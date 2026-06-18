FOTO Autorica najiščekivanijeg prvijenca godine navijala za Hrvatsku i svog najdražeg igrača Luku Modrića
Autorica Tara Menon, koja je u utorak, 16. lipnja, u knjižari Hoću knjigu u Kaptol Centru predstavila svoj prvijenac "Pod morem", u srijedu je pomno pratila utakmicu Engleska-Hrvatska. Njezin najdraži igrač je, naime, Luka Modrić
"Postoje dva razloga zašto volim Modrića, a prvi je taj što ga smatram kreativnim genijem. Mnogi navijači najviše vole napadače i strijelce, no moji omiljeni igrači oduvijek su bili oni koji kontroliraju igru; Zidane je još jedan primjer takvog igrača. Volim, dakle, igrače koji stvaraju prilike za druge, koji su svojevrsni dirigenti na terenu. Da biste bili vrhunski u tome, morate razumjeti svoje suigrače – znati gdje se nalaze na terenu, koje su njihove prednosti i mane te kako iz njih izvući ono najbolje što imaju, a Modrić radi upravo. Drugi razlog povezan je s onim što se često povezuje s hrvatskom reprezentacijom, a to je njezin karakter i upornost - Modrić to savršeno utjelovljuje. On nikada ne odustaje, njegova radna etika, borbenost i predanost nevjerojatni su. Primjerice, za vrijeme prošlog Europskog prvenstva svi su govorili kako je već u godinama, ali on je i dalje neumorno trčao. Jednostavno obožavam njegov duh", otkrila nam je autorica
Iako je prije svega ragbijašica i ljubiteljica košarke, njezin je suprug veliki navijač Liverpoola. "Nogomet sam puno intenzivnije počela pratiti tijekom pandemije i od tada sam postala gotovo opsjednuta njime, a mislim da me suprug s vremenom malo-pomalo preobratio u navijačicu Liverpoola", rekla je Tara Menon koja je odrasla u Singapuru, gdje je nogomet izrazito popularan sport
Roman "Pod morem" Tara Menon donosi emotivnu priču o prijateljstvu, gubitku i sjećanjima koja nas prate kroz život. Nakon smrti majke, šestogodišnja Marissa dolazi na mali tajlandski otok gdje upoznaje Arielle. Njihovo prijateljstvo postaje njezin cijeli svijet: sigurno mjesto, osjećaj pripadnosti i utočište od svega što ju okružuje. No 2004. godine razorni cunami zauvijek mijenja njihove živote
Godinama kasnije Marissa živi u New Yorku, ali dok se približava nova oluja, prošlost ponovno počinje izranjati na površinu. U svijetu koji neprestano ide naprijed, ona ostaje zarobljena između svega što je izgubila i onoga što nikada nije uspjela razumjeti do kraja. "Pod morem" roman je o životu nakon katastrofe, o tišini koja ostaje iza velikih gubitaka i o prijateljstvima koja nastavljaju živjeti čak i kada se čini da je sve nestalo