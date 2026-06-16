Zagrebačka filharmonija na Zagreb Classicu izvest će čak četiri koncerta, evo što nas očekuje na Tomislavcu

Zagrebačka filharmonija i ove godine ima jednu od središnjih uloga na Zagreb Classicu, najvećem zagrebačkom festivalu klasične glazbe na otvorenom. Od ukupno osam festivalskih večeri, čak četiri koncerta izvodi upravo Zagrebačka filharmonija, potvrđujući svoju poziciju jednog od najvažnijih hrvatskih orkestara i nezaobilaznog nositelja glazbenog života glavnoga grada.

Takva zastupljenost nije slučajna. Ona je rezultat više od 155 godina umjetničke tradicije, kontinuiranog razvoja kvalitete orkestra te povjerenja koje publika, organizatori i međunarodni umjetnici iskazuju Zagrebačkoj filharmoniji iz godine u godinu.

„Činjenica da Zagrebačka filharmonija sudjeluje u gotovo polovici festivalskog programa Zagreb Classica potvrda je umjetničke razine koju orkestar danas doseže, ali i njegove važnosti za kulturni identitet Zagreba. Kao rezidencijalni orkestar grada ponosni smo što upravo kroz ovakve projekte vrhunsku glazbu približavamo najširoj publici te što Zagreb Classic iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najvažnijih kulturnih događanja hrvatske metropole“, istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Upravo Zagrebačka Filharmonija otvara Zagreb Classic 19. lipnja koncertom Bahrami Plays Bach, na kojem će uz šefa dirigenta Dawida Runtza nastupiti Ramin Bahrami, jedan od najuglednijih svjetskih interpretera Bachove glazbe. Uz omiljene ulomke iz Griegova Peer Gynta i Dvořákove Slavenske plesove, Bahrami će izvesti dva Bachova koncerta za klavir i orkestar, dok će večer zaključiti Bachova Arija iz Suite br. 3 – jedno od najljepših i najmeditativnijih djela glazbene literature koje će publici pružiti priliku da se potpuno prepusti ugođaju ljetne večeri na Tomislavcu.

Već nekoliko dana kasnije, 23. lipnja, Zagrebačka filharmonija dijelit će pozornicu s legendarnim Richardom Gallianom, umjetnikom koji je harmoniku afirmirao na najvećim svjetskim koncertnim pozornicama, uz uglednog češkog dirigenta Jana Talicha. Program donosi spoj francuskog impresionizma, tanga i Gallianovih autorskih skladbi te publici otkriva svu izražajnost i virtuoznost ovog jedinstvenog instrumenta.

Treći filharmonijski nastup na Zagreb Classicu održat će se 28. lipnja pod nazivom Trumpet Extraordinaire. Uz britansku trubačku zvijezdu Matildu Lloyd i dirigenta Juru Bučevića publiku očekuje Hummelov glasoviti Koncert za trubu i orkestar te atraktivan program sastavljen od opernih klasika i temperamentnih plesnih ritmova.

Filharmonijski koncertni niz na Zagreb Classicu zaključuje se 1. srpnja koncertom Rahmanjinov & Musorgski uz glasovitu pijanisticu Polinu Osetinskayu i maestra Nimroda Davida Pfeffera. Rahmanjinovljev Drugi koncert za klavir i orkestar, jedno od najpopularnijih djela klavirskog repertoara, bit će uvod u Musorgskijeve Slike s izložbe u slavnoj Ravelovoj orkestraciji. Riječ je o glazbenoj šetnji kroz zamišljenu galeriju slika u kojoj se motiv Promenade poput vodiča vraća između pojedinih prizora, povezujući različite glazbene karaktere u jedinstvenu cjelinu. Od grotesknog Gnomusa i tajanstvenog Starog dvorca do monumentalnih Velikih vrata Kijeva, ovo remek-djelo pruža orkestru priliku da u punom sjaju pokaže raskoš boja, virtuoznost i izražajnu snagu po kojima se ubraja među najimpresivnije partiture simfonijske literature.

Kroz četiri festivalske večeri Zagrebačka filharmonija još jednom potvrđuje svoju ulogu umjetničkog ambasadora Zagreba i jednog od ključnih nositelja hrvatske glazbene kulture, pretvarajući Trg kralja Tomislava u jednu od najljepših koncertnih pozornica na otvorenom u ovom dijelu Europe. Svi koncerti održavaju se na Trgu kralja Tomislava s početkom u 21 sat, a ulaz je slobodan.