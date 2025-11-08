Naši Portali
OD GAZE DO HITLERA

Prekopali smo kataloge izdavača, ovo je deset knjiga koje ne smijete propustiti na Interliberu

Interliber
Interliber
Autor
Milena Zajović
08.11.2025.
u 10:55

Ovogodišnji Interliber svoja vrata otvara u utorak, 11. studenog, no u moru knjiga i izdavača lako se izgubiti. Upravo smo zato za vas prekopali kataloge svih važnijih izdavača i napravili izbor deset najzanimljivijih ili najočekivanijih knjiga 47. izdanja našeg najvećeg književnog sajma

Od publicistike do beletristike, poezije, meditativnog, nježnog štiva i ponovno aktualne depresije, 47. Interliber prepun je novih izdanja među kojima se nije lako snaći. Imajući na umu da mnogi to ne stignu, za vas smo prekopali kataloge svih važnijih izdavača i napravili izbor deset najzanimljivijih ili najočekivanijih knjiga - neke od njih već smo dobili i pročitali, a neke izdvajamo zbog atraktivne teme ili reputacije autora (u slučaju Semezdina Mehmedinovića). Imajući na umu da su ovakvi popisi nužno subjektivni, nadamo se da će vam ipak pomoći u lovu na najbolje naslove ovogodišnjega Interlibera!

1) POSLJEDNJI JUGOSLAVENI 

Autor: Jovan Vejnović
Nakladnik: Jesenski & Turk

Trideset godina nakon nestanka sa svjetske političke scene države koja se zvala Jugoslavija, još uvijek je otvoreno pitanje zašto se i da li se zaista morala raspasti. Iako su na tu temu do sada objavljene tisuće stranica tekstova i knjiga, autor koji je kao savjetnik za međunarodne odnose posljednjeg jugoslavenskog premijera Ante Markovića bio sudionik gotovo svih skupova u koji su se bavili pokušajima da se izbjegne rat iznosi brojne, do sada nepoznate činjenice o vremenu raspada Jugoslavije.

2) PROROKOVA PJESMA

Autor: Paul Lynch
Prijevod: Dean Trdak
Nakladnik: Ljevak

Nagrađen Bookerovom nagradom 2023., roman je smješten u blisku budućnost Irske, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast, a glasove neslaganja ušutkava novoosnovana tajna policija. Irska se raspada. U zemlji u kojoj vlast sve više naginje tiraniji, Eilish Stack može samo bespomoćno promatrati kako svijet koji je poznavala nestaje. Koliko će daleko otići da spasi svoju obitelj? I što je – ili koga – spremna ostaviti iza sebe?

3) MODA - POVIJEST ODJEVANJA, MODE I DIZAJNA

Autor: Katarina Nina Simončić
Nakladnik: Školska knjiga

Nina Simončič u kulturno-antropološkom diskursu daje pregled povijesti odijevanja, mode i modnoga dizajna zapadnog svijeta od pretpovijesti do kraja 20. stoljeća. Knjiga je bogato opremljena s više od petsto fotografija i ilustracija, a modi se pristupa kao zrcalu vremena te najosjetljivijem pokazatelju društvene dinamike, sagledavajući transformaciju tog fenomena od sredstva klasnog razlikovanja tijekom povijesti do njezine utkanosti u sve pore svakodnevice današnjeg društva i pojedinca.

4) JEDNOM ĆE BITI DA SU SVI ODUVIJEK BILI PROTIV TOGA

Autor: Omar El Akkad
Prijevod: Srđan i Hana Dvornik
Nakladnik: Hena Com

Iz pera nagrađivanog romanopisca i novinara Omara El Akkada dolazi snažno suočavanje s pitanjem što znači živjeti na Zapadu koji izdaje vlastite temeljne vrijednosti. Isprva je u njemu vidio prostor slobode i jednakosti, no iskustva rata, rasnih nepravdi i globalnih kriza razotkrila su mu drugu stranu – onu koja cijele skupine ljudi drži izvan kruga privilegiranih. Knjiga koja istodobno razotkriva iluzije i traži nove načine da se odgovori na stvarnost, pogotovo u vremenu novog rata u Gazi.

