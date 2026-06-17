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ciklus 'tajni život dubrave'

Večer posvećena Jugotonu: Saznajte sve o 'tvornici snova', fenomenu domaće pop kulture

Foto: Croatia Records
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
17.06.2026.
u 13:02

Želimir Babogredac, dugogodišnji direktor Croatia Recordsa, gost večeri posvećenoj Jugotonu u Centru kulture Dubrava u četvrtak 18. lipnja u 20 sati

U sklopu programa „U kvartu“, Centar kulture Dubrava i Jučer Danas Sutra – Platforma za audiovizualna istraživanja pripremaju u četvrtak 18. lipnja u 20 sati novo izdanje ciklusa „Tajni život Dubrave“, posvećeno jednom od najvažnijih fenomena domaće popularne kulture, diskografskoj kući Jugoton, danas Croatia Records. Gost večeri je Želimir Babogredac, dugogodišnji direktor i djelatnik te kuće, veliki kolekcionar i zaljubljenik u glazbu. Bit će prikazan i program rijetkih video snimaka iz pogona nekadašnjeg Jugotona.

U razgovoru kojeg će voditi filmolog i glazbeni publicist Željko Luketić, autor brojnih istraživanja i projekata posvećenih povijesti domaće diskografije i popularne kulture, bit će riječi o najvažnijim povijesnim trenucima Jugotona: od nastanka 10. srpnja 1947. na temeljima Elektrotona, preko rekordnih naklada 1980-tih, pa sve do današnjih dana i povratka na vinil. Govorimo i načinu na koji je Jugoton oblikovao glazbene ukuse i identitete nekoliko generacija, te kakvo je njegovo nasljeđe i kako čuvamo i reinterpretiramo bogatu glazbenu baštinu ovih prostora. 

Jugoton je ostao pojam koji nadilazi samu izdavačku kuću, sinonim je za „tvornicu snova“ i „zlatne godine diskografije“, kulturni je „jednorog“ i nezaobilazni dio kolektivnog sjećanja. Kroz razgovor, rijetke anegdote i prisjećanja na ključne trenutke domaće glazbene industrije, publika će imati priliku zaviriti u "tajni život" Jugotona i Dubrave.

Rijetko viđeni arhivski video materijal uključuje snimke radnika i osoblja iz tvornice, proizvodne procese nastanka vinilne ploče i audio-kazete, diskografsku konkurenciju u Zagrebu i ulomke iz malo poznatog, ali pionirskog VHS programa izdavaštva Jugoton Video iz 1980-tih. Želimir Babogredac govorit će i o pripremama Croatia Recordsa za obilježavanje nadolazeće 80-godišnjice postojanja, te o otvorenju novog studija unutar sadašnjeg poslovnog kompleksa.   

Foto: Croatia Records

Program „Tajni život Dubrave“ se održava u suradnji Centra kulture Dubrava, Jučer Danas Sutra - Platforme za audiovizualna istraživanja i Croatia Records, a podržao ga je Gradski ured za kulturu i civilno društvo grada Zagreba. Ulaz je slobodan.

Ključne riječi
željko luketić Želimir Babogredac glazba povijesna priča povijest Croatia records Jugoton

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