Karakaš zasvirao ličko kolo radnicima: 'To je univerzalni ritam, paše i Filipincima i Nepalcima'

Audioliber donosi književnost tamo gdje je nitko ne očekuje – a danas su posjetili pogon Tvornice ribljih konzervi Mardešić na Dugom otoku.

Ljubica Letinić i Lana Deban, osnivačice platforme book&zvook, radnicama i radnicima su podijelile kodove za audioknjige. Bračni par radnika s Filipina, Maria i Jerwin Guinhawa dobili su „Sarajevski Marlboro“ Miljenka Jergovića i „Brod za Issu“ Roberta Perišića.

„Počašćeni smo što ste došli iz Zagreba na Dugi otok da nam poklonite knjige“, izjavila je Maria. Komercijalist tvornice Darko Bonja ocijenio je ideju prezentacije knjiga uz glazbu i uz pokretnu traku kao izuzetnu.

Otočki domaćin bio je voditelj saljske knjižnice Ante Mihić, koji je veselu povorku dočekao već u luci. „Ovdje rade ljude s raznih strana svijeta – iz Nepala, iz Ukrajine, s Filipina... Njihov doček rasparao mi je srce! Donijeli im ste kulturu, ono što je potrebno svakom čovjeku“, izjavio je.

„Bilo je sjajno! Radnici su najbolje reagirali na ličko kolo – ono što sam svirao po svadbama – počeli su poskakivati. Očito je to univerzalan ritam, paše i Filipincima i Nepalcima“, rekao je Damir Karakaš.

„Oduševljeni smo, predivno su nas primili! Reakcije ljudi govore da su knjige poželjne i na jednom otoku usred studenog. Cilj nam je bio oplemeniti im radnu svakodnevicu. Pozivamo menadžere i ljudske resurse velikih tvrtki da omoguće svojim radnicima pristup kulturi“, rekla je Letinić.

Audioliber će tijekom studenog oživjeti kroz niz ABC klubova – intimnih slušateljskih događanja na različitim lokacijama širom Hrvatske: u tvrtki Span, u Gospiću na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, te u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i psihijatriju Insula na Rabu.



Tijekom Audiolibera book&zvook objavljuje „Kiklopa" Ranka Marinkovića i „Stjenice" Martine Vidaić, a odabrani naslovi dostupni su po posebnim festivalskim cijenama do 26. studenog.

book&zvook je pionir digitalnog audioizdavaštva u Hrvatskoj, kulturni projekt koji odabire najkvalitetnija domaća djela i pretvara ih u audioknjižne verzije s profesionalnim interpretacijama.