 

5) UVOD U KATASTROFU, HITLEROV ZAVRŠNI POHOD NA VLAST

Autor: Timothy W. Ryback
Prijevod: Damir Biličić
Nakladnik: Stilus knjiga

Na temelju dosad neobjavljenih arhivskih dokumenata, Ryback pruža svjež uvid u Hitlerov osobni i politički život tijekom dramatičnih šest mjeseci koji su preusmjerili tijek svjetske povijesti – od zakulisnih dogovora, neočekivanih savezništava, šokantnih izdaja i sudbonosnog vikenda u siječnju 1933., nakon kojega je Hindenburg ipak odlučio imenovati Hitlera kancelarom. Nekoliko tjedana kasnije u Njemačkoj više nije bilo demokracije…

6) NJEGOV MIRIS POSLJE KIŠE

Autor: Cédric Sapin-Defour
Prijevod: Željka Somun
Nakladnik: Profil

U knjizi pratimo autorov put od ideje o nabavci kućnog ljubimca, preko susreta sa štenetom s plavom ogrlicom, odabira imena i prvih zajedničkih šetnji, do trinaest godina ispunjenih igrom, smijehom, planinskim avanturama i toplinom bezuvjetne ljubavi. Ova meditacija o životu i transformativnom učinku bezuvjetne ljubavi, osvojila je nagradu Prix Littéraire 30 Millions d’Amis te je bila velika uspješnica u Francuskoj.

7) NAJBOLJE NAMJERE

Autor: Ingmar Bergman
Prijevod: Magdalena Vračarić
Nakladnik: Disput

Legendarni švedski redatelj u formi fragmentiranih bilježaka, kratkih priča i izoliranih epizoda fikcionalizira odsječak života svojih roditelja prije svoga rođenja, od intenzivna udvaranja do teških ranih godina njihova braka. Na temelju obiteljskih fotografija, usmene predaje, ponekog retka iz pisma, a ponajviše izmaštanim fragmentima koji izranjaju iz mutnih voda vremena, napisao je beskompromisan roman ispunjen radošću i tugom, žrtvom i pomirenjem.

8) OTPOR INTELEKTUALACA

Autor: Dejan Jović
Nakladnik: Fraktura

Podnaslovljena sa “Predstavljanje nepredstavljenih – suprotstavljanje moćnima”, knjiga kroz kritičku intelektualnu (samim time i moralnu, građansku) djelatnost Predraga Matvejevića i Jovana Mirića, kojoj su ostali dosljedni kako u Jugoslaviji tako i u samostalnoj Hrvatskoj, te kroz djelovanje beogradskog Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja, čiji su mnogi članovi podlegli zovu nacionalizma, kritički analizira i uspoređuje jugoslavenski i hrvatski režim. 

9) MALI ROMAN O TIŠINI

Autor: Semezdin Mehmedinović
Nakladnik: V.B.Z.

Kada je riječ o regionalnoj književnosti, među najočekivanijim novitetima izdvaja se novi roman Semezdina Mehmedinovića. Radi se o intimnoj i slojevitoj priči koja se proteže između Bosne, Amerike i povratka kući. To je roman o sjećanju, tišini i vremenu koje nas oblikuje, ispripovijedan glasom punim smirenosti, topline i melankolije, obećaje nakladnik.

10) DJECA PONOĆI

Autor: Salman Rushdie
Prijevod: Marin Popović
Nakladnik: Petrine knjige

Jedno od najvažnijih djela svjetske književnosti druge polovice 20. stoljeća; roman koji spaja osobnu sudbinu s kolektivnom historijom, povijest s mitom, stvarno s nadnaravnim. Originalno objavljena 1981. godine, "Djeca ponoći", priča je o Saleemu Sinaiju, rođenom u ponoć 15. kolovoza 1947. godine, u trenutku kada je Indija stekla neovisnost. Saleem otkriva neobične moći, poput telepatske povezanosti s još 1000 različite djece rođene u tom, prvom satu slobode. 

