Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ODLUKA JE PALA

Glasovanje u Saboru: Hrvatska nije priznala Palestinu

Zagreb: Sabor tjedni rad završio glasovanjem
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.09.2025.
u 13:20

- Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu RH da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu - stoji u priopćenju Možemo!.

Hrvatski sabor danas je odlučivao o priznanju Palestine. Na glasovanju je sudjelovao 121 zastupnik, od čega je 44 bilo za, 4 su bila suzdržana, a 73 protiv. Istodobno, 56 zastupnika potpisalo je zajedničko pismo upućeno predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, u kojem traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te obustavi izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

U dopisu se naglašava da bi priznanje imalo snažnu simboličku vrijednost i predstavljalo potvrdu hrvatske predanosti rješenju o dvije države, koje međunarodna zajednica već godinama smatra ključem trajnog mira na Bliskom istoku, prenosi 24sata. Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo! (10) i IDS-a (2), a među potpisnicima su i zastupnice SDSS-a Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Potporu su dali i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most).

- Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu RH da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu - stoji u priopćenju Možemo!.
Hrvatska kapetanica poslala dramatičnu poruku: 'Napali su nas dronovi. Učinite nešto'
Ključne riječi
priznanje Sabor Palestina

Komentara 21

Pogledaj Sve
PA
papiribica
13:36 26.09.2025.

Čim je Možemo za nešto, odmah treba biti oprezan

ZM
zm1
13:43 26.09.2025.

Cim su glasali za, marijana puljak,dalija oreskovic i miro bulj ,ja sam miran

DR
Draconic5
13:57 26.09.2025.

Vidi Mire Ustaše kako se slaže s naprednima! Ma za proplakat!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

EUROPSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

Tomislav Sokol: 'Novi zakon na kojem radim smanjit će nestašice lijekova u malim državama kao što je Hrvatska'

"Uspostavom jedinstvenog europskog sustava upravljanja zalihama lijekova, spriječit ćemo nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država. Istovremeno, omogućit ćemo da u slučaju nestašice, lijekovi budu brzo preusmjereni iz države u kojoj tih lijekova ima u državu u kojoj je zabilježena nestašica. Od novog mehanizma upravljanja lijekovima najviše koristi imat će pacijenti" kazao je Sokol.

Učitaj još