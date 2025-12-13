Naši Portali
Arthur Cohn

Na pragu stote, umro filmski producent i višestruki dobitnik Oscara

Berlin: Predstavljen film The Etruscan smile
FMB
Autori: Tia Špero, Hina
13.12.2025.
u 13:05

Švicarski filmski producent i višestruki dobitnik Oscara Arthur Cohn umro je u 99. godini, izvijestio je u petak za dpa glavni urednik židovskog časopisa Tachlea

Arthur Cohn, švicarski producent i oskarovac, umro je u Jeruzalemu, rekao je Yves Kugelmann, urednik časopisa Tachlea za dpa nakon razgovora s Cohnovom rodbinom.

Kugelmann je rekao da je ranije tijekom tjedna bio u Jeruzalemu, ali nije se mogao osobno sastati s Cohnom. Dugogodišnji Cohnov suradnik, Pierre Rothschild, poslao je obavijest o smrti putem e-pošte, koju je vidjela i dpa. Rothschild je za dpa rekao da je sam razgovarao s Cohnovom obitelji. 

Cohn je primio Oscare zajedno s drugim nominiranima za tri dokumentarna filma, uključujući i 2000. za "Jedan dan u rujnu" o napadu palestinske terorističke organizacije na izraelsku momčad na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine.

Godine 1962. osvojio je Oscara za film "Sky Above and Mud Beneath", koji govori o bivšoj nizozemskoj koloniji u jugoistočnoj Aziji, a 1991. za "American Dream" o radničkoj borbi američkih tvorničkih radnika 1950-ih.

Hvaljeni producent nekoliko je godina živio sa svojim sinom glumcem Emanuelom u Jeruzalemu. Prije toga, desetljećima je radio u švicarskom gradu Baselu. Prošle godine još je radio na novom filmskom projektu, rekao je njegov sin.

Sprovod će se održati u subotu navečer, a bit će, najavljeno je, uživo prenošen na YouTubeu. 

