Madonna se vraća nakon 20 godina: Glumit će samu sebe u hit seriji o propasti vlastitog filma

Dugo iščekivani glumački povratak Madonne na male ekrane dogodit će se u drugoj sezoni hvaljene humoristične serije "The Studio" na Apple TV. To znači njezinu prvu televizijsku ulogu još od gostovanja u seriji "Will & Grace" 2003. godine i prvu značajniju glumačku rolu nakon više od dvadeset godina.

Radnja njezinog pojavljivanja protezat će se kroz dvije epizode i bit će izrazito "meta". Madonna će glumiti fikcionaliziranu verziju same sebe, a zaplet će se izravno oslanjati na stvarne okolnosti oko njezinog biografskog filma koji je otkazan. U svijetu serije, likovi koje glume Seth Rogen i njegov tim uspijevaju producirati spomenuti film i vode ga na Filmski festival u Veneciji kako bi stvorili priču za Oscara.

Cijela priča dobiva dodatnu satiričnu dimenziju činjenicom da će se uz Madonnu u seriji pojaviti i glumica Julia Garner. Upravo je Garner trebala glumiti Madonnu u stvarnom, sada otkazanom biografskom filmu, a u seriji će glumiti samu sebe kao zvijezdu fikcionalnog filma o Madonni. Osim nje, na setu u Veneciji viđen je i Donald Glover, za kojeg se šuška da će glumiti redatelja filma unutar serije, dok je potvrđeno i gostovanje veterana Michaela Keatona, što dodatno pojačava zvjezdanu postavu nove sezone.

Podsjetimo, biografski film o Madonni najavljen je 2020. godine, a pjevačica ga je trebala sama režirati prema scenariju na kojem je radila. Međutim, početkom 2023. godine studio Universal Pictures stavio je projekt na "čekanje na neodređeno" kako bi se Madonna mogla u potpunosti posvetiti svojoj iznimno uspješnoj svjetskoj turneji "Celebration". Sada će ta priča o produkcijskim izazovima poslužiti kao temelj za komediju koja razotkriva apsurde modernog filmskog stvaralaštva.

"The Studio" se već u prvoj sezoni dokazao kao veliki hit. Serija je ušla u povijest na 77. dodjeli nagrada Emmy, gdje je osvojila čak 13 nagrada od 23 nominacije, što je najviše ikada za jednu debitantsku humorističnu seriju. Poznata je po brojnim gostovanjima velikih zvijezda koje glume same sebe, pa su se tako u prvoj sezoni pojavili Martin Scorsese, Charlize Theron i Zoe Kravitz. Snimanje druge sezone navodno je završilo sredinom ožujka, a premijera se očekuje krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Serija je dio rastućeg trenda meta-holivudskih komedija u kojima najveće zvijezde glume pretjerane ili samokritične verzije sebe, slično kao u popularnim projektima "Curb Your Enthusiasm" ili filmu "Nepodnošljiva težina golemog talenta". Očekuje se da će epizode s Madonnom parodirati i modernu kulturu filmskih festivala, posebice medijsku opsjednutost duljinom ovacija nakon premijere. Zanimljivo je da, dok Apple TV+ donosi satiričnu priču o njezinom filmu, Netflix navodno razvija zasebnu autobiografsku mini-seriju o Madonninom životu.