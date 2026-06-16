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treća sezona

Projekt AJMO! nastavlja dovoditi živu glazbu i u manja mjesta i gradove

Zagreb: Predstavljena druga sezona projekta "AJMO!"
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 10:36

U ponedjeljak predstavljena je treća sezona projekta AJMO! Ministarstva kulture i medija i Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, koji stremi decentralizaciji glazbenih sadržaja u Hrvatskoj

Treća sezona projekta AJMO!, kojim se potiče razvoj koncertne aktivnosti u manjim hrvatskim gradovima, predstavljena je u ponedjeljak, a organizatori su najavili nastavak decentralizacije glazbenih sadržaja. Najavili su i uvođenje mentorskih programa i posebnog natječaja za elektroničku glazbu.

Projekt zajednički provode Ministarstvo kulture i medija i Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) kako bi se povećala dostupnost koncertnih programa izvan velikih urbanih središta.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ocijenila je da projekt pridonosi razvoju publike i jačanju kulturne infrastrukture u manjim sredinama. Naglasila je i da, unatoč dostupnosti kulturnih sadržaja, i dalje postoji potreba za razvojem publike odnosno za "opismenjavanjem" u kontekstu kulturne i medijske pismenosti.

"Kroz ovaj projekt ponovo donosimo živu glazbu u manja mjesta i gradove", istaknula je Obuljen Koržinek te dodala da kroz suradnju s lokalnim samoupravama i dalje želi širiti mreža koncertnih prostora.

Davor Drezga, iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, predstavio je novosti treće AJMO sezone te najavio uvođenje mentorskih radionica za organizatore, koje će se provoditi na njihovim lokacijama i prilagođavati njihovim potrebama. Uz to, dodao je, pokrenut će poseban program za klubove koji se bave elektroničkom glazbom kroz koji će se financirati tri organizatora s po četiri DJ nastupa.

Treća novost odnosi se na suradnju s Hrvatskim društvom skladatelja i Hrvatskom udrugom radijskih nakladnika (HURIN), pa će odabrani izvođači dobiti dodatnu radijsku promociju na lokalnim i regionalnim radijskim postajama.

Predsjednik Hrvatske glazbene unije Dražen Baljak ocijenio je da je  koncertna aktivnost u Hrvatskoj "izrazito sezonalna" i koncentrirana u velikim gradovima i ljetnim mjesecima, a da manji gradovi tijekom jeseni i zime i dalje ostaju bez kulturnih koncertnih sadržaja. No, dodao je, projekt AJMO! od početka pokazuje svoju svrhu i važnost u procesu decentralizacije kulturnih sadržaja.

Frane Tomašić, iz Ured za izvoz glazbe Hrvatska, rekao je da interes za AJMO! kontinuirano raste.  Prema njegovim riječima, u drugoj sezoni prijavljeno je 42 organizatora, dok je u prvom ciklusu zabilježeno 39 prijava. Također je istaknuo kako se u pojedinim slučajevima bilježi i do 40 posto dodatnih prihoda koje osiguravaju sami organizatori i lokalne zajednice, što, kako je rekao, upućuje na rast održivosti projekta.

Mirko Burazer ocijenio je da je teritorijalna pokrivenost programa sve bolja te istaknuo uključivanje otočnih sredina poput Visa i Korčule. Kao područja u kojima je potrebno dodatno jačati organizacijsku mrežu naveo je Liku i Gorski kotar.

Prijave za izvođače treće sezone projekta AJMO! otvorene su od ponedjeljka. 

Ključne riječi
Ured za izvoz glazbe Nina Obuljen Koržinek Ministarstvo kulture i medija koncert glazba AJMO!

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