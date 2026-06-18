Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u sklopu 19. FMFS-a

Animafest stiže u Split: U Đardinu pogledajte najbolje studentske filmove proteklog desetljeća

"Cockpera"
Foto: Animafest
VL
Autor
vecernji.hr
18.06.2026.
u 13:47

Splićani i njihovi gosti imat će prilike vidjeti pregršt zanimljivih kratkometražnih naslova, a među njima su i dvije domaće uspješnice – "Prozori s južne strane", originalna "studija" kraja ljubavnog odnosa, i "Cockpera", operetno-pastelni prikaz borbe pijetlova kao ironični komentar na požudu, zavist i aroganciju

Nakon što je u Zagrebu ugostio više od 300 animiranih filmova i njihovih autora iz cijeloga svijeta, Animafest u petak 19. lipnja gostuje na 19. Festivalu mediteranskog filma Split (FMFS), gdje se u Đardinu u 21:30 prikazuju najbolji studentski filmovi proteklog desetljeća.

Splićani i njihovi gosti tako će moći vidjeti: karnevalski talijanski La Notte s Vivaldijevom glazbom i konvencijama commedie dell'arte, impresivni crno-bijeli pogled u malograđanski ples švicarskog Iza zatvorenih vrata, apsurdni austrijski Pire od jabuka o egzistencijalističkim životinjskim razgovorima, dvije francuske komedije (Van staze o ludom dvojcu planinskih spasioca i Ljudske resurse o pogubnom razgovoru za posao), dva izvrsna mađarska rada Balkon i Molim te, uzmi me lijepih boja i specifičnog humora te dva likovno zapanjujuća, makabrična i tjeskobna poljska djela Dušica i Drukčiji.

Naposljetku, tu su i dvije domaće uspješnice – Prozori s južne strane, originalna "studija" kraja ljubavnog odnosa, i Cockpera, operetno-pastelni prikaz borbe pijetlova kao ironični komentar na požudu, zavist i aroganciju.

"Prozori s južne strane"
"Prozori s južne strane"
Foto: Animafest

Animafest je dosad gostovao u Rijeci, točnije u Art-kinu Rijeka, gdje su održane inkluzivne projekcije Odiseje jednog maslačka, te u karlovačkom Kinu Edison, u kojem su prikazivani filmovi za najmlađe.

Ključne riječi
kultura gostovanje Festival mediteranskog filma Split studentski film animirani film animafest

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Slano Film Days
zvijezde na jadranu

Slano Film Days okuplja svjetsku filmsku elitu: Maggie Gyllenhaal uživa u miru, a Cunningham se krije iza fotoaparata

U neformalnim druženjima prvoga dana posebno je ugodan dojam ostavio Liam Cunningham, najpoznatiji kao Sir Davos iz "Igre prijestolja". Držeći se po strani, pomalo neprepoznatljiv iza guste brade i sasvim obične odjeće, djelovao je gotovo kao slučajni promatrač, a pozornost mi je privukao svojim malenim fotoaparatom marke Leica, kojim je bilježio sve što se oko njega događa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!