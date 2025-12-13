Redatelj prevario Netflix za 11 milijuna dolara, a novac spiskao na – luksuznu posteljinu

Carl Erik Rinsch, redatelj filma "47 Ronin" s Keanuom Reevesom, proglašen je krivim za prijevaru streaming diva Netflixa za višemilijunski iznos. Novac namijenjen za dovršetak ambiciozne znanstveno-fantastične serije potrošio je na raskošan život, rizična ulaganja i bizarno skupe predmete, uključujući luksuznu posteljinu vrijednu gotovo milijun eura.

Nakon suđenja koje je trajalo nešto manje od dva tjedna, porota u New Yorku donijela je jednoglasnu odluku: redatelj Carl Erik Rinsch kriv je za prijevaru putem elektroničkih sredstava i pranje novca, čime je oštetio Netflix za više od 10,2 milijuna eura. Priča o nikad dovršenoj seriji "White Horse" (kasnije preimenovanoj u "Conquest") tako je dobila sudski epilog koji razotkriva jednu od bizarnijih prijevara u recentnoj povijesti Hollywooda. Netflix je prvotno u projekt uložio oko 41 milijun eura, no kada je produkcija zapela, Rinsch je 2020. godine zatražio i dobio dodatnih 10,2 milijuna eura, tvrdeći da su mu sredstva neophodna za dovršetak serije. Umjesto na setu, taj je novac završio na njegovim osobnim računima.

Umjesto da sredstva uloži u postprodukciju, Rinsch je započeo s ekstravagantnim trošenjem koje je šokiralo čak i iskusne tužitelje. U kratkom je roku kupio pet automobila marke Rolls-Royce i jedan Ferrari, čija je ukupna vrijednost premašila 2,2 milijuna eura. Na popisu troškova našli su se i skupocjeni satovi te dizajnerska odjeća, no najapsurdniji detalj svakako je njegova opsesija luksuznom posteljinom. Sudski dokumenti otkrili su da je redatelj potrošio nevjerojatnih 595.000 eura na samo dva madraca, a za njih je kupio posteljinu u vrijednosti gotovo 275.000 eura. Uz to, dio novca iskoristio je za podmirenje dugova na kreditnim karticama u iznosu od otprilike 1,7 milijuna eura.

Prije nego što je krenuo u kupovinu luksuznih predmeta, Rinsch je odlučio okušati sreću na tržištu kapitala. Gotovo 9,8 milijuna eura prebacio je na osobni brokerski račun i krenuo u rizična ulaganja. Kockao se na burzi, ulažući milijune u dionice farmaceutske tvrtke Gilead u uvjerenju da će ona razviti lijek za COVID-19, što se pokazalo katastrofalnim potezom. U manje od dva mjeseca izgubio je više od polovice uloženog novca. Preostala sredstva prebacio je na tržište kriptovaluta, gdje je, prema navodima tužiteljstva, ostvario određeni profit, no taj je novac na kraju također završio u njegovom džepu, a ne u produkciji serije.

Tijekom suđenja, Rinsch se odlučio na rijedak i očigledno pogrešan potez i svjedočio u vlastitu obranu, pokušavajući uvjeriti porotu da je cijeli slučaj zapravo "veliki nesporazum". Tvrdio je da je novac iskoristio kako bi si vratio sredstva koja je navodno sam uložio u projekt ili da mu je bio potreban za pripremu druge sezone, koju Netflix nikada nije naručio. Njegova obrana postala je još bizarnija kada je izjavio da su skupocjeni Rolls-Roycevi zapravo bili rekviziti potrebni za snimanje. Tužiteljstvo je njegove tvrdnje odbacilo kao laži, a tužitelj Adam Sowlati u završnoj je riječi poroti poručio: "Ovo nije filmski scenarij koji Carl Rinsch i njegovi odvjetnici mogu montirati. Ovo je stvarnost."

Nakon izricanja presude, Rinschov odvjetnik Benjamin Zeman izrazio je neslaganje s odlukom porote. "Smatram da je presuda pogrešna i bojim se da bi mogla postaviti opasan presedan za umjetnike koji se nađu u ugovornim i kreativnim sporovima sa svojim pokroviteljima, u ovom slučaju jednom od najvećih medijskih kompanija na svijetu, te se suoče s optužbama savezne vlade za prijevaru", izjavio je Zeman za Variety. S druge strane, ured tužitelja bio je jasan, poručivši kako presuda pokazuje da će svatko tko krade od investitora biti priveden pravdi.

Carlu Rinschu, koji se branio sa slobode, prijeti maksimalna kazna do 90 godina zatvora, iako se očekuje da će mu sudac Jed Rakoff izreći znatno blažu kaznu. Izricanje presude zakazano je za 17. travnja 2026. godine. U međuvremenu, Netflix je već 2024. godine dobio arbitražni spor protiv redatelja, kojim mu je naloženo da vrati pronevjereni novac, no Rinsch do danas nije vratio ni centa. Netflix je za sada odbio komentirati presudu.