Netflix otkazao čak 11 serija, gledatelji bijesni: Jesu li među njima i vaši favoriti?

Streaming div Netflix izazvao je val nezadovoljstva među svojim pretplatnicima nakon što je tijekom 2026. godine otkazao čak 11 serija među kojima su bili i neki iznimno popularni naslovi.



Najveću buru u javnosti izazvala je vijest da će popularna pravna drama "The Lincoln Lawyer" završiti s nadolazećom petom sezonom. Ta je odluka šokirala mnoge, s obzirom na to da je serija, prema podacima Deadlinea, provela čak 29 tjedana na Netflixovoj globalnoj ljestvici Top 10 i prikupila više od 170 milijuna pregleda kroz svoje četiri sezone. Izvršni producent Ted Humphrey potvrdio je da je snimanje deset novih epizoda, temeljenih na sedmom romanu iz serijala Michaela Connellyja, već započelo, što je odluku o završetku učinilo još čudnijom.

Pa iako je suosnivač kompanije Ted Sarandos još 2023. za Bloomberg izjavio da "nikada nisu otkazali uspješnu seriju", čini se da je definicija "uspjeha" postala znatno stroža. Među otkazanim serijama našli su se projekti različitih žanrova, od visokobudžetnih drama do hvaljenih autorskih komedija, a zajedničko im je svima da, prema procjeni Netflixa, nisu privukli dovoljan broj gledatelja da bi opravdali daljnje ulaganje. To je stvorilo percepciju kod dijela publike da se Netflix previše oslanja na algoritme, a premalo na kreativnu viziju i strpljenje potrebno da serija izgradi svoju publiku.

Jedan od najočitijih primjera takvog pristupa je otkazivanje vestern drame "The Abandons", koja je ukinuta nakon samo jedne sezone. Unatoč zvjezdanoj glumačkoj postavi koju su predvodile Lena Headey i Gillian Anderson, serija smještena u 1850-e nije ispunila očekivanja. Prema podacima, provela je samo dva tjedna na Netflixovoj Top 10 ljestvici za serije na engleskom jeziku prije nego što je gledanost naglo pala. Kreator Kurt Sutter, koji je napustio projekt prije završetka snimanja, oštro je kritizirao odluku, optuživši Netflix da daje prednost "algoritmu ispred vizije autora" u objavi na Instagramu. Slična sudbina zadesila je i animiranu seriju "Strip Law", otkazanu također nakon prve sezone.

Nadalje, SF anime serija "Terminator Zero", otkazana je unatoč pohvalama kritičara i publike, koja joj je na stranici Rotten Tomatoes dala ocjenu od 79 posto. Kreator Mattson Tomlin potvrdio je da, usprkos planovima za pet sezona, seriju jednostavno "nije gledao dovoljan broj ljudi". Slično se dogodilo i s poluautobiografskom humorističnom serijom "The Vince Staples Show", koju su kritičari obasipali pohvalama, no nikada nije uspjela ući na tjednu Top 10 ljestvicu gledanosti, zbog čega je otkazana nakon dvije sezone.

Netflixova sječa nije zaobišla ni reality žanr. "Selling the City", spin-off uspješne franšize "Selling Sunset" smješten u New York, ukinut je nakon jedne sezone, a slično je prošao i dating show "Pop the Balloon LIVE", koji je s mizernih tri posto odobravanja publike na Rotten Tomatoesu brzo nestao s platforme. Također, ukinuta je i politička drama Tylera Perryja "Miss Governor", koja se suočila s problemima poput promjene imena usred sezone i niske gledanosti.

Na listi otkazanih našla se i indijska tinejdžerska drama "Class", adaptacija španjolskog hita "Elite", koja je ukinuta iako je druga sezona već bila najavljena. Dokumentarna serija "F1: The Academy", koja je pratila žene u Formuli 1, također nije dobila drugu priliku zbog niske gledanosti.

Lifestyle serija princeze Meghan Markle, "With Love, Meghan", neće se vratiti u tradicionalnom formatu treće sezone, već će se nastaviti kao povremeni "sezonski specijali" nakon razočaravajućih rezultata gledanosti druge sezone.