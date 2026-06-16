Bonnie Tyler probudila se iz kome: Pretrpjela je zastoj srca, oporavak je i dalje neizvjestan

Glazbena ikona Bonnie Tyler probudila se iz medicinski inducirane kome, no njezina borba za zdravlje daleko je od završetka. Iako su vijesti o buđenju donijele tračak nade, pjevačica i dalje ostaje "ozbiljno bolesna". U ponedjeljak je njezin tim objavio priopćenje u kojem su naveli da se, unatoč poboljšanju, oporavak odvija iznimno sporo.

Tyler se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u Faru, u Portugalu, gdje posjeduje kuću. Cijela situacija započela je dramatično prošlog mjeseca kada je 75-godišnja pjevačica, poznata po svom hrapavom glasu, hitno hospitalizirana i stavljena u induciranu komu kako bi se njezino tijelo lakše nosilo s teškim zdravstvenim komplikacijama. Njezin menadžer tada je zamolio javnost i obožavatelje za privatnost u ovim teškim trenucima, ističući kako liječnici čine sve da potpomognu njezin oporavak.

Drama je započela još u travnju, nedugo nakon što je pjevačica stigla u Portugal. Kako prenosi Page Six, počela je osjećati intenzivne bolove u trbuhu nakon što prethodni testovi u Londonu nisu dali konačne rezultate. Hitno je prevezena u bolnicu gdje je utvrđeno da ima ozbiljnu perforaciju crijeva, stanje opasno po život koje je zahtijevalo hitnu kiruršku intervenciju. Prve vijesti nakon operacije bile su optimistične. Iz njezinog tima je poručeno da je operacija prošla dobro i da se oporavlja. No, slika se ubrzo promijenila. Zbog neočekivanih postoperativnih komplikacija, liječnici su donijeli tešku odluku i sljedećeg mjeseca stavili pjevačicu u induciranu komu kako bi smanjili opterećenje na njezin organizam i dali mu priliku za iscjeljenje.

Tijekom boravka u komi dogodio se i najdramatičniji trenutak. Portugalski mediji izvijestili su da je Bonnie Tyler doživjela srčani zastoj kada su je liječnici prije nekoliko tjedana prvi put pokušali probuditi. Navodno je njezino srce prestalo kucati, a medicinski tim morao ju je reanimirati. Iako ova informacija nije službeno potvrđena od strane njezinog tima, koji je pozvao obožavatelje da ignoriraju "senzacionalističke i neistinite glasine", ona je dodatno pojačala zabrinutost za život glazbene dive. Sada, kada je napokon izvan kome, liječnici ostaju oprezno optimistični. Vjeruju da će se pjevačica u potpunosti oporaviti, ali naglašavaju da će za to biti potrebno mnogo vremena, strpljenja i medicinske skrbi.

Zbog ozbiljnosti njezinog zdravstvenog stanja, svi planirani koncerti su otkazani. Njezin menadžment objavio je izjavu u kojoj zahvaljuje obožavateljima na nevjerojatnoj podršci koja stiže sa svih strana svijeta. "Željeli bismo zahvaliti svima na ogromnom suosjećanju i podršci", stoji u priopćenju. Naglasili su kako se nadaju da bi se jesenski nastupi mogli održati prema planu, no sve ovisi isključivo o brzini i uspješnosti njezinog oporavka. Obitelj i bliski suradnici također su apelirali na javnost da se za sve informacije oslanja isključivo na službene kanale kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija u ovom osjetljivom razdoblju.

Ironično, samo nekoliko mjeseci prije ove životne drame, Bonnie Tyler osjećala se odlično i bila je puna planova. U ožujku je u intervjuu za magazin Hello! izjavila kako je sigurna u svoje zdravlje. "Trenutačno sam dovoljno u formi, da kucnem o drvo, i zaista uživam u nastupima", rekla je tada. Bila je aktivna na sceni, u ožujku je objavila novi singl "Only Love" i nastupala u Londonu. Njezina karijera traje desetljećima, a svjetsku slavu stekla je osamdesetih godina zahvaljujući bezvremenskim hitovima poput "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" i "Holding Out For A Hero", pjesmama koje su obilježile jednu glazbenu eru i danas imaju legendaran status. Njezini obožavatelji diljem svijeta sada se nadaju da će se njihova heroina još jednom izboriti i vratiti na pozornicu, gdje i pripada.

*uz pomoć AI