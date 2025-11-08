Prekopali smo kataloge izdavača, ovo je deset knjiga koje ne smijete propustiti na Interliberu

Od publicistike do beletristike, poezije, meditativnog, nježnog štiva i ponovno aktualne depresije, 47. Interliber prepun je novih izdanja među kojima se nije lako snaći. Imajući na umu da mnogi to ne stignu, za vas smo prekopali kataloge svih važnijih izdavača i napravili izbor deset najzanimljivijih ili najočekivanijih knjiga - neke od njih već smo dobili i pročitali, a neke izdvajamo zbog atraktivne teme ili reputacije autora (u slučaju Semezdina Mehmedinovića). Imajući na umu da su ovakvi popisi nužno subjektivni, nadamo se da će vam ipak pomoći u lovu na najbolje naslove ovogodišnjega Interlibera!

1) POSLJEDNJI JUGOSLAVENI



Autor: Jovan Vejnović

Nakladnik: Jesenski & Turk



Trideset godina nakon nestanka sa svjetske političke scene države koja se zvala Jugoslavija, još uvijek je otvoreno pitanje zašto se i da li se zaista morala raspasti. Iako su na tu temu do sada objavljene tisuće stranica tekstova i knjiga, autor koji je kao savjetnik za međunarodne odnose posljednjeg jugoslavenskog premijera Ante Markovića bio sudionik gotovo svih skupova u koji su se bavili pokušajima da se izbjegne rat iznosi brojne, do sada nepoznate činjenice o vremenu raspada Jugoslavije.

2) PROROKOVA PJESMA



Autor: Paul Lynch

Prijevod: Dean Trdak

Nakladnik: Ljevak



Nagrađen Bookerovom nagradom 2023., roman je smješten u blisku budućnost Irske, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast, a glasove neslaganja ušutkava novoosnovana tajna policija. Irska se raspada. U zemlji u kojoj vlast sve više naginje tiraniji, Eilish Stack može samo bespomoćno promatrati kako svijet koji je poznavala nestaje. Koliko će daleko otići da spasi svoju obitelj? I što je – ili koga – spremna ostaviti iza sebe?

3) MODA - POVIJEST ODJEVANJA, MODE I DIZAJNA



Autor: Katarina Nina Simončić

Nakladnik: Školska knjiga



Nina Simončič u kulturno-antropološkom diskursu daje pregled povijesti odijevanja, mode i modnoga dizajna zapadnog svijeta od pretpovijesti do kraja 20. stoljeća. Knjiga je bogato opremljena s više od petsto fotografija i ilustracija, a modi se pristupa kao zrcalu vremena te najosjetljivijem pokazatelju društvene dinamike, sagledavajući transformaciju tog fenomena od sredstva klasnog razlikovanja tijekom povijesti do njezine utkanosti u sve pore svakodnevice današnjeg društva i pojedinca.

4) JEDNOM ĆE BITI DA SU SVI ODUVIJEK BILI PROTIV TOGA



Autor: Omar El Akkad

Prijevod: Srđan i Hana Dvornik

Nakladnik: Hena Com



Iz pera nagrađivanog romanopisca i novinara Omara El Akkada dolazi snažno suočavanje s pitanjem što znači živjeti na Zapadu koji izdaje vlastite temeljne vrijednosti. Isprva je u njemu vidio prostor slobode i jednakosti, no iskustva rata, rasnih nepravdi i globalnih kriza razotkrila su mu drugu stranu – onu koja cijele skupine ljudi drži izvan kruga privilegiranih. Knjiga koja istodobno razotkriva iluzije i traži nove načine da se odgovori na stvarnost, pogotovo u vremenu novog rata u Gazi.

5) UVOD U KATASTROFU, HITLEROV ZAVRŠNI POHOD NA VLAST



Autor: Timothy W. Ryback

Prijevod: Damir Biličić

Nakladnik: Stilus knjiga



Na temelju dosad neobjavljenih arhivskih dokumenata, Ryback pruža svjež uvid u Hitlerov osobni i politički život tijekom dramatičnih šest mjeseci koji su preusmjerili tijek svjetske povijesti – od zakulisnih dogovora, neočekivanih savezništava, šokantnih izdaja i sudbonosnog vikenda u siječnju 1933., nakon kojega je Hindenburg ipak odlučio imenovati Hitlera kancelarom. Nekoliko tjedana kasnije u Njemačkoj više nije bilo demokracije…

6) NJEGOV MIRIS POSLJE KIŠE



Autor: Cédric Sapin-Defour

Prijevod: Željka Somun

Nakladnik: Profil



U knjizi pratimo autorov put od ideje o nabavci kućnog ljubimca, preko susreta sa štenetom s plavom ogrlicom, odabira imena i prvih zajedničkih šetnji, do trinaest godina ispunjenih igrom, smijehom, planinskim avanturama i toplinom bezuvjetne ljubavi. Ova meditacija o životu i transformativnom učinku bezuvjetne ljubavi, osvojila je nagradu Prix Littéraire 30 Millions d’Amis te je bila velika uspješnica u Francuskoj.

7) NAJBOLJE NAMJERE



Autor: Ingmar Bergman

Prijevod: Magdalena Vračarić

Nakladnik: Disput



Legendarni švedski redatelj u formi fragmentiranih bilježaka, kratkih priča i izoliranih epizoda fikcionalizira odsječak života svojih roditelja prije svoga rođenja, od intenzivna udvaranja do teških ranih godina njihova braka. Na temelju obiteljskih fotografija, usmene predaje, ponekog retka iz pisma, a ponajviše izmaštanim fragmentima koji izranjaju iz mutnih voda vremena, napisao je beskompromisan roman ispunjen radošću i tugom, žrtvom i pomirenjem.

8) OTPOR INTELEKTUALACA



Autor: Dejan Jović

Nakladnik: Fraktura



Podnaslovljena sa “Predstavljanje nepredstavljenih – suprotstavljanje moćnima”, knjiga kroz kritičku intelektualnu (samim time i moralnu, građansku) djelatnost Predraga Matvejevića i Jovana Mirića, kojoj su ostali dosljedni kako u Jugoslaviji tako i u samostalnoj Hrvatskoj, te kroz djelovanje beogradskog Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja, čiji su mnogi članovi podlegli zovu nacionalizma, kritički analizira i uspoređuje jugoslavenski i hrvatski režim.

9) MALI ROMAN O TIŠINI



Autor: Semezdin Mehmedinović

Nakladnik: V.B.Z.



Kada je riječ o regionalnoj književnosti, među najočekivanijim novitetima izdvaja se novi roman Semezdina Mehmedinovića. Radi se o intimnoj i slojevitoj priči koja se proteže između Bosne, Amerike i povratka kući. To je roman o sjećanju, tišini i vremenu koje nas oblikuje, ispripovijedan glasom punim smirenosti, topline i melankolije, obećaje nakladnik.

10) DJECA PONOĆI



Autor: Salman Rushdie

Prijevod: Marin Popović

Nakladnik: Petrine knjige



Jedno od najvažnijih djela svjetske književnosti druge polovice 20. stoljeća; roman koji spaja osobnu sudbinu s kolektivnom historijom, povijest s mitom, stvarno s nadnaravnim. Originalno objavljena 1981. godine, "Djeca ponoći", priča je o Saleemu Sinaiju, rođenom u ponoć 15. kolovoza 1947. godine, u trenutku kada je Indija stekla neovisnost. Saleem otkriva neobične moći, poput telepatske povezanosti s još 1000 različite djece rođene u tom, prvom satu slobode.