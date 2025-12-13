Jedinstveni finski grad na rubu Arktika postaje Europska prijestolnica kulture

Smješten na obali Botničkog zaljeva, tek nešto više od 160 kilometara južno od Arktičkog kruga, finski grad Oulu priprema se za godinu koja će ga transformirati i staviti u samo središte europskih kulturnih zbivanja. Zajedno sa slovačkim Trenčínom, Oulu će 2026. godine ponijeti prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture. Inicijativa, pokrenuta još 1985. godine, u svojim je počecima slavila etablirane kulturne centre poput Atene, Amsterdama i Firence, no posljednjih se godina njezin fokus preusmjerio na poticanje regeneracije i skretanje pozornosti na manje poznate dijelove kontinenta, a 2020. tu je čast dobila i Rijeka.

Glavna tema pod kojom će se odvijati cijeli program jest "Kulturne klimatske promjene", ambiciozan koncept kojim streme iskoristiti umjetnost i kulturu kao alate za poticanje dijaloga o gorućim društvenim i ekološkim pitanjima, spajajući naizgled nespojivo, drevnu arktičku prirodu s vrhunskom tehnologijom.

Kroz više od 3000 pojedinačnih događaja i 520 kulturnih projekata, koji će se osim u Ouluu održavati u čak 39 partnerskih općina diljem sjeverne Finske, organizatori žele potaknuti nov način razmišljanja o odnosu čovjeka, okoliša i društva. "Živimo u najsjevernijem dijelu Europe, što je naša snaga, ali i slabost. Mladi ovdje odrastaju i studiraju, no kasnije prilike traže u većim gradovima. Kulturnim aktivnostima želimo razviti naše područje za budućnost", objasnio je Samu Forsblom, programski direktor projekta Oulu2026.

Foto: Harri Tarvainen/Oulu2026

Svečano otvorenje godine Europske prijestolnice kulture održat će se festivalskim vikendom od 16. do 18. siječnja 2026. Tijekom zime, kada temperature padnu duboko ispod nule, zaleđeno more postat će pozornica za festival elektroničke glazbe "Frozen People". Kulturna ponuda odat će počast i jedinom autohtonom narodu Europske unije, Sámijima, od kojih mnogi Oulu nazivaju svojim domom. U Muzeju umjetnosti Oulu bit će postavljena izložba sámi umjetnosti pod nazivom "Eanangiella: Glas zemlje", a premijerno će biti izvedena i nova opera u produkciji Nacionalnog kazališta Sámi Beaivváš. Ljeta su, s druge strane, ugodno topla, što omogućuje održavanje brojnih festivala na otvorenom.

Spoj umjetnosti i tehnologije bit će vidljiv na svakom koraku, što ne čudi s obzirom na to da je Sveučilište u Ouluu poznato po svojim IT programima, a Nokia je jedan od ključnih lokalnih poslodavaca. Umjetnost će tako pronaći put do najneobičnijih lokacija. Gradska vijećnica ugostit će imerzivno djelo "Layers in the Peace Machine" kolektiva Ekho, međunarodna mreža fotografskih muzeja Fotografiska postavit će pop-up izložbu u trgovačkom centru Pekuri, dok će danski umjetnik Jakob Kudsk Steensen dio središnjeg podzemnog parkirališta pretvoriti u simulirani virtualni svijet koji tematizira nestajuće subarktičke ekosustave.

Foto: Harri Tarvainen/Oulu2026

Jedan od ključnih ciljeva projekta Europske prijestolnice kulture jest stvaranje trajne ostavštine. U sklopu programa bit će izgrađeno ili obnovljeno 16.000 četvornih metara prostora za kulturu, uključujući potpuno novu središnju knjižnicu Saari i Muzejsko-znanstveni centar Tiima. Posebno se ističe projekt obnove napuštenog silosa, industrijske zgrade koju je projektirao slavni finski arhitekt Alvar Aalto. Zgradu je kupila madridska zaklada Factum Foundation i pretvara je u umjetnički centar koji će udomljavati međunarodne umjetnike i performanse, a imat će i važnu ulogu u radu s lokalnom zajednicom u predgrađu sa socijalnim izazovima.

Uz to, jedan od najvećih projekata, "Klimatski sat", povest će posjetitelje na 200 kilometara dugu turu regijom, predstavljajući sedam novih trajnih umjetničkih djela koja su međunarodni umjetnici stvorili u suradnji sa znanstvenicima kako bi istražili promjenjivi odnos čovječanstva prema prirodi.