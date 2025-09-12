GALERIJA Dubravka Šeparović Mušović predstavila je različita lica žene u operi

U atriju novoobnovljenog Prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, u sklopu programa Scene Amadeo, operna diva Dubravka Šeparović Mušović 11. rujna izvela je koncert "Lica žene u operi". Riječ je o glazbenom spektaklu sastavljenom od djela koje su razni skladatelji namijenili ženama te u kojima žene postaju samouvjerene i upoznaju same sebe, a u ovom su se pothvatu opernoj pjevačici na pozornici pridružili pijanistica Huiwon Lee te art model Josip Tešija, koji glumi univezalno muško lice, točnije sjenu muškarca.

"Lica žene u operi" zapravo predstavlja brojna lica žena - od zavodnica, heroina i patnica do ratnica i mučenica, a ovaj koncert povezuje tri aspekta priče koji se međusobno prožimaju.

Prvi dio priče prikazuje skladatelje iz različitih podneblja - francuski skladatelji opisuju ljubav, erotiku i zavođenje, talijanski skladatelji dočaravaju osjećaje straha, ljubomore i osvete, dok slavenski opisuju strast, mudrost i hrabrost.

Drugi dio priče ima ishodište u psihološkom razmatranju najpoznatijih arija u opernoj literaturi u kojoj žena pjeva muškarcu ili o njemu. Ove su arije međusobno povezne te između njih nema stanki, a u tom prelijevanju glazbe diskretno se pojavljuje Muškarac koji kroz nekoliko pokreta simulira odnos između muškarca i žene.

11.09.2025., Zagreb

Treći dio priče odnosi se na kostimografski aspekt izvedbe. Zamišljen je, naime, kao svojevrsna posveta pariškoj kući Maison Margiela i njihovom najaktualnijem prikazu koji sablasno opisuje današnji svijet prekriven licima, a koja simboliziraju gubitka identiteta i autentičnosti u svijetu koji forsira različitost, a ujedno je i ubija uniformiranošću.

Dubravka Šeparović Mušović otkrila je kako je ideja koncerta da bude kratak te da brzo prođe, odnosno da se publika na neki način ne snađe, pa nastavno na to u izvedbi nema pauzi, već se sve cjeline prelijevaju iz jedne i drugu. U konceptualnom smislu, ovaj koncert predstavlja odnose koji su opće poznati, ali se o njima ne govori. Ti često prešućeni osjećaji simboliziraju težinu bavljenja umjetnošću s kojima se žene susreću pogotovo onda kada treba spojiti profesionalni i privatni život.