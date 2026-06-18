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ulaz slobodan

Let 3 na Europskom trgu svira uz Dan antifašističke borbe

Split: Svečana dodjela 33. glazbene nagrade Porin
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 11:28

Kultni riječki sastav Let 3 održat će koncert na Europskom trgu u Zagrebu u četvrtak 18. lipnja uoči obilježavanja Dana antifašističke borbe

Povodom državnog praznika, Dana antifašističke borbe, riječka grupa Let 3 održat će koncert na Europskom trgu u Zagrebu u četvrtak navečer. Koncert će se održati u organizaciji Grada Zagreba, Antifašističke lige Republike Hrvatske i Centra kulture Ribnjak.

Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, jedan je od važnih državnih praznika Republike Hrvatske te podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i vrijednosti slobode, demokracije, solidarnosti i ljudskih prava koje su trajno utkane u suvremeno hrvatsko društvo, istaknuli su iz Grada Zagreba.

Ovogodišnji program obilježavanja donosi nastup jednog od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih hrvatskih rock sastava. 

Let 3, poznat po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju, publici će prirediti večer ispunjenu glazbom, humorom i prepoznatljivim scenskim nastupom.

Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Ključne riječi
Dan antifašističke borbe glazba koncert Let 3

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