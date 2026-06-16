Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPOR OPORAVAK ZVIJEZDE

Bonnie Tyler probudila se iz kome: Pretrpjela je zastoj srca, oporavak je i dalje neizvjestan

FILE PHOTO: British singer Bonnie Tyler performs during the dress rehearsal for the final of the 2013 Eurovision Song Contest in Malmo Arena Hall
Scanpix Scanpix/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 11:12

Legendarna velška pjevačica probudila se iz inducirane kome, no i dalje je u teškom stanju na intenzivnoj njezi u Portugalu. Njezin tim potvrdio je da se oporavlja, ali da je proces iznimno spor nakon hitne operacije crijeva i kasnijih komplikacija

Glazbena ikona Bonnie Tyler probudila se iz medicinski inducirane kome, no njezina borba za zdravlje daleko je od završetka. Iako su vijesti o buđenju donijele tračak nade, pjevačica i dalje ostaje "ozbiljno bolesna". U ponedjeljak je njezin tim objavio priopćenje u kojem su naveli da se, unatoč poboljšanju, oporavak odvija iznimno sporo.

Tyler se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege u bolnici u Faru, u Portugalu, gdje posjeduje kuću. Cijela situacija započela je dramatično prošlog mjeseca kada je 75-godišnja pjevačica, poznata po svom hrapavom glasu, hitno hospitalizirana i stavljena u induciranu komu kako bi se njezino tijelo lakše nosilo s teškim zdravstvenim komplikacijama. Njezin menadžer tada je zamolio javnost i obožavatelje za privatnost u ovim teškim trenucima, ističući kako liječnici čine sve da potpomognu njezin oporavak.

Drama je započela još u travnju, nedugo nakon što je pjevačica stigla u Portugal. Kako prenosi Page Six, počela je osjećati intenzivne bolove u trbuhu nakon što prethodni testovi u Londonu nisu dali konačne rezultate. Hitno je prevezena u bolnicu gdje je utvrđeno da ima ozbiljnu perforaciju crijeva, stanje opasno po život koje je zahtijevalo hitnu kiruršku intervenciju. Prve vijesti nakon operacije bile su optimistične. Iz njezinog tima je poručeno da je operacija prošla dobro i da se oporavlja. No, slika se ubrzo promijenila. Zbog neočekivanih postoperativnih komplikacija, liječnici su donijeli tešku odluku i sljedećeg mjeseca stavili pjevačicu u induciranu komu kako bi smanjili opterećenje na njezin organizam i dali mu priliku za iscjeljenje.

Tijekom boravka u komi dogodio se i najdramatičniji trenutak. Portugalski mediji izvijestili su da je Bonnie Tyler doživjela srčani zastoj kada su je liječnici prije nekoliko tjedana prvi put pokušali probuditi. Navodno je njezino srce prestalo kucati, a medicinski tim morao ju je reanimirati. Iako ova informacija nije službeno potvrđena od strane njezinog tima, koji je pozvao obožavatelje da ignoriraju "senzacionalističke i neistinite glasine", ona je dodatno pojačala zabrinutost za život glazbene dive. Sada, kada je napokon izvan kome, liječnici ostaju oprezno optimistični. Vjeruju da će se pjevačica u potpunosti oporaviti, ali naglašavaju da će za to biti potrebno mnogo vremena, strpljenja i medicinske skrbi.

Zbog ozbiljnosti njezinog zdravstvenog stanja, svi planirani koncerti su otkazani. Njezin menadžment objavio je izjavu u kojoj zahvaljuje obožavateljima na nevjerojatnoj podršci koja stiže sa svih strana svijeta. "Željeli bismo zahvaliti svima na ogromnom suosjećanju i podršci", stoji u priopćenju. Naglasili su kako se nadaju da bi se jesenski nastupi mogli održati prema planu, no sve ovisi isključivo o brzini i uspješnosti njezinog oporavka. Obitelj i bliski suradnici također su apelirali na javnost da se za sve informacije oslanja isključivo na službene kanale kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija u ovom osjetljivom razdoblju.

Ironično, samo nekoliko mjeseci prije ove životne drame, Bonnie Tyler osjećala se odlično i bila je puna planova. U ožujku je u intervjuu za magazin Hello! izjavila kako je sigurna u svoje zdravlje. "Trenutačno sam dovoljno u formi, da kucnem o drvo, i zaista uživam u nastupima", rekla je tada. Bila je aktivna na sceni, u ožujku je objavila novi singl "Only Love" i nastupala u Londonu. Njezina karijera traje desetljećima, a svjetsku slavu stekla je osamdesetih godina zahvaljujući bezvremenskim hitovima poput "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" i "Holding Out For A Hero", pjesmama koje su obilježile jednu glazbenu eru i danas imaju legendaran status. Njezini obožavatelji diljem svijeta sada se nadaju da će se njihova heroina još jednom izboriti i vratiti na pozornicu, gdje i pripada.

*uz pomoć AI

Ključne riječi
pjevačica koma Bonnie Tyler

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: British premiere of ''If These Walls Could Sing" in London
piše hrvoje horvat

Kao da je 1966., a ne 2026., McCartney, Ringo i Stonesi imaju nove albume

Nakon što je čitava britpop generacija, od Oasis do Blura "prešla" preko njega i pomogla si stvoriti identitet, McCartney je u nedostatku Lennona zasigurno prvi koji ima pravo biti retro i koristiti vlastite izume. Za razliku od mnogih drugih koji obilato koriste njegovu zaostavštinu – praktički pola svjetske pop-scene unatrag šezdeset godina – Paul McCartney ovo je patentirao, te je još uvijek vitalan i sposoban nositi se s golemim zaslugama i prošlošću koja bi pritiskala i odavno pokopala mnoge

Veliki hit Ive Robića

Poslušajte zagrebački klasik 'Golubovi' u novom kubanskom ruhu. Sjajno zvuči!

Lepršava, elegantna i prepuna šarma, ova verzija jednog od najvoljenijih domaćih klasika podsjeća kako su neke pjesme doista bezvremenske te zadržavaju svoju veličinu bez obzira u kakvom stilu se izvedu, pa tako i u latinoameričkom. Izvodi ju FiloSofía, hrvatsko-slovenski salsa sastav koji čine vokalistica Sofia Sherocka, trubač i aranžer Darko Sedak-Benčić, inače skladatelj i koncertni majstor Big Banda Radiotelevizije Slovenije, trombonist Miron Hauser i perkusionist Lázaro Amed Hierrezuelo

Međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina

Mladi pjevači iz cijelog svijeta sudjeluju na natjecanju hrvatske dive kojoj se osobno klanjao Puccini

Glavni cilj manifestacije u Zagrebu jest otkrivanje i poticanje iznimnih mladih vokalnih talenata, ali i podrška u profesionalnom i edukativnom smjeru za razvoj pjevačkih sposobnosti te pripremu za profesionalnu karijeru. Finalna večer natjecanja održat će se 19. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu uz Orkestar Hrvatskog narodnog kazališta, pod ravnanjem Jana Chalupeckýja. Ulaz na finalnu večer je slobodan, a ulaznice se mogu preuzeti na info pultu Hrvatskog narodnog kazališta od 16 sati 19. lipnja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!