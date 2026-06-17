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GREGORY PORTER

‘Jako se radujem što ću vas svih ponovno vidjeti’, nagrađivani glazbenik uskoro u Hrvatskoj
VL
Autor
vecernji.hr
17.06.2026.
u 14:16

Ulaznica za koncert Gregoryja Portera čiji glas nazivaju tekućim zlatom, a nastupe katarzičnim iskustvom koje dopire do najskrivenijih dijelova ljudske duše, sve je manje.

“Očaravajuće”, “van ovog svijeta”, “apsolutno savršeno” - česte su riječi koje odzvanjaju hodnicima ispred rasprodanih dvorana na koncertima Gregoryja Portera. Dok kritičari hvale njegov baršunasti bariton, obožavatelji dvostrukog dobitnika Grammyja, neprestano bivaju očarani poniznošću i snagom kojima Porter izgovara svaki stih.

Upravo su ti doživljaji publike na koncertima Gregoryja Portera koje mnogi opisuju kao katarzično iskustvo i glazbeni spektakl, ono što svakog dana nadahnjuje glazbenika koji zvukove jazzagospelaR’n’B-jasoula rastapa u jedinstveni emocionalni val. 

Ovaj nagrađivani glazbenik u Hrvatskoj već godinama ima pravu bazu obožavatelja zbog čega i ne čudi veliki interes za nadolazeći koncert u Opatiji, 6.8., kojem se Gregory Porter posebno veseli.

- Jako se radujem što ću vas svih ponovno vidjeti. Stižem sa svojim bendom i dolazimo sa svom ljubavi koju imamo. Hvala vam puno na ljubavi i blagoslovima koje ste nam pružili tijekom svih ovih godina i veselim se što ću vam se ponovno pridružiti u Hrvatskoj, poručio je Gregory Porter.

Umjesto filharmonijskog orkestra s kojim je u trenu rasprodao koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski, Gregory Porter na Ljetnoj će pozornici nastupiti u svom originalnom sastavu u kojem se isprepliću zvuci saksofona, klavira, orgulja, basa i bubnjeva. 

Koncert 6.8. pod vrućim zvjezdanim nebom morem okupane Opatije, prilika je da i sami doživite iskustvo o kojem cijeli svijet priča. 
Ključne riječi
jazzg ljetna pozornica Opatija festival Opatija Gregory Porter

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