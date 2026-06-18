Animafest stiže u Split: U Đardinu pogledajte najbolje studentske filmove proteklog desetljeća

Nakon što je u Zagrebu ugostio više od 300 animiranih filmova i njihovih autora iz cijeloga svijeta, Animafest u petak 19. lipnja gostuje na 19. Festivalu mediteranskog filma Split (FMFS), gdje se u Đardinu u 21:30 prikazuju najbolji studentski filmovi proteklog desetljeća.

Splićani i njihovi gosti tako će moći vidjeti: karnevalski talijanski La Notte s Vivaldijevom glazbom i konvencijama commedie dell'arte, impresivni crno-bijeli pogled u malograđanski ples švicarskog Iza zatvorenih vrata, apsurdni austrijski Pire od jabuka o egzistencijalističkim životinjskim razgovorima, dvije francuske komedije (Van staze o ludom dvojcu planinskih spasioca i Ljudske resurse o pogubnom razgovoru za posao), dva izvrsna mađarska rada Balkon i Molim te, uzmi me lijepih boja i specifičnog humora te dva likovno zapanjujuća, makabrična i tjeskobna poljska djela Dušica i Drukčiji.

Naposljetku, tu su i dvije domaće uspješnice – Prozori s južne strane, originalna "studija" kraja ljubavnog odnosa, i Cockpera, operetno-pastelni prikaz borbe pijetlova kao ironični komentar na požudu, zavist i aroganciju.

"Prozori s južne strane" Foto: Animafest

Animafest je dosad gostovao u Rijeci, točnije u Art-kinu Rijeka, gdje su održane inkluzivne projekcije Odiseje jednog maslačka, te u karlovačkom Kinu Edison, u kojem su prikazivani filmovi za najmlađe.