se "protive Ujedinjenom Kraljevstvu".  Njihovi nastupi, poput onog na festivalu Coachella, gdje su istaknuli poruke o genocidu u Gazi, privukli su globalnu pažnju, ali i bijes proizraelskog lobija i desničarskih medija. 

