Riječki Valovi i uredno skockani melodični pop koji je idealan za predstojeću ljetnu sezonu

Riječki bend Valovi svojim vas drugim albumom "Barbados", iskričavom power-pop svirkom, vodi u sunčane predjele otoka koji je zapravo metafora. Stvari nisu uvijek optimistične, ali s osam pjesama s drugog albuma u trajanju od 36 minuta, Valovi vas nose prema mogućem rješenju.

Što se svirke tiče, dileme nema. Snimljen u studiju iskusnog Mateja Zeca, u koprodukciji njega i bubnjara Tina Margana, album Barbados poletna je ploča koju krasi jasna naklonost zvonkom gitarističkom popu, uz nekoliko odmaka prema kraju albuma, osobito u završnoj pjesmi "Sretan put u bespuće". Malo raznovrsnosti u pjesmama ili svirci ne bi štetilo, ali znamo li gdje živimo, potpuno je jasno da Valovi moraju zapljusnuti što više publike ne bi li se možda pretvorili u neki budući tsunami domaće pop-scene.

Nakon prvog albuma "Svalbard" prije četiri godine, "Barbados" je objavljen u izdanju Menarta, a uz potporu jače diskografske kuće pretpostavka je da će i urednici na radiostanicama možda shvatiti da imamo odličnih novih bendova koje mogu "puštati" u svojim programima. Glazba na "Barbadosu" idealna je za to, jer uredno skockani melodični pop idealan je za predstojeću ljetnu sezonu, i ne samo za Barbados. Jer i mi imamo otoka, samo što je pop-glazba kod nas ponekad poput napuštenog otoka na koji ne zalaze ni oni koji bi svakako trebali.

Valovi su svoje odradili kako treba; bend čine pjevač, gitarist i autor tekstova Goran Boneta, dok glazbu potpisuju svi zajedno; Željko Drakulić (gitara), Mauro Matešić (bas) i Tino Margan (bubnjevi, prateći vokali). Bend je nastao na riječkoj sceni oko sastava Droid, pa i zvuči kao prirodni nastavak tamošnjih prethodnika. Boneta je poznat i po radu u bendu Kraj programa, dok se Margan koji je prije surađivao s bendom kao producent i mikser priključio kao punopravni član. Album je dostupan na vinilu i svim digitalnim servisima.