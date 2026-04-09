Evo što astronauti slušaju na putu prema Mjesecu. Playlista njihovih favorita objavljena na Spotifyju

Dok četvero astronauta misije Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen - juri svemirskim prostranstvima u kapsuli Orion, njihov dan ne započinje u tišini. Naime, svakoga jutra Kontrola misije iz Houstona budi ih glazbom, nastavljajući tako tradiciju koja služi kao budilica, ali i kao emocionalna veza s planetom koji su ostavili za sobom.

Ove pjesme, koje su unaprijed odabrali sami astronauti, njihove obitelji i prijatelji, tako nisu samo nasumični hitovi, već zvučna podloga koja astronaute povezuje s domom i podiže moral tijekom desetodnevnog putovanja, a na oduševljenje javnosti, NASA je službenu playlistu objavila i na Spotifyju.

Glazbeni ukus posade naposljetku pokazao se iznimno raznolikim, a evo koji su neki od njihovih favorita. Prvog dana probudili su se uz pjesmu "Sleepyhead" glazbenika Young & Sick, dok su idući dan započeli uz energični hit "Green Light" Johna Legenda i Andréa 3000. Na listi su se našli i Freddy Jones Band s pjesmom "In a Daydream" te CeeLo Green s "Working Class Heroes (Work)", no posebno zanimljiv trenutak dogodio se tijekom četvrtog dana misije, kada je iz zvučnika Orionove kapsule krenula pjesma "Pink Pony Club" pjevačice Chappell Roan. Naime, Kontrola misije prekinula je pjesmu točno prije refrena, što je izazvalo duhovitu reakciju zapovjednika Wisemana. "Svi smo nestrpljivo čekali refren", dobacio je kroz smijeh, a iz Houstona su mu obećali da će "pokušati ponovno sljedeći put".

Ovaj simpatičan trenutak, naravno, postao je viralan, a nakon objave svemirske playliste dobili smo i prve, vrlo entuzijastične reakcije glazbenika čije su se pjesme našle na listi. Reper Denzel Curry, čija je pjesma "Tokyo Drifting" u suradnji s bendom Glass Animals probudila posadu sedmog dana, na društvenim mrežama napisao je: "Čak i izvanzemaljci slušaju moje stvari! Prvi reper koji se puštao u svemiru!". Članovi benda Glass Animals bili su jednako dirnuti, komentirajući kako je to "najcool stvar koja im se ikad dogodila u životu", a čak je i legendarni gitarist grupe Queen, Brian May, izjavio da mu je velika čast što se njihova kultna pjesma "Under Pressure" našla na popisu za buđenje u svemiru.

Praksa buđenja astronauta pjesmama, međutim, nije novost, već tradicija koja seže sve do programa Apollo prije više od pedeset godina. Naime, astronauti su tada često bili buđeni prigodnim pjesmama koje su im puštali kolege iz Kontrole misije, pa je tako, primjerice, posada Apolla 10 slušala Franka Sinatru, dok su se astronauti Apolla 15 budili uz prepoznatljivu temu iz filma "2001: Odiseja u svemiru".

Tradicija se nastavila i tijekom programa Space Shuttle, često s vrlo osobnim i dirljivim odabirima, a tijekom jedne od posljednjih misija pjevač grupe R.E.M., Michael Stipe, osobno je snimio a cappella verziju hita "Man on the Moon" i poslao je posadi.