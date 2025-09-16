Joško Marušić: 'Ja sam umjetnik koji ne prezire novac'

U Sveučilišnoj galeriji u Splitu otvorena je izložba Joška Marušića po nazivom "Danas jesmo sutra nismo" na kojoj se mogu razgledati karikature koje su u razdoblju od 1982. do 1992. objavljene u tjedniku Danas.

Predstavljen je izbor političkih karikatura nastalih u dramatičnom razdoblju velikih društvenih i političkih promjena. Osim satiričkog , pedeset reproduciranih karikatura i šest originala nose prepoznatljiv Marušićev crtež, jedinstven kako u izrazu, tako i u stilu. Njegove karikature nisu samo ismijavale politiku , nego su otkrivale i apsurde svakodnevice, bilježeći slabosti i kontradikcije društva.

Povjesničarka Tea Luburić na otvaranju istaknula je da je Marušić uvijek bio ispred vremena te kako njegovi radovi nisu samo umjetničko djelo nego i dokumenti povijesti. Karikaturist, tvrdi ona, ne može biti demantiran nego samo cenzuriran. U svakoj redakciji karikaturist je zapravo "najopasnija" osoba.

Naglasivši kako je jedini profesor u trajnom zvanju za animirani film u našoj državi Joško Marušić podsjetio je na desetogodišnje razdoblje u kojem je izlazio tjednik Danas. Rekao je da je svjedokom mnogih dramatičnih događanja u ex Jugoslaviji koja je bila zamišljena i stvorena kao privremena država i koja je trebala trajati do pada Berlinskog zida. Podsjetio je i na privatizaciju Danasa kojeg je bio kupio poznati poduzetnik Emil Tedeschi i koji mu je dao ogromnu svotu novca za sve neplaćene karikature u Danasu.

- Ja sam umjetnik koji ne prezire novac, želim živjeti lagodno i dugo, poručio je uz osmijeh Marušić.