Slano Film Days okuplja svjetsku filmsku elitu: Maggie Gyllenhaal uživa u miru, a Cunningham se krije iza fotoaparata

Svečanim koktelom u predivno obnovljenom Kneževu dvoru otvorena je manifestacija Slano Film Days, koju je osnovao i vodi je producent Mirsad Purivatra, a koja u nepretencioznoj atmosferi susreta i kreativne razmjene okuplja neka od najvećih imena današnjice. Uz već redovne goste poput oskarovca Pawela Pawlikowskog, koji će nam u petak pokazati svoj "Fatherland", za koji je dobio nagradu u netom završenom Cannesu, Slano su prvi put posjetili Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard i Liam Cunningham, koje se zaista može svrstati u najveća glumačka imena današnjice.

U neformalnim druženjima prvoga dana posebno je ugodan dojam ostavio Liam Cunningham, najpoznatiji kao Sir Davos iz "Igre prijestolja". Držeći se po strani, pomalo neprepoznatljiv iza guste brade i sasvim obične odjeće, djelovao je gotovo kao slučajni promatrač, a pozornost mi je privukao svojim malenim fotoaparatom marke Leica, kojim je bilježio sve što se oko njega događa.

– Entuzijast ili profić? – pitala sam ga zaigrano, pokazujući na njegov aparat.



– Entuzijast s velikim pretenzijama – odvratio je, a lice mu se odjednom ozarilo.

Glumac koji je karijeru počeo u tridesetima, a prije toga bio je električar, pokazat će se, uopće ne uživa u velikoj slavi, ali zato se rado krije iza objektiva, što mi je i samoj vrlo drag hobi. Djelujući kao da je jedva dočekao da ga netko spasi, uputio se za mnom u šetnju maslinikom, strastveno govoreći o svojim fotoaparatima i prizorima koje bilježi. Samo sa seta "Igre prijestolja", otkrit će se, sačuvao je više od dvadeset tisuća fotografija. Neke od njih, potpuno genijalne, pokazao mi je na ekranu svojeg telefona.

Irski glumac Liam Cunningham na 3. izdanju filmskog festivala Slano Film Days, koje se od 16. do 20. lipnja održava u Slanom Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Pa dobro, čovječe, zašto to ne objaviš u nekoj knjizi? – pitala sam ga kao da se dugo znamo, jer Cunninghamova neposrednost potpuno je zarazna.



– Bit ću ti iskren, htio bih, ali ne mogu se suočiti s užasom tolike količine materijala – rekao mi je smijući se.



S nostalgijom se potom prisjetio vremena fotografskih filmova, čija je količina bila ograničena, a intervencije minimalne.



– Nekoć se govorilo da slika ne laže, a sada je potpuno suprotno – sve su fotografije obrađene, dakle nužno su lažne – smatra moj novi omiljeni sugovornik.

Nakratko nam se u šetnji pridružila i Jasmila Žbanić, nakon čega mi je Liam otkrio da glumi u njezinu novom filmu, svojevrsnom nastavku za Oscara nominiranog "Quo Vadis, Aida". U njemu je, rekao mi je s neskrivenim divljenjem prema bosanskoj redateljici, dobio ulogu Guardianova reportera koji je u Haagu svjedočio o ratnim zločinima koje je uspio zabilježiti.

U Slano su stigla i poznata lica s domaće scene, glumci Dragan Bjelogrlić (lijevo) i Rene Bitorajac (desno) te redatelj Igor Šeregi koji potpisuje film "Svadba" Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

I dok smo se hihotali guglajući druge goste festivala i pomalo natjecali u tome tko je vidio koji njihov film, većina novinara i znatiželjnika orbitirala je oko Maggie Gyllenhaal, čija je zvjezdana aura uočljiva na prvu. Ona je, ipak, prvi dan u Slanom odlučila provesti kupajući se i družeći se s filmašima, dok je izjave za televizije i druge protokolarne dužnosti ljubazno odbijala, kao da ih je u životu zaista imala previše.

Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Iskustvo, međutim, pokazuje da se i takvi, u početku pomalo rezervirani gosti, uz domaćina Purivatru i njegovu besprijekorno uigranu ekipu, iskušanu na Sarajevo Film Festivalu, ubrzo opuste. Tako je prošle godine bilo s gotovo nedodirljivim Steveom Buscemijem, s kojim smo na kraju ispijali vina do kasno iza ponoći, a u nekom je trenutku i zaplakao, govoreći nam o tragediji 11. rujna, kada je na ruševinama tornjeva blizanaca radio kao vatrogasac. Kakve nas priče čekaju ove godine, isplati se pratiti, a posebnu će privilegiju da saznaju detalje koji možda nisu za javnost dobiti sudionici ovogodišnjeg programa.

Format događanja koja se odvijaju daleko od crvenih tepiha i nervoznih objektiva paparazza idealan je za one koji se žele inspirirati i učiti: od jutra do večeri tu su majstorska predavanja i mentorski susreti. Među predavačima su, uz spomenute, glumice Joanna Kulig i Natasa Stork, redateljice i redatelji Lili Horvát, Ruben Östlund, Michel Franco, Maura Delpero, Ognjen Glavonić, Damjan Kozole i Danis Tanović, direktori fotografije Christine A. Maier i Michael Seresin, te brojni producenti i agenti za talente do kojih se inače teško dolazi. U susretima s njima ove godine uživaju glumci Dino Bajrović, Jelena V. Đukić, Milica Gojković, Kosovare Krasniqi, Tamara Ristoska, Ana Marija Veselčić i Mina Švajger te redatelji Bruno Anković, Igor Bezinović, Stefan Đorđević, Ilir Hasanaj, Sara Stijović i Georgi M. Unkovski, a posredno i mi.