Glasovanje u Saboru: Hrvatska nije priznala Palestinu

Hrvatski sabor danas je odlučivao o priznanju Palestine. Na glasovanju je sudjelovao 121 zastupnik, od čega je 44 bilo za, 4 su bila suzdržana, a 73 protiv. Istodobno, 56 zastupnika potpisalo je zajedničko pismo upućeno predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, u kojem traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te obustavi izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

U dopisu se naglašava da bi priznanje imalo snažnu simboličku vrijednost i predstavljalo potvrdu hrvatske predanosti rješenju o dvije države, koje međunarodna zajednica već godinama smatra ključem trajnog mira na Bliskom istoku, prenosi 24sata. Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo! (10) i IDS-a (2), a među potpisnicima su i zastupnice SDSS-a Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Potporu su dali i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most).

- Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu RH da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu - stoji u priopćenju Možemo!.