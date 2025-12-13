Naši Portali
Peter Greene

Zvijezdu 'Paklenog šunda' i 'Maske' pronašli mrtvog u stanu

New York: Premijera filma The Bounty Hunter
Antoine Cau
VL
Autor
Tia Špero
13.12.2025.
u 11:39

Američki glumac Peter Greene, najpoznatiji po ulogama nezaboravnih negativaca u kultnim filmovima devedesetih, pronađen je mrtav u svom newyorškom stanu. Iako je policija isključila nasilnu smrt, okolnosti koje su dovele do tragedije još se istražuju. Imao je tek 60 godina

Beživotno tijelo Petera Greenea otkriveno je u petak, 12. prosinca, oko 15:25 sati u njegovu stanu na Clinton Streetu, na newyorškom Lower East Sideu. Policija je pozvana na intervenciju nakon što su susjedi prijavili da iz stana više od 24 sata dopire glasna glazba. Po dolasku, zatekli su glumca bez svijesti, a hitna pomoć je na mjestu događaja proglasila smrt. Prema prvim informacijama, ne sumnja se na nasilnu smrt, no točan uzrok bit će poznat nakon obdukcije. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Gregg Edwards.

"Bio je sjajan čovjek. Uistinu jedan od najvećih glumaca naše generacije. Njegovo srce bilo je ogromno. Nedostajat će mi, bio je veliki prijatelj", izjavio je shrvani Edwards. Iako je Greene na platnu utjelovio neke od najupečatljivijih zlikovaca, njegov menadžer ističe da je privatno bio osoba zlatnog srca. Unatoč reputaciji da je ponekad bio težak za suradnju, Edwards ga opisuje kao perfekcionista koji je svakom poslu davao sve od sebe, a u siječnju je trebao započeti snimanje nezavisnog trilera "Mascots" zajedno s Mickeyjem Rourkeom.

Peter Greene urezao se u kolektivno pamćenje publike s dvije antologijske uloge iz 1994. godine. U kultnom klasiku Quentina Tarantina, "Pakleni šund", odigrao je Zeda, sadističkog zaštitara čija je sudbina zapečaćena legendarnom rečenicom "Zed's dead, baby". Iste godine, briljirao je kao glavni antagonist Dorian Tyrell u blockbusteru "Maska", gdje je stao nasuprot Jima Carreyja i Cameron Diaz. Njegov menadžer upravo je tu ulogu nemilosrdnog mafijaša opisao kao "vjerojatno njegovu najbolju".

Kritičari su posebno hvalili njegovu izvedbu u nezavisnom filmu "Clean, Shaven" iz 1993., u kojem je maestralno utjelovio Petera Wintera, čovjeka koji se bori sa shizofrenijom, za što je i nagrađen na filmskom festivalu u Taormini. Njegov impresivan opus, koji broji više od 90 uloga, uključuje i zapažene nastupe u filmovima kao što su "Privedite osumnjičene", "Dan obuke" i "Plavi grom".

Iza lika opasnog momka s filmskog platna krio se čovjek s teškom životnom pričom. Rođen u Montclairu, New Jersey, Greene je s 15 godina pobjegao od kuće i živio na ulicama New Yorka, gdje je upao u svijet droge. Tijekom devedesetih vodio je tešku bitku s ovisnošću o heroinu i kokainu, što je kulminiralo pokušajem samoubojstva u ožujku 1996., nakon čega je potražio stručnu pomoć. Problemi sa zakonom pratili su ga i kasnije. Ipak, kako je rekao njegov menadžer, "borio se sa svojim demonima i nadvladao ih je", uspijevajući održati karijeru unatoč svim nedaćama.

Ključne riječi
Quentin Tarantino the mask Pakleni šund Pulp Fiction film Peter Greene

