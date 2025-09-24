U ljupkoj slovenskoj metropoli slušao sam tri svjetske dive i učio o važnosti dobrog vođenja vojske, orkestra i festivala

Ne jednu, ne dvije, nego čak tri velike svjetske glazbene dive čuo sam na 73. izdanju Festivala Ljubljana. Da sam se mogao preseliti i čitavo ljeto provesti u ljupkoj metropolici na Ljubljanici, bilo bi tu još koncerata i predstava koje bi se mogle svrstati među najbolje što glazbeni svijet danas ima i nudi.
No i ovako sam dobro i sretno birao te sam propustio samo jednog od tri “pobjednika” ljubljanskoga glazbenog ljeta 2025. po izboru uvaženoga kolege Marijana Zlobeca, čijem uhu, ukusu, duhu i ogromnom međunarodnom iskustvu vjerujem. Bila je to koncertna izvedba Puccinijeve “Tosce” čiju su postavu predvodili Sondra Radvanovski, Freddie De Tommaso i legendarni Sir Bryn Terfel.
