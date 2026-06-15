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bezvremenska glazba

Požurite po karte! U prodaju pušteno još samo 100 ulaznica za nastup supergrupe BEAT na Šalati

BEAT
Arhiv
Autor
Hrvoje Horvat
15.06.2026.
u 10:17

BEAT prvi put dolazi u Europu, a velika turneja, koja je upravo započela u Velikoj Britaniji, vodi ih preko cijelog kontinenta, kada i dolaze u Hrvatsku na jedini nastup u našim krajevima

Zbog velikog interesa za zagrebački nastup supergrupe BEAT, koja će oživjeti tri kultna albuma King Crimsona iz 80-ih, u prodaji su se našle dodatne ulaznice za stajaća mjesta na stadionu Šalata 7. srpnja. Veliki interes za koncert i još samo 100 dostupnih sjedećih ulaznica u prodaji rezultirali su otvaranjem manjeg dijela Šalate samo za stajaća mjesta.

Četiri glazbena velikana osnovala su projekt BEAT, a njihova interpretacija oživjet će tri kultna albuma King Crimsona. Bivši članovi benda Andrew Belew i Tony Levin, uz potporu gitarista Steve Vaija i bubnjara Toola Dannyja Careyja, izvest će jedinstvenu interpretaciju albuma "Discipline", "Beat" i "Three Of A Perfect Pair". Svojom kreativnom izvedbom donose nova čitanja sada već legendarnih izdanja benda koji je imao snažan utjecaj na razvoj progresivnog rocka.

BEAT prvi put dolazi u Europu, a velika turneja, koja je upravo započela u Velikoj Britaniji, vodi ih preko cijelog kontinenta, kada i dolaze u Hrvatsku na jedini nastup u našim krajevima. Mediji hvale njihovu ritmičnu kompleksnost, osjećaj jedinstvene izvedbe te nastup koji uz strukturu donosi i improvizaciju. Sve je uhvaćeno i na albumu "BEAT LIVE", snimljenom na nastupu u Los Angelesu, a Fireworks Magazine naziva ga "očaravajućim masterclassom u glazbenoj vrsnosti", dok Classic Rock Germany kaže da "bezvremenska glazba ni nakon 40 godina nije izgubila moć".

Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih godina, te gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey. King Crimson je svojom glazbom koja spaja stariji i moderniji zvuk utjecao na brojne žanrove i bendove.

Ključne riječi
kultura Ulaznice koncert Šalata supergrupa bend glazba BEAT

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