Monumentalna opera 'Tannhäuser' nakon gotovo sto godina vraća se u zagrebački HNK

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 15. svibnja premijerno donosi operu "Tannhäuser" Richarda Wagnera, jedno od ključnih i najzahtjevnijih djela operne literature 19. stoljeća, nastalu u koprodukciji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

Režiju potpisuje belgijski redatelj Frank Van Laecke, umjetnik bogate međunarodne karijere u operi, mjuziklu i dramskom kazalištu, poznat po spoju klasične forme i suvremenog promišljanja operne estetike. Uoči premijere ističe: "U ovoj interpretaciji Tannhäusera promatra kao iznimno nadarena umjetnika, skladatelja opsjednuta potragom za savršenom partiturom, neprestano suočena s vlastitim sumnjama, pritiskom okoline i osudom društva, figuru koja se može čitati i kao odraz samoga Wagnera, stvaratelja u stalnoj borbi s vlastitim granicama i očekivanjima svijeta koji ga okružuje."

Operom će ravnati Srba Dinić, dugogodišnji suradnik HNK-a u Zagrebu, te maestro Ivan Josip Skender.



Ova opera, dovršena 1845. godine, predstavlja prijelomnu točku u Wagnerovu stvaralaštvu, između ranoromantičarskih utjecaja i glazbene drame njegova zrela razdoblja. Inspiraciju za vlastiti libreto Wagner pronalazi u legendama o srednjovjekovnim pjesnicima-skladateljima, a u središtu djela nalazi se umjetnik rastrgan između duhovne i tjelesne ljubavi, između ideala i strasti, između iskupljenja i prokletstva.

Povijest izvođenja "Tannhäusera" u Zagrebu svjedoči o njegovoj trajnoj umjetničkoj snazi, ali i rijetkosti uprizorenja. Prvi je put u produkciji HNK-a u Zagrebu opera izvedena 5. lipnja 1895., a sljedeće uprizorenje slijedilo je 1912., dok je posljednja produkcija postavljena 1930. u režiji Tita Strozzija. Nakon gotovo jednoga stoljeća, "Tannhäuser" se vraća na repertoar zagrebačke Opere kao veliki umjetnički događaj koji ponovno otvara prostor za susret s jednim od najzahtjevnijih naslova opernog repertoara.

Intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo ističe važnost ove produkcije u kontekstu međunarodne suradnje:



- Ova koprodukcija potvrđuje našu stratešku orijentaciju prema snažnijem povezivanju s europskim kazališnim partnerima, ali i prema realizaciji umjetnički zahtjevnih projekata koji nadilaze produkcijske okvire jedne operne kuće.

Ravnateljica Opere HNK u Zagrebu, Željka Barišić Pulig ususret premijeri naglašava:



- Iznimno sam ponosna na naš ansambl koji se s velikom predanošću i umjetničkom zrelošću upustio u izvođenje još jednog zahtjevnog djela opernog repertoara; "Tannhäuser" postavlja visoke standarde pred sve izvođačke segmente, od solista i Zbora do Orkestra i upravo u takvim izazovima naša Opera potvrđuje svoju snagu i umjetničku izvrsnost.

Naslovnu ulogu Tannhäusera tumače Eric Laporte i Bryan Register, dok u ulozi Elizabete nastupaju Valentina Fijačko Kobić, Evelin Novak i Maja Sremec (studijski). Veneru pjevaju Dubravka Šeparović Mušović i Sofija Petrović, a Wolframa von Eschenbacha Jaka Mihelač, Ljubomir Puškarić i Jurica Jurasić Kapun (studijski). Ulogu Hermanna tumače Sorin Coliban i Sava Vemić. Walthera von der Vogelweidea pjevaju Filip Filipović i Roko Radovan, Biterolfa Ozren Bilušić i Siniša Hapač, Heinricha der Schreibera Ivo Gamulin i Josip Švagelj, a Reinmara von Zwetera Siniša Štork i Toni Nežić. Ulogu Pastira tumače Petra Cik i Hana Ilčić, dok paževe igraju Mima Karaula i Ana Zebić (Prvi paž), Rea Alaburić i Patricija Žudetić (Drugi paž), Vedrana Zrnić i Marija Posavac (Treći paž) te Tena Lebarić Rašković i Lidija Madjerčić (Četvrti paž).

Ususret ovom iznimnom opernom naslovu publiku očekuje snažno glazbeno i kazališno iskustvo koje otvara temeljna pitanja umjetnosti, identiteta i ljudske potrage za idealom ljepote. Partner premijere je Veleposlanstvo Kraljevine Belgije u Zagrebu.