LADO koncertom 'Agnec Božji' obilježava Svjetski dan glazbe

Ansambl LADO nastupit će u petak u zagrebačkoj Crkvi sv. Blaža s vokalno-instrumentalnim koncertom „Agnec Božji“, kojim će se u sklopu 60. Međunarodne smotre folklora obilježiti Svjetski dan glazbe.

Koncert „Agnec Božji“ donosi bogatu sakralnu pučku građu i različite glazbene prakse hrvatske tradicijske glazbe, čiju različitost Ansambl LADO njeguje dugi niz godina.

Oslonac ovog programa čine stavci liturgijske kantate „Telo Kristuševo“ Tomislava Uhlika za folklorni zbor i tambure, skladani za Ansambl LADO 1990. Autentično prikazivanje tradicije za potrebe ovog programa uključilo je i druge eminentne skladatelje i glazbene obrađivače, poput Božidara Potočnika, Joška Ćalete i Dražena Kurilovčana.

Dirigent programa Ladov je glazbeni voditelj – dirigent Jurica Petar Petrač. Međunarodna smotra folklora Zagreb najveća je i najprestižnija smotra folklora u Hrvatskoj, koja se u kontinuitetu održava punih 60 godina, od 1966. Prikazuje i afirmira tradicijsku U suvremenoj Hrvatskoj Smotra je dio svjetskog pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a.

Odlukom Ministarstva kulture i Grada Zagreba 2014. godine Međunarodna smotra folklora Zagreb proglašena je festivalskom priredbom od nacionalnog značenja jer afirmira specifične vrijednosti nacionalne kulture, kao i zavičajno plesno, glazbeno, jezično i običajno izražavanje te vrijednosti svjetske kulturne baštine.