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U sklopu smotre folklora

LADO koncertom 'Agnec Božji' obilježava Svjetski dan glazbe

Šibenik: U šibenskoj katedrali sv Jakova Lado održao koncert,Agnec Božji
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 11:23

Koncert u Crkvi sv. Blaža donosi bogatu sakralnu pučku građu i različite glazbene prakse hrvatske tradicijske glazbe, čiju različitost Ansambl LADO njeguje dugi niz godina

Ansambl LADO nastupit će u petak u zagrebačkoj Crkvi sv. Blaža s vokalno-instrumentalnim koncertom „Agnec Božji“, kojim će se u sklopu 60. Međunarodne smotre folklora obilježiti Svjetski dan glazbe.

Koncert „Agnec Božji“ donosi bogatu sakralnu pučku građu i različite glazbene prakse hrvatske tradicijske glazbe, čiju različitost Ansambl LADO njeguje dugi niz godina. 

 Oslonac ovog programa čine stavci liturgijske kantate „Telo Kristuševo“ Tomislava Uhlika za folklorni zbor i tambure, skladani za Ansambl LADO 1990.  Autentično prikazivanje tradicije za potrebe ovog programa uključilo je i druge eminentne skladatelje i glazbene obrađivače, poput Božidara Potočnika, Joška Ćalete i Dražena Kurilovčana.

Dirigent programa Ladov je glazbeni voditelj – dirigent Jurica Petar Petrač.  Međunarodna smotra folklora Zagreb najveća je i najprestižnija smotra folklora u Hrvatskoj, koja se u kontinuitetu održava punih 60 godina, od 1966.  Prikazuje i afirmira tradicijsku  U suvremenoj Hrvatskoj Smotra je dio svjetskog pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a.

 Odlukom Ministarstva kulture i Grada Zagreba 2014. godine Međunarodna smotra folklora Zagreb proglašena je festivalskom priredbom od nacionalnog značenja jer afirmira specifične vrijednosti nacionalne kulture, kao i zavičajno plesno, glazbeno, jezično i običajno izražavanje te vrijednosti svjetske kulturne baštine. 

Ključne riječi
koncert Svjetski dan glazbe Agnec Božji LADO

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