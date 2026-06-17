Slano Film Days okuplja svjetsku filmsku elitu: Maggie Gyllenhaal uživa u miru, a Cunningham se krije iza fotoaparata

Svečanim koktelom u predivno obnovljenom Kneževu dvoru otvorena je manifestacija Slano Film Days, koju je osnovao i vodi je producent Mirsad Purivatra, a koja u nepretencioznoj atmosferi susreta i kreativne razmjene okuplja neka od najvećih imena današnjice. Uz već redovne goste poput oskarovca Pawela Pawlikowskog, koji će nam u petak pokazati svoj "Fatherland", za koji je dobio nagradu u netom završenom Cannesu, Slano su prvi put posjetili Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard i Liam Cunningham, koje se zaista može svrstati u najveća glumačka imena današnjice.
U neformalnim druženjima prvoga dana posebno je ugodan dojam ostavio Liam Cunningham, najpoznatiji kao Sir Davos iz "Igre prijestolja". Držeći se po strani, pomalo neprepoznatljiv iza guste brade i sasvim obične odjeće, djelovao je gotovo kao slučajni promatrač, a pozornost mi je privukao svojim malenim fotoaparatom marke Leica, kojim je bilježio sve što se oko njega događa.
– Entuzijast ili profić? – pitala sam ga zaigrano, pokazujući na njegov aparat.
– Entuzijast s velikim pretenzijama – odvratio je, a lice mu se odjednom ozarilo.
Glumac koji je karijeru počeo u tridesetima, a prije toga bio je električar, pokazat će se, uopće ne uživa u velikoj slavi, ali zato se rado krije iza objektiva, što mi je i samoj vrlo drag hobi. Djelujući kao da je jedva dočekao da ga netko spasi, uputio se za mnom u šetnju maslinikom, strastveno govoreći o svojim fotoaparatima i prizorima koje bilježi. Samo sa seta "Igre prijestolja", otkrit će se, sačuvao je više od dvadeset tisuća fotografija. Neke od njih, potpuno genijalne, pokazao mi je na ekranu svojeg telefona.
– Pa dobro, čovječe, zašto to ne objaviš u nekoj knjizi? – pitala sam ga kao da se dugo znamo, jer Cunninghamova neposrednost potpuno je zarazna.
– Bit ću ti iskren, htio bih, ali ne mogu se suočiti s užasom tolike količine materijala – rekao mi je smijući se.
S nostalgijom se potom prisjetio vremena fotografskih filmova, čija je količina bila ograničena, a intervencije minimalne.
– Nekoć se govorilo da slika ne laže, a sada je potpuno suprotno – sve su fotografije obrađene, dakle nužno su lažne – smatra moj novi omiljeni sugovornik.
Nakratko nam se u šetnji pridružila i Jasmila Žbanić, nakon čega mi je Liam otkrio da glumi u njezinu novom filmu, svojevrsnom nastavku za Oscara nominiranog "Quo Vadis, Aida". U njemu je, rekao mi je s neskrivenim divljenjem prema bosanskoj redateljici, dobio ulogu Guardianova reportera koji je u Haagu svjedočio o ratnim zločinima koje je uspio zabilježiti.
I dok smo se hihotali guglajući druge goste festivala i pomalo natjecali u tome tko je vidio koji njihov film, većina novinara i znatiželjnika orbitirala je oko Maggie Gyllenhaal, čija je zvjezdana aura uočljiva na prvu. Ona je, ipak, prvi dan u Slanom odlučila provesti kupajući se i družeći se s filmašima, dok je izjave za televizije i druge protokolarne dužnosti ljubazno odbijala, kao da ih je u životu zaista imala previše.
Iskustvo, međutim, pokazuje da se i takvi, u početku pomalo rezervirani gosti, uz domaćina Purivatru i njegovu besprijekorno uigranu ekipu, iskušanu na Sarajevo Film Festivalu, ubrzo opuste. Tako je prošle godine bilo s gotovo nedodirljivim Steveom Buscemijem, s kojim smo na kraju ispijali vina do kasno iza ponoći, a u nekom je trenutku i zaplakao, govoreći nam o tragediji 11. rujna, kada je na ruševinama tornjeva blizanaca radio kao vatrogasac. Kakve nas priče čekaju ove godine, isplati se pratiti, a posebnu će privilegiju da saznaju detalje koji možda nisu za javnost dobiti sudionici ovogodišnjeg programa.
Format događanja koja se odvijaju daleko od crvenih tepiha i nervoznih objektiva paparazza idealan je za one koji se žele inspirirati i učiti: od jutra do večeri tu su majstorska predavanja i mentorski susreti. Među predavačima su, uz spomenute, glumice Joanna Kulig i Natasa Stork, redateljice i redatelji Lili Horvát, Ruben Östlund, Michel Franco, Maura Delpero, Ognjen Glavonić, Damjan Kozole i Danis Tanović, direktori fotografije Christine A. Maier i Michael Seresin, te brojni producenti i agenti za talente do kojih se inače teško dolazi. U susretima s njima ove godine uživaju glumci Dino Bajrović, Jelena V. Đukić, Milica Gojković, Kosovare Krasniqi, Tamara Ristoska, Ana Marija Veselčić i Mina Švajger te redatelji Bruno Anković, Igor Bezinović, Stefan Đorđević, Ilir Hasanaj, Sara Stijović i Georgi M. Unkovski, a posredno i mi.
Koliko znam "sudionici dolaze isključivo po pozivu". Na popisu pozvanih ima nekih egzotičnih faca